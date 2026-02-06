15 кулинарных творений от людей, которым лучше вообще не подходить к плите

38 минут назад
15 кулинарных творений от людей, которым лучше вообще не подходить к плите

Идеальные торты из кондитерских, аппетитная выпечка из ресторанов и безупречно приготовленные блюда из кулинарных журналов — это все хорошо. Но самые запоминающиеся кухонные истории всегда связаны с провалами. В этой статье мы собрали фото кулинарных творений, авторы которых явно старались, но что-то пошло не так. Здесь есть торты со странным декором, и блюда, внешний вид которых вызывает смех. При этом, давайте признаем: каждый из нас хотя бы раз в жизни получил результат, который не сильно уступает этим шедеврам.

«Испекла торт для племянника, но никто его даже не попробовал»

«Сын попросил на день рождения такой торт. Думала, что все будет просто и плюнула на рецепт»

  • Я так ржал, что моя кошка бросила свое нагретое солнцем местечко и пришла посмотреть, что случилось. © DoubleoSavant / Reddit

«Ну, мы попытались...»

OsenOsen
13 часов назад

С квадратным коржом и посадкой вместо взбитого крема? Да тут даже не пытались...

«Это сковорода с антипригарным покрытием. Каждый раз, когда жена готовит на ней яйца, получается вот такой результат»

«Она винит во всем сковородку, но у меня никогда не получается так же. Что она вообще с ней делает?»

«То, что я пыталась испечь и то, что у меня получилось»

«Мои первые блины»

«Замотался и сунул артишоки в духовку прямо в пластиковом поддоне, в котором их приправлял»

«Подруженция совсем не умеет готовить, но настаивает, что это съедобно. Я не знала, как ответить ей помягче, и показала это фото чату GPT»

«Он посоветовал держать ее подальше от кухни».

«Моя первая попытка украсить торт»

Shutnik0242
7 минут назад

Красота торта живёт до первого касания ножа!Как по мне, главное вкус!

«Я новичок в выпечке. Попыталась приготовить крем из взбитых сливок для торта, и случайно получилось ...масло?»

  • С каждым когда-нибудь такое случается. Оставишь миксер без присмотра надолго, и вот что происходит, ха-ха. © blanketdweller / Reddit

«Моя мама испекла на день рождения племянницы торт в виде единорога. Она отругала меня за то, что я не могла перестать смеяться целый час»

«Ну, вот теперь на моей яичнице достаточно перца»

«Я точно следовал рецепту»

«Хотела испечь морковный торт для своего парня, но что-то пошло не так»

Первый раз попробовал испечь мексиканские сладкие булочки в виде зверушек

Каждый из нас знает хотя бы одного человека, у которого любовь к готовке в разы сильнее, чем реальные умения. Вот еще несколько подборок с историями о таких энтузиастах:

Фото на превью Dynamite_240 / Reddit

Светлана Авдеева
14 часов назад

Это ж какими рукожопыми надо быть, чтоб сотворить все эти ужасы. Кошмар какой-то, единственный парень, что забыл вытащить артишоки в принципе не виноват, бывает, если замотаешься, но все остальное.... Собакам даже отдавать страшно

