15 кулинарных творений от людей, которым лучше вообще не подходить к плите
Идеальные торты из кондитерских, аппетитная выпечка из ресторанов и безупречно приготовленные блюда из кулинарных журналов — это все хорошо. Но самые запоминающиеся кухонные истории всегда связаны с провалами. В этой статье мы собрали фото кулинарных творений, авторы которых явно старались, но что-то пошло не так. Здесь есть торты со странным декором, и блюда, внешний вид которых вызывает смех. При этом, давайте признаем: каждый из нас хотя бы раз в жизни получил результат, который не сильно уступает этим шедеврам.
«Испекла торт для племянника, но никто его даже не попробовал»
- Аааа, ужас какой! Я хочу такой торт! © MarioBuattasLettuce / Reddit
«Сын попросил на день рождения такой торт. Думала, что все будет просто и плюнула на рецепт»
слева настоящая верхушка от ананаса вставлена, зачем творить самодеятельность, особенно если не умеешь?
- Я так ржал, что моя кошка бросила свое нагретое солнцем местечко и пришла посмотреть, что случилось. © DoubleoSavant / Reddit
«Ну, мы попытались...»
С квадратным коржом и посадкой вместо взбитого крема? Да тут даже не пытались...
«Это сковорода с антипригарным покрытием. Каждый раз, когда жена готовит на ней яйца, получается вот такой результат»
«Она винит во всем сковородку, но у меня никогда не получается так же. Что она вообще с ней делает?»
«То, что я пыталась испечь и то, что у меня получилось»
«Мои первые блины»
«Замотался и сунул артишоки в духовку прямо в пластиковом поддоне, в котором их приправлял»
«Подруженция совсем не умеет готовить, но настаивает, что это съедобно. Я не знала, как ответить ей помягче, и показала это фото чату GPT»
«Он посоветовал держать ее подальше от кухни».
«Моя первая попытка украсить торт»
Красота торта живёт до первого касания ножа!Как по мне, главное вкус!
«Я новичок в выпечке. Попыталась приготовить крем из взбитых сливок для торта, и случайно получилось ...масло?»
- С каждым когда-нибудь такое случается. Оставишь миксер без присмотра надолго, и вот что происходит, ха-ха. © blanketdweller / Reddit
«Моя мама испекла на день рождения племянницы торт в виде единорога. Она отругала меня за то, что я не могла перестать смеяться целый час»
- Твоя мама когда-нибудь видела единорога? Или лошадь хотя бы? © bubblebumblejumble / Reddit
«Ну, вот теперь на моей яичнице достаточно перца»
«Я точно следовал рецепту»
«Хотела испечь морковный торт для своего парня, но что-то пошло не так»
Не научили тесто сухой зубочисткой проверять на готовность?
Первый раз попробовал испечь мексиканские сладкие булочки в виде зверушек
Это ж какими рукожопыми надо быть, чтоб сотворить все эти ужасы. Кошмар какой-то, единственный парень, что забыл вытащить артишоки в принципе не виноват, бывает, если замотаешься, но все остальное.... Собакам даже отдавать страшно