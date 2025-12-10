Что за чушь, простите, про бабу, рыдающую про замужество и детей.. они правда существуют? Ситуацию совсем не смягчает то, что она уже замужем и беременная. Это вообще всё, что её заботит по жизни?
16 случаев, когда сама жизнь придумала такой финал, что любой сценарист бы позавидовал
Истории
28 минут назад
Иногда жизнь в самый подходящий момент выдает совершенно немыслимый поворот, от которого все участники мизансцены замирают с округлившимися глазами. И мы собрали целую коллекцию таких историй, где реальность оказалась изобретательнее любого голливудского автора.
- Иду домой. Бабуля-соседка на нашем этаже стоит у раскрытой двери, смотрит на меня и строго так говорит: «Чего торчишь там? Заходи, поесть дам!» Не отказывать же одинокому старому человеку. Захожу за бабулей к ней в квартиру, а она вдруг как посмотрит на меня офигевшими глазами. Зрачки расширились, как у полярной совы. Я слышу позади меня еще шокированное МЯУ. Оборачиваюсь, а там кошак. Это она, оказывается, говорила с шерстяным, выбежавшим из хаты. И его есть позвала, а не меня! © anka.tlv.il
- Лежим с любимым в кровати, листаю фотки одноклассников. Грущу, вздыхаю. Жалуюсь: «Посмотри, почти все девочки из класса замужем, у многих дети уже есть. А я что...» Тут он выходит из комнаты, возвращается через пять минут и выдает: «А ничего, что ты замужем? Вот, смотри фотки. Кстати, тоже красивые, не хуже чем у твоих одноклассниц. А еще ребенок у нас тоже есть, спит там. Его не принес, на тоже фотки. И чтоб совсем тебя добить — ты на пятом месяце беременности! Ревет она мне тут». Ну забыла я немного, чего так нервничать-то? © Не все поймут / VK
- Однажды решил сделать жене сюрприз и вернуться из командировки пораньше. Купил билет на ночной поезд, взял гостинцы. В три часа ночи подхожу к двери и замираю. Дома свет, музыка. Трясущимися руками открываю дверь, а там посреди гостиной моя жена в старом спортивном костюме. Вокруг разбросаны коробки, пакеты, какие-то тряпки. А на стене огромный баннер: «С возвращением, любимый!» Оказывается, она знала. Знала, что я купил билет, у нее есть доступ к моей карте. И готовила сюрприз: затеяла генеральную уборку, чтобы встретить меня в идеально чистой квартире. Не рассчитала только со временем. Я молча обнял ее, такую родную, в замызганном костюме и с пылью на носу. И подумал, как же мне повезло с женой.
- Муж полгода настаивал на моем увольнении из хорошей компании. Дескать, я зарабатываю больше него, а это его ущемляет. Повелась на уговоры. Уволилась, и тут муж на следующий же день за завтраком: «А когда ты на работу выйдешь?» Я взяла и устроилась на случайную работу, где оклад обещали довольно скромный. Но в первый же месяц заработала денег еще больше, чем на прошлой работе! © afina.lipirova
- Присылаю свекрови фото младшенькой. Через примерно час пишет муж: «Срочно пришли мне фото, которое прислала маме! Там на заднем фоне подозрительный детский рисунок». Ничего не понимаю. И тут он выдает: «Мама сказала, что Ариана, кажется, рисует себя черной тенью. Это очень плохо!» На рисунке были темно-коричневый Чебурашка и апельсины. И как после этого вообще ей что-либо слать? © dubrovina_foto
- Гуляю с собакой. Передо мной девушка с коляской. И вдруг с 8 этажа дома кто-то выбрасывает большой пакет мусора. И смотрит на него вниз, даже не пытаясь скрыться. Я сразу варежку открыла, кричу: «Как вам не стыдно? Ну и зачем вы это сделали?» А женщина сверху давай орать: «Что я такого сделала? Я для внучки курточку и плед скинула! А вы, дамочка, шагайте дальше!» И тут я вижу, что девушка, которая передо мной с коляской шла, подняла пакет, достала вещи. А я пошагала дальше. Стыдно было — не представляете! Больше не буду замечаний никому делать. © Белый Бим белое ухо / Dzen
