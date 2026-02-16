17 случаев, когда люди приютили обычное животное, а выросло чудо какое-то

2 часа назад
17 случаев, когда люди приютили обычное животное, а выросло чудо какое-то

Вы когда-нибудь брали в дом крошечный пищащий комочек шерсти, ожидая, что из него вырастет обычный домашний кот? Но иногда генетика решает пошутить, и вместо стандартного Васьки через полгода по квартире начинает разгуливать величественный зверь Васисуалий с хвостом-опахалом или инопланетным окрасом. Я собрала 17 фото, на которых метаморфозы любимцев видны во всей красе. Кс-кс-кс-кс!

«Разница между фотками примерно полгода. Хвост вырос размером с еще одного кота»

Gella
2 часа назад

Сиам будто меньше стал и из кота превратился в кошку (по размерам так кажется, по крайней мере).

  • Та же парочка спустя 6 месяцев. Почему мне кажется, что со временем отношения между ними не изменились?

«У меня был на 100% черный кот с витилиго. Было интересно наблюдать за тем, как у него постепенно белеют нос, уши, лапы и даже хвост»

«Эволюция моего мейн-куна»

«Мистер Бинкс от маленького до большого»

  • Я в восторге от того, что такой кот существует! © Ksh_667 / Reddit

«Моя норвежская»

«Он попался мне на глаза примерно в трехмесячном возрасте. Вот такая красота выросла!»

  • Внимание: активирована пузная ловушка!

«Как быстро он вырос!»

Alena
1 час назад

Что за подача в банке?! Королевский сервиз давай!

«Мой мейн-кун с детства любит „месить тесто“»

«За пять месяцев кошка превратилась в красавицу»

«Мой рыжий комок счастья»

«Ее зовут Улитка Гейл»

Gella
2 часа назад

Кажется, или на носу у нее коловрат (просто, как символ солнца, а не разрушения)?

«Мне подарили этого кота на Рождество. С тех пор прошло 4 года»

  • От этого взгляда я сначала чуть не упала, а потом смеялась до слез!

«Я не могу с этой балерины»

Gella
2 часа назад

По расцветке она как блинчик/оладушек 🥞! Аж слюнки потекли 🤤!

  • Удивительно длинная кошка!

«Мой Борис»

«Кошечка по имени Фиона»

«Филимона с сестрой и мамой-кошкой подкинули нам во двор, когда они были еще совсем маленькие»

  • В кошачьей версии «Игры престолов» он был бы Джоном Сноу.

«От брошенной девочки до величественной королевы»

Gella
2 часа назад

Настоящая шахматная ♟️ королева (у нее, как на доске, в таком порядке цвета сочетаются - это удивительно ✨!)!

«Джексон и Винсент. От 2 недель до 7 лет»

Кто-то обзавелся шикарной гривой, а кто-то сменил имидж благодаря витилиго, но для своих хозяев они стали еще любимее и красивее. А как менялись ваши питомцы? Возможно, ваш «миниатюрный» щенок внезапно вырос размером с пони, а котенок превратился в облако меха? Делитесь своими фото «до и после» в комментариях — давайте создадим самую милую галерею вместе!

Комментарии

Катюша Чистова
4 часа назад

У меня была кошка ,на первый взгляд самая обычная :полностью черная , Но котят она рожала исключительно светло серых, потом они начинали темнеть и к году становились угольно черными

