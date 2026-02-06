15 кулинарных творений от людей, которым лучше вообще не подходить к плите

Идеальные торты из кондитерских, аппетитная выпечка из ресторанов и безупречно приготовленные блюда из кулинарных журналов — это все хорошо. Но самые запоминающиеся кухонные истории всегда связаны с провалами. В этой статье мы собрали фото кулинарных творений, авторы которых явно старались, но что-то пошло не так. Здесь есть торты со странным декором, и блюда, внешний вид которых вызывает смех. При этом, давайте признаем: каждый из нас хотя бы раз в жизни получил результат, который не сильно уступает этим шедеврам.