- Однажды коллега, с которым мы хорошо общались, отвел меня в сторонку, чтобы сообщить новость. Он сообщил, что его жена беременна. Я, конечно же, с широкой улыбкой поздравил его, собирался пожать ему руку, но он проигнорировал мой жест и сообщил, что отец — не он. Я не знал, куда глаза деть. © securidude / Reddit
- Пошла на обед с коллегой и в разговоре упомянула, что считаю юристов самыми ужасными людьми на планете, потому что они пытаются заманить людей в ловушку с помощью слов. А она такая: «Да, я знаю. Я замужем за одним из них, помнишь?» Я уходила с мыслью: «Блин, я никогда не заведу себе друзей». © Womantree1 / Reddit
- Как-то были в ресторане с друзьями. За соседним столиком сидел мужик, к нему подошел официант. Они переговорили, официант ушел, а мужик оделся и вышел. Я увидел, что на столе лежит портмоне. Схватил его и с криком: «Молодой человек, вы забыли», — побежал за ним. Догнал, а мужик смутился: «Деньги внутри. И чаевые тоже». И тут я понимаю, что это не портмоне, а кожаная папочка, в которой приносят счет. Открываю, а там внутри вкладыш с эмблемой ресторана, счет и наличные. Очевидно, он принял меня за сотрудника ресторана. В тот момент я готов был провалиться сквозь землю. © Александр Ц. / Dzen
- У меня с мамой конфуз вышел. В нашем подъезде сосед ремонт затеял. Пригласил плотников. У мамы как раз была проблема по этой части. Короче, обращается к ним с просьбой. Плотники все молчат и не реагируют. Она к соседу, мол, чего это они? Сосед говорит, что плотники глухонемые. На следующий день опять работают. Подходит моя мама к ним и пытается жестами объяснить, что ей нужно. Один рабочий не выдержал и такой: «Женщина, чего вам?» Она оторопела: «Вы что, разговариваете?» В общем, сосед другую бригаду привел. Смеха было. © Ольга Андрющенко / Dzen
- Подруга вернулась из круиза. Я забежала к ней посмотреть фотки и на одном снимке вдруг вижу знакомое лицо. Тыкаю пальцем и радостно так: «Знаю этого!» Подруга заинтересованно: «А кто это?» Я: «Да я с ним в институте в одной группе училась. Такой кобелина, ни одной юбки не пропускал». Подруга аж закашлялась и вдруг выдает: «Вообще-то мы теперь вместе, он переехал ко мне». Упс. © Солнце на спицах / Dzen
- Как-то зашла в профиль женщины с отзывами, она там уже знаток 100000 уровня. Гляжу, а практически все рецензии ее негативные. Из последнего у нее был отрицательный отзыв на какую-то химчистку примерно такого содержания: «Не пользовалась услугами данной химчистки, но у вас много плохих отзывов, поэтому я тоже напишу, не пойду к вам». Меня вынесло. © Подслушано / Ideer
- Еду в метро, а там пацан с линзами, клыками, гримом, рожками смотрит на меня как вампир. Выхожу на станции, а он за мной, я повернулась, приготовилась дать отпор. Он и говорит: «Девушка, вы телефон в поезде обронили». Я смотрю: и правда нет девайса! Он мне телефон протягивает, я в шоке. © Подслушано / Ideer
- Тетушка поехала к детям. Ей 80, но маникюр, укладка, косметика — наше все. Подъезжают, тетушке надо подправить макияж, и хоба — зеркальце-то забыла! Но многолетние подкрашивания довели дело до автоматизма. Бровки покрасила, губки намазала и вперед! Весь перрон оборачивался ей вслед! По итогу оказалось, что перепутала карандаши: брови красные, губы черные. © Ольга Савельева / Dzen
- Однажды часов в 6 утра, я, моя пожилая мама, мой сыночек и истеричная любимая наша кошка проснулись на даче от страшного стука в окно. Сыночка в рев, мама в панику, кошка в жуткий мяв. Я подбегаю к окну — там стоит соседский 8-летний мальчик: «Можно я пройду по вашему участку? Мне так ближе на озеро на рыбалку. Мама сказала, мол, неважно, что нет забора, вежливые люди всегда спрашивают разрешения пройти». Его спасло только мое прирожденное чувство юмора. © Изольда Денисова / Dzen
- Как-то раз во время собеседования эйчар спросил у меня: «Где вы видите себя через 5 лет?» У меня в голове звенящая пустота, я в панике. И после, как мне показалось, длиннющей паузы, я выпалила: «Надеюсь, там, где мне больше не придется отвечать на этот вопрос!» © Unfair-Force9749 / Reddit
