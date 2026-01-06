А вам не кажеться, что с мужчиной что-то не так? Да, люди просыпаются посреди ночи иногда, не понимая, сколько время, что происходит. Но нормальный человек приходит в себя довольно быстро. А тут человек и оделся, и вышел из дома, и в машину вернулся. То есть он за всё это время- минимум 30 минут- не сумел осознать себя и вернуться в реальность. Звоночек, однако.
19 случаев, когда фраза «Проснулся я, значит, посреди ночи» стала началом целой истории
Истории
28 минут назад
Ночь — удивительное время, когда тьма и тишина вдруг превращаются в антураж для самых неожиданных событий. Мы собрали истории, которые начались с самого обычного ночного пробуждения, а обернулись запоминающимися ситуациями.
- Вскочил посреди ночи в холодном поту, с громкой одышкой и бешеным сердцебиением. Жена тоже проснулась, включила свет и взволнованно спрашивает: «Что случилось? Кошмары?» С ее слов, я с серьезным испуганным лицом поворачиваюсь к ней и говорю: «Я же „Бородино“ так и не выучил!» Уснуть до утра так и не получилось. Смеялись и вспоминали школьные годы. © Подслушано / Ideer
- Недавно у меня появилась привычка просыпаться по ночам. Если не могу сразу вырубиться обратно, беру телефон, немного залипаю — и снова в сон. И вот сегодня та же схема: проснулась, поворочалась, нащупала в полной темноте телефон и очки, пошла в туалет. Открываю экран — и понимаю, что вообще ничего не вижу. Первая мысль: «Вот это да, зрение совсем село, даже в очках ничего не разгляжу». Уже почти паникую, и тут до меня доходит: в темноте я схватила не те очки... и сейчас сижу ночью в туалете в солнечных. © maria_visa_esp
- Когда нашему сыну был год, друзья подарили ему электронный игровой столик. Можно было нажимать кнопки, крутить рычажки — он издавал звонки, писки и бодро разговаривал с ребенком: «Привет! Ты мой друг? Давай поиграем!» Сын был в восторге, не отлипал от игрушки целый день, и к вечеру нам пришлось спрятать столик в спальню, чтобы он наконец заснул. И вот посреди ночи из угла комнаты вдруг бодрым, радостным голосом раздается: «Хочешь поиграть?» Сын проснулся — и весело нам не было. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
- Помню, спим мы с парнем в отеле в Таиланде, и вдруг мне что-то мерещится. Приподнимаюсь, прислушиваюсь — а перед заселением нам как раз рассказывали всякие истории про местных духов, которые по ночам бродят по старым отелям и любят пугать туристов. В общем, я сижу в темноте, накручиваю себя, тянусь к парню и трогаю его за плечо. Он как заорет — я сама подскочила. Потом аж стыдно стало, что я его так напугала. © Lenaruna / Pikabu
- Проснулся, вскочил, быстро собрался, чтобы поехать в универ. Стою на остановке, соображаю: зачем мне автобус? У меня же машина есть! Вернулся во двор, сел в машину и думаю: какой еще универ? Мне же на работу! Что я делаю в машине в 2 часа ночи? Мне скоро 40 лет, я универ 20 лет назад бросил! Тьфу ты, опять сессия в универе приснилась. Да так реально! © Палата № 6 / VK
- Проснулась из-за криков со двора. Решила выглянуть, посмотреть, кто же там так бурно ругается. Стоят две старушки. Одна кричит: «Не трогай его, он мой!» Вторая отвечает: «Да он у меня ночевал, мою еду ел, в моей кровати спал!» Думаю, вот бабушки жгут! А потом смотрю, а между ними кот сидит — мордатый, холеный. Так вот из-за кого такие страсти.
- Как-то в выходные сидел ночью, смотрел сериал. В три часа вспомнил, что у друга день рождения уже начался. Зная, что приятель мой с юмором и не обидится, решил ему сразу и позвонить, поздравить. Позвонил — тот трубку не взял. Думаю, ну и ладно. На следующую ночь, сплю, ровно в три, звонок, беру трубку, друг спрашивает: «Чего звонил?» © klayan / Pikabu
- Друзья попросили приютить у себя кота, пока они в отпуске. Согласился, только уточнил, не будет ли кот баловаться, мешать мне. Друзья заверили, что это самый спокойный в мире кот, который спит почти весь день. Спустя неделю жизни с котом я могу авторитетно заявить — да, спит этот кот почти весь день. Но когда не спит — умудряется меня будить. Он так охотился за шторой, что сорвал ее с карнизом, который упал мне на голову. Дело было в 3 ночи. На следующий день в 5 утра этот кот пришел, сказал мне «Мяу» прямо в ухо и ушел. Каждый день — новый прикол, мешающий спать. Да и друзья в своем отпуске на связь почти не выходят. Может, отсыпаются, пока кота нет. © Не все поймут / VK
- Проснулась глубокой ночью от щекотки. Думаю, волос. Ан нет. Это был паук. Нет. Паучара! Ползущий по моему лицу! А-а-а! От моего визга заледенела кровь у всех соседей. С полчаса стояла в коридоре, пока сонный муж его ловил. А на следующий день супруг презентовал мне игуану. За пару недель была произведена полная зачистка квартиры от шестилапых. Мой личный пресмыкающийся телохранитель. © Подслушано у девушек / VK
Эээ. У паука 8 ножек, а не 6. У насекомых- 6. Где живёт эта пара? У них дом кишит пауками и разными насекомыми?
