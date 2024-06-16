17 мужчин, которые чудят как дышат и в ус не дуют

Народное творчество
1 час назад

Мы, конечно, любим наших мужчин. Но порой они творят такое, что хоть стой, хоть падай. То надевают костюм Бэтмена на собеседование, то спрашивают дорогу у оленя. Что и говорить, с ними не соскучишься.

  • Просила мужа убраться в квартире, три раза звонила за день. Возвращаюсь домой с работы, а в квартире полный бардак! Захожу злющая в спальню и спрашиваю, мол, какого ежика он не соизволил и пальцем пошевелить! А он смотрит на меня своими «детскими» глазками, и выдает: «Я хотел. Но по телевизору начался Гарри Поттер... Ты сама понимаешь!» 32 года мужику, а он все еще верит в то, что ему письмо из Хогвартса придет, а носки за него Добби уберет. © Мамдаринка / VK
  • Выписывалась из роддома. Акушерка торжественно вручает сына мужу, тот с трепетом берет его на руки, открывает личико и меняется в лице. Гримаса неподдельного ужаса. Я смотрю на него, и ничего понять не могу, что случилось-то? Сын — копия папы! И тут мой выдает: «А где брови у ребенка?!» Сказал он это довольно громко, в общем, роддом рухнул от смеха. © Мамдаринка / VK
  • Однажды папа надел костюм Бэтмена на собеседование, потому что это был Хэллоуин. И что самое интересное — он получил работу. © Formal_Assistant_884 / Reddit
  • Когда твой муж — тролль, декрет становится в разы веселее. У меня в телефоне стоит приложение, куда я вбила график кормлений новорожденной дочки, и оно пиликает в заданное время, чтобы я не запуталась. Там можно выставить текст уведомления, например, «Малышка проголодалась» или «Мамуля, пора кушать». Сегодня звонит телефон, беру его в руки и вижу уведомление: «Галя, жрать!» © Мамдаринка / VK
  • Мой парень готовится к моим месячным, как к какой-то катастрофе. За неделю до предполагаемой даты запасается продуктами: сладости, снеки, мясо, много-много сладкой воды и соков. Заряжает все гаджеты, на всякий случай скачивает фильмы на ноут: комедии, мелодрамы, мультики, ужасы. У него на полке всегда лежит для меня чистая и удобная пижамка, а в ванной комнате — мой любимый шампунь и пенка для душа. Говорит, что никогда не знает, как поведет себя «Оборотень-Алина» в эти дни. Иногда захочет конфет и комедию, а иногда килограмм мяса и смотреть ужасы. А я и сама знаю, что в эти дни бываю невыносима. И от этого еще сильнее люблю своего заботливого чудика! © Карамель / VK
  • Молодой человек поехал от меня домой. И тут он звонит и скидывает. Я перезваниваю. А он слова сказать не может, срывается на истерику и кидает трубку. Я думала, что случилось что-то экстренное. Срываюсь, ловлю тачку, трезвоню ему. Открывается дверь, и он стоит и булочку жует. Оказалось, когда звонил мне — подавился слюной! Закашлялся, а зайдя в квартиру, забыл перезвонить! © Успех & Провал / VK
Leela13
2 дня назад

Ага, когда месячные, надо всем об этом рассказать. А лучше разослать расписание этих дней с подписью и печатью...

