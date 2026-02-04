21 животное, чья мимика выразительнее, чем игра голливудских звезд

Пока голливудские актеры тратят миллионы на курсы мастерства и годами ждут заветную статуэтку, наши питомцы выдают драму шекспировского масштаба просто потому, что в миске показалось дно. Мы собрали фотографии хвостатых артистов, которые явно перепутали уютную лежанку с театральными подмостками и заслуживают как минимум личного агента и порцию внеочередных вкусняшек. Вы точно попросите их на бис!

«Сначала он меня искусал, потом долго намывался, а теперь сидит вот с таким лицом»

© babymikruk / X Ольга Курпякова 50 минут назад Прелесть какая! Как это животные умудряются сидеть точно так же, как и люди? Недавно было фото бурого медведя в такой же позе, сейчас кота - это просто удивительно и умилительно 😺🐈 - - Ответить

Если долго всматриваться в бездну, она тут же попросит вкусняшку.

«Ничего у ребенка нет — ни лежаночки, ни подстилочки, ни ковричка»

Вынужден ютиться по мусоркам. © C0FFIN4Y0U / X

«Она всегда сходит с ума, сидя на этом стуле»

«Мы с детьми нашли ее в лесу, покрытую льдом, и не смогли пройти мимо»

От этого взгляда аж душа улыбается!

«Фото абсолютно не постановочное. Кажется, мне посчастливилось сфоткать автора книги»

«Собака моей сестры всегда смотрит на меня странно. Кажется, она может быть оборотнем»

«Мой хрумкающий кабачок»

«Мой кот обожает драматизировать»

Немедленно впусти его! Видно же, что это невыносимо! © U_PassButter / Reddit

«Мой тоже настоящий король драмы»

«Снег ей не понравился»

«Это Снежка еще с любовью смотрит на свою кожаную»

Ты куда дела всех рыбов?

Отдайте сейчас же все, что она хочет, иначе я сама отдам все, что у меня есть!

«Зубастый сморчок в окне по пути»

«Знакомьтесь, Пип!»

«Она не давала согласия на такой сон»

«Моя кошка Саша очень милая девочка»

«Всякий раз, когда мне кажется, что мне нужен парень, он напоминает мне: «Нет, не нужен»

«Моя девушка говорит, что я помешан на своей кошке, потому что я делаю слишком много фотографий»

С такой мордой это, как минимум, две кошки!

«Мой кот на меня зыркает в полглаза»

«Она найдет тебя. И осудит»

«Моя королева знает свое место в иерархии»

Не сразу поняла где, собственно, королева.

«Это все мне? Но тут мало!»