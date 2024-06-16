17 мужчин, которые чудят как дышат и в ус не дуют

Ага, когда месячные, надо всем об этом рассказать. А лучше разослать расписание этих дней с подписью и печатью...
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Мы, конечно, любим наших мужчин. Но порой они творят такое, что хоть стой, хоть падай. То надевают костюм Бэтмена на собеседование, то спрашивают дорогу у оленя. Что и говорить, с ними не соскучишься.
Ага, когда месячные, надо всем об этом рассказать. А лучше разослать расписание этих дней с подписью и печатью...
А вот еще несколько мужчин, с которыми уж точно не соскучишься: