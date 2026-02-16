17 случаев, когда люди приютили обычное животное, а выросло чудо какое-то

Вы когда-нибудь брали в дом крошечный пищащий комочек шерсти, ожидая, что из него вырастет обычный домашний кот? Но иногда генетика решает пошутить, и вместо стандартного Васьки через полгода по квартире начинает разгуливать величественный зверь Васисуалий с хвостом-опахалом или инопланетным окрасом. Я собрала 17 фото, на которых метаморфозы любимцев видны во всей красе. Кс-кс-кс-кс!

«Разница между фотками примерно полгода. Хвост вырос размером с еще одного кота»

Та же парочка спустя 6 месяцев. Почему мне кажется, что со временем отношения между ними не изменились?

«У меня был на 100% черный кот с витилиго. Было интересно наблюдать за тем, как у него постепенно белеют нос, уши, лапы и даже хвост»

«Эволюция моего мейн-куна»

«Мистер Бинкс от маленького до большого»

Я в восторге от того, что такой кот существует! © Ksh_667 / Reddit

«Моя норвежская»

«Он попался мне на глаза примерно в трехмесячном возрасте. Вот такая красота выросла!»

Внимание: активирована пузная ловушка!

«Как быстро он вырос!»

«Мой мейн-кун с детства любит „месить тесто“»

«За пять месяцев кошка превратилась в красавицу»

«Мой рыжий комок счастья»

«Ее зовут Улитка Гейл»

А когда ее целуешь, она на вкус как печенье «Орео»? © notha_leon / Reddit

«Мне подарили этого кота на Рождество. С тех пор прошло 4 года»

От этого взгляда я сначала чуть не упала, а потом смеялась до слез!

«Я не могу с этой балерины»

Удивительно длинная кошка!

«Мой Борис»

От Бореньки до Бориса Петровича. © NikiBubbles / Reddit

«Кошечка по имени Фиона»

«Филимона с сестрой и мамой-кошкой подкинули нам во двор, когда они были еще совсем маленькие»

В кошачьей версии «Игры престолов» он был бы Джоном Сноу.

«От брошенной девочки до величественной королевы»

«Джексон и Винсент. От 2 недель до 7 лет»