16 историй из детских лагерей, которые поймут те, кто встречал рассвет у костра под «Изгиб гитары желтой»

Детский лагерь — это не просто место, где дети отдыхают летом. Это целая прорва неловких моментов, невероятных приключений и историй, которые взрослые потом будут пересказывать с горящими глазами. Мы собрали такие истории — от нелепых ситуаций с вожатыми до первых подростковых драм, которые поймут только те, кто сам встречал рассвет у костра. Приготовьтесь ностальгировать, смеяться в голос и, возможно, даже немного краснеть!