-
-
Ответить
- В детстве наблюдал за своим дедушкой и сильно удивлялся его способности уснуть в необычном месте. Он мог отключиться в кресле на несколько часов, заснуть во дворе прямо в беседке, а когда с работы приходил, то бывало за столом прямо вырубался. Тогда меня это сильно поражало, а сейчас мне 25, работаю каждый день, сильно устаю. Вчера пришел с работы, сильно устал, думал помоюсь, поужинаю и на боковую. Меня встретила моя собака, я присел прямо возле ее подушки, чтобы погладить пару минут, но там же и вырубился. Проснулся посреди ночи в рабочей одежде, спал на собачьей подушке, а собака ушла ко мне на кровать спать. © Палата № 6 / VK
- Когда сыну было года три, он пришел среди ночи ко мне и стал будить и попросил разрешить спать со мной, потому что ему страшно спать одному. Я, конечно, подвинулась и, обняв его, заснула. Через какое-то время он опять меня будит и говорит: «Мама, можно я в свою кровать пойду спать, а то тут ты так храпишь, что я тебя больше боюсь». © ***Bear / Pikabu
- Мы с мужем проснулись в 4 утра от звуков, похожих на стук и возню, которые доносились из гостиной. У нас нет домашних животных, и оба ребенка крепко спали. Он схватил бейсбольную биту, которую держал у своей кровати, и спустился по лестнице. У меня было на телефоне набрано 911, и я собиралась позвонить, если что-то случится. Он вошел в гостиную и увидел его. Это был тот самый чертов робот-пылесос, который я подарила ему накануне на день рождения. Он включился по какой-то причине и просто мыл полы. © Animateddollface / Reddit
- Ночью кормлю ребенка. Смотрю муж проснулся. Сел на край кровати, повернувшись спиной. И сидит. Проходит минут 10, я осторожно его спрашиваю: «Все в порядке?». Он поворачивается ко мне, смотрит на ребенка на моих руках и говорит: «А зачем я ее укачиваю?». И я вижу, что он держит одеяло. Все это время он его укачивал, думая, что это доча. © ra.khilya
- Делаю сладости на заказ. Недавно девушка заказала торт своему парню на день рождения. Битый час утверждали с ней начинку и декор. Получилось дорого. Но она, не торгуясь, скинула всю сумму. Купила все нужное и приступила к изготовлению. Торт был сложный, с кучей деталей, сил на него ушло немало. Особенно на надпись с завитушками: «Я люблю тебя, Рома!» Сделала, легла спать. Но все никак не могла успокоиться — будто что-то не так. И вдруг среди ночи осенило — побежала читать нашу переписку, и точно — ее парня зовут Вова, откуда я Романа взяла? Остаток ночи переделывала надпись, еле успела.
- Впервые остался ночевать у девушки. Посреди ночи решил сгонять на кухню. Захожу, открываю холодильник, беру оттуда кастрюлю и вдруг откуда-то из-за спины слышу хриплый голос: «Эй! Че это ты тут жрешь?» Оборачиваюсь и вижу в клетке огромного попугая, который продолжает повторять: «Жрешь, жрешь». Девушка стоит в коридоре и рыдает от смеха. Чувствую, веселая жизнь меня с ней ждет. © Подслушано / Ideer
Попугайскую клетку накрывают на ночь покрывалом. А то он всю ночь куролесить будет
-
-
Ответить
- Ночь. Тишина. Мы с мужем спим. Но тут просыпается годовалая дочка. Я беру ее на руки. А муж крепко спит. Попыталась его разбудить, чтоб помог с дочей. А он спросонья как начал петь колыбельную. Да так громко, что окончательно проснулся. © ra.khilya
- Не спала двое суток. То четырехлетнего ребенка температурило, то мужа ночью в командировку отправляла, так как поезд под утро. Короче, пока играли с ребенком в зале на полу, меня вырубило. Я даже не помню, как это случилось. Когда проснулась, все также лежала на коврике в зале, накрытая пледом и в носках на ногах, а рядом сын складывал конструктор и ел банан. Оказывается, я проспала так полтора часа. Сын сказал, что знает, как я устала, вот и не будил. А еще укрыл меня и надел носочки, чтобы я не замерзла. Все-таки у меня золотое чадо. © Не все поймут / VK
- Проснулась из-за того, что мне послышалось, будто звенит дверной звонок. Взглянула на часы: три часа ночи. Спускаться, чтобы проверить дверь, не хотелось, поэтому я просто полежала прислушиваясь. Подумала — если кто-то действительно пришел, он позвонит или постучит еще раз. Но больше ничего не произошло, и я снова заснула. Утром за завтраком я рассказала об этом мужу и детям. Мы посмеялись и забыли об этом. Но днем я ради любопытства решила проверить запись с камеры у входа. Ровно в три часа ночи к нашей двери подошла лисица, постояла несколько секунд и спокойно ушла прочь. © dr_stevious / Reddit
- У моего мужа есть странная привычка — никогда не закрывать дверь. Я постоянно ругалась, а он только смеялся: «Да я никого не боюсь». Меня это ужасно раздражало. Однажды я среди ночи проснулась — что само по себе редкость — и захотела воды. Взяла стакан на кухне, прохожу мимо двери и, конечно же, решаю проверить замок. Поворачиваю ключ два раза и снова мысленно возмущаюсь: опять пришел и не запер за собой. Сделала пару шагов к выключателю в коридоре — и вдруг позади раздается тихий звук. Оборачиваюсь и вижу, как дверная ручка медленно, очень плавно опускается вниз. Кто-то пытался открыть дверь! Посмотреть в глазок у меня не хватило смелости. Но и уснуть этой ночью я больше смогла. © e.cherkas
А здесь можно почитать истории людей, которые среди ночи чуть было не поверили в мистику, но, к счастью, всему нашлось логическое объяснение.
