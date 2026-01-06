19 случаев, когда фраза «Проснулся я, значит, посреди ночи» стала началом целой истории

А вам не кажеться, что с мужчиной что-то не так? Да, люди просыпаются посреди ночи иногда, не понимая, сколько время, что происходит. Но нормальный человек приходит в себя довольно быстро. А тут человек и оделся, и вышел из дома, и в машину вернулся. То есть он за всё это время- минимум 30 минут- не сумел осознать себя и вернуться в реальность. Звоночек, однако.