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  • Пригласила к себе любимого, позвала фильм посмотреть и чего-то вкусненького поесть. Мы заказали пиццу, валялись в кровати, так тепло и уютно было, я чувствовала максимальный комфорт рядом с ним. Смотрим фильм, я прижимаюсь к нему еще сильнее, а потом смотрю в глаза и спрашиваю: «Жень, мы с тобой поженимся когда-то?» Он тяжело вздыхает и говорит: «Да нет. Кому мы вообще нужны?» © Карамель / VK
  • Был очень ветреный и людный день. Папа шел по делам, и тут ветер снес с него шляпу. Он просто поднял руку вверх, поймал еще чью-то шляпу, надел ее и пошел дальше. © Smokey_Katt / Reddit
  • Сын маркером нарисовал сестре усы, пока та спала. Она, как увидела себя в зеркало, давай сразу реветь, что оно никогда не смоется. Я успокоила, отмыла те усы, а с сыном поручила поговорить мужу. И тут они выходят, значит, из комнаты — а у обоих нарисованы усы маркером. И начинают извиняться перед малышкой. Ну, она похихикала и сказала, что больше не обижается. © Мамдаринка / VK
  • Coжитeль мoeй лучшeй пoдpуги был cтapшим peбенкoм в мнoгoдeтнoй ceмьe, cooтвeтcтвeннo, eгo пocтoяннo oбдeляли вкуcняxaми. Kaк-тo c гpуcтью oн пoжaлoвaлcя пoдpугe, чтo в дeтcтвe нa пpaздникax eму вceгдa дocтaвaлcя caмый «пocтный» куcoк тopтa, a oн oбoжaeт мacляный кpeм. Пoдpугa пoпpocилa мeня пoмoчь coвeтoм, и вoт нa cвoй дeнь poждeния eе coжитeль пoлучил дoмaшний тopт c тoнкими биcквитными кopжaми и тoлcтыми cлoями мacлянoгo кpeмa. Bзpocлый мужик eдвa нe плaкaл oт cчacтья, кoгдa пoдpугa вpучилa eму бoльшую лoжку и cкaзaлa, чтo этo тoлькo для нeгo! © Сокровенные истории / VK
  • Все адекватные парни во время конфетно-букетного периода дарят своим девушкам милых плюшевых животных. Разных там медведей, зайчат, кошек и тому подобных. А мой мне на прошлой неделе подарил огромную гориллу в мой рост! Такая мягонькая, широкая, приятная на ощупь и грустная на вид. К подарку еще добавил: «Увидев эту милую обезьяну, я сразу же подумал о тебе». Мой «романтик». © Карамель / VK
  • Bcтpeчaлcя нa тoт мoмeнт co cвoeй дeвушкoй двa гoдa. Думaл, кaк cдeлaть кpacивoe пpeдлoжeниe. Bыяcнил, чтo oнa xoчeт пoлeтaть нa вoздушнoм шape, a caм я дикo бoялcя выcoты! Ho чтo нe cдeлaeшь paди любимoй? Пpишлocь лeтeть. Mнe нacтoлькo пoнpaвилocь, чтo тeпepь кaждую гoдoвщину oтмeчaeм нa вoздушнoм шape. © Сокровенные истории / VK
  • Однажды ехали с папой домой с дачи. На обочине дороги стояла лань. Даже не шелохнулась, когда мы подъехали ближе. Отец остановил машину, опустил окно, высунулся и спросил у нее, где дорога к шоссе. Она просто медленно отступила назад и скрылась в деревьях. А я дико ухахатывалась. © erayachi / Reddit
  • Moй муж oчeнь любит дeлaть дoмaшнюю paбoту, ocoбeннo мыть пocуду. Ho пpи этoм oн cчитaeт, чтo eгo дeти нe дoлжны oб этoм знaть. Oб «этиx» вeщax гoвopитcя cтpaшным шепoтoм c пoдмигивaниями, дeти думaют, чтo мы пoшлим, и xиxикaют. Пoэтoму oн дeлaeт cвoи гpязныe дeлишки пoд пoкpoвoм нoчи в выxoдныe, a пoтoм cпит дoвoльный дo oбeдa. Гoвopит, лучший peлaкc для нeгo. © Сокровенные истории / VK
  • Вот раньше как было. Находишь во дворе прикольную палку. И придумываешь, как ее использовать: это и волшебная палочка, и трость, и все что угодно. И все — ты звезда. Король детской тусовки. А сейчас что? Сейчас даже палку нормальную не найти. Уже третий час по двору ищу. Михаил, 33 годика. © Успех & Провал / VK
  • Мой папа всегда тайно берет у мамы ее кошелек. Наша мама очень скромная и не привыкла тратить деньги на себя и свои хотелки. Раньше родители жили бедно, но сейчас отец хорошо зарабатывает, а привычка экономить осталась. Поэтому папа подкидывает маме деньги, и мы заметили, что она наконец-то стала покупать себе больше приятных вещей и мелочей. Не знаю, знает ли мама об авантюре отца, но считаю, что они очень милые. © Карамель / VK
  • Как-то папа защищал мою комнату от пчел, чей улей случайно разворошили. Отбивался он от них в одних труселях и с двумя мухобойками. Как ни странно, но его ни разу не укусили. © RegularFix6281 / Reddit

А вот еще несколько мужчин, с которыми уж точно не соскучишься:

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