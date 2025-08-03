16 историй из детских лагерей, которые поймут те, кто встречал рассвет у костра под «Изгиб гитары желтой»

если у тебя густые и длинные волосы, то зомби будет труднее добраться до твоих "моооозги!"
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Детский лагерь — это не просто место, где дети отдыхают летом. Это целая прорва неловких моментов, невероятных приключений и историй, которые взрослые потом будут пересказывать с горящими глазами. Мы собрали такие истории — от нелепых ситуаций с вожатыми до первых подростковых драм, которые поймут только те, кто сам встречал рассвет у костра. Приготовьтесь ностальгировать, смеяться в голос и, возможно, даже немного краснеть!
если у тебя густые и длинные волосы, то зомби будет труднее добраться до твоих "моооозги!"
Какая из этих историй заставила вас улыбнуться, вспомнить свое детство или даже покраснеть? А может, у вас есть своя лагерная байка, которая до сих пор вызывает мурашки?