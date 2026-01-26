16 историй от людей, которые просто хотели приготовить еду, а получили историю для стендапа
Иногда так хочется удивить гостей или порадовать близких чем-нибудь особенным. Берешься за необычное блюдо, тратишь массу времени и сил. Казалось бы, ничего сложного, а получается так себе. А бывает готовишь проверенное годами блюдо, которое способен сделать с закрытыми глазами, и вдруг что-то идет не так. В нашей статье — истории людей, которые просто хотели немного покашеварить, а в итоге это вылилось в целую историю.
- Коту обычно варила кашу из ячневой крупы: добавляла растительное масло, натертые морковь, картошку, капусту, кусочки сала и рыбные очистки. Остужала, ставила в холодильник — хватало дней на пять. Однажды приехала подружка с ночевкой, а мне срочно нужно было уйти по делам. Я сообщила, что суп и салат в холодильнике, если вдруг проголодается. Возвращаюсь, а она: «Зачем мне суп и салат, если тут такая вкусная каша была?! Я ее подогрела и всю съела!» Пришлось Васе новую кашу варить. © Анита Васиуллина / Dzen
- Приготовила себе для умывания настой из лепестков роз и меда, поставила в холодильник — порция на 7 дней. Муж утром благодарит, говорит, мол, какой вкусный напиток был, сделай еще. © Елена Захарова / Dzen
- Приболела, вся готовка на муже, хотя из него кулинар так себе. Командую ему из постели, что и как. Слышу, кричит: «Фасоли для чили всю банку разогревать, прям целиком?» Кричу ему, мол, да. Он такой: «Ты уверена?» Я ору, что уверена. Кто же знал, что он решил поставить металлическую банку с фасолью в микроволновку целиком. Микроволновка сломалась. И ведь взрослый мужик, с техническим образованием.
«Я полон сожалетти».
- А я как-то решила приготовить борщ, и вот незадача — в момент, когда надо было класть капусту, я обнаружила ее абсолютное отсутствие. Не нашла ничего умнее, чем положить пасту. А родителям сказала, что это минестроне, итальянский суп. © Таня Черкашина / ADME
- Варю в летней кухне суп нашему Рексу, овчарке килограммов на 60. Накидала в бульон капустных листьев, моркови, костей, колбасных очистков — все, что попалось под руки. С работы идет муж, уже в дом зашел и вдруг вернулся: «Не понял, а почему из Рексиной кастрюли вкуснее пахнет, чем от моего ужина?» © Елена Сорокина-Белобокова / Dzen
- Когда я начала встречаться с будущим мужем, он сразу сказал, что он повар. Ну а я решила произвести на него впечатление и приготовила фаршированные манникотти. По рецепту туда нужен сахар, но кто же знал, что мой отчим — веселый дядька и зачем-то поменял сахар и соль местами. В итоге получился не сыр с солью, а соль с сыром. Муж сумел даже съесть кусочек. А самое прикольное — остатки мы засунули в холодильник, и их доел его сосед. © OpinionatedLulz / Reddit
Если пирог собирались залить глазурью - надо залить глазурью, и сделать вид, что так и было задумано. Есть пончики с дыркой, почему не быть пирогу.
«Оставила на столе кекс на час, чтобы остыл, прежде чем покрыть глазурью. А тут такое».
- Усвоила урок. Даже если это рецепт, который можно приготовить с закрытыми глазами, пробуйте еду в процессе. Пекла пирог с черной смородиной. По рецепту нужно смешать ягоды с крахмалом, чтобы пирог не получился слишком влажным и смородина не опустилась на дно. И что-то меня переклинило: вместо банки с крахмалом я достала банку с содой — и щедро так бухнула в ягоды две столовые ложки. Никаких сомнений не закралось, хотя на банке с крахмалом было написано «Крахмал», а сода была без подписи, и я об этом всегда знала. Еще удивилась, что пирог у меня получился какой-то уж слишком пышный и румяный. Попробовала — и настигло меня озарение. Пирог в мусорку — и скорее замешивать новое тесто. Ибо мои вот-вот придут, в квартире пирогами пахнет, а к чаю ничего. Обидно, ну ладно... Второй, кстати, получился вкусный. Правда, уже не такой пышный. © Svetlana Tam / ADME
- Однажды я приготовила макароны с сыром, в соус положила аж четыре вида сыра. Готовила сотни раз это блюдо, пробую — а там полно сахара! Оказалось, что я случайно купила сладкий баварский крем вместо обычных сливок. © Ghostof***** / Reddit
- Сегодня приготовила куриную печень и овощное рагу. Муж такой: «Ой, фу, не люблю печенку». Через 15 минут пошел накладывать себе и съел две порции. Вот он мне так же в свое время говорил про гречку, тирамису, брокколи, овсянку... Только морковный пирог все никак не принимает. © rewarekaht
«Попросила брата присмотреть за индейкой, возвращаюсь и вижу это».
- «А что, если растопить шоколадные конфеты в микроволновке?» — подумалось мне как-то. По идее, должно получиться нечто вроде шоколадной пасты. Засунула конфеты в чашку, чашку — в микроволновку, и начала греть по несколько секунд. Я не знаю, как называется блюдо, которое получилось. Эта фигня намертво прилипла к чашке! Не выковыривалась никак — ни отмачиванием, ни кипятком. Пришлось выбросить вместе с чашкой. Муж предположил, что это были «условно шоколадные» конфеты. Даже скорее — условно съедобные. © ELESIK / ADME
- На Новый год решила поразить мужа кулинарным талантом — приготовить коронный торт его мамы. Выпросила у свекрови рецепт, следовала ему буква в букву. Но все время чувствовала какой-то подвох. И лишь когда поставила выпечку в духовку, до меня вдруг дошло: в рецепте была пропущена мука. Свекровь поторопилась, а я настолько ей доверилась, что пропустила очевидное.
- Когда я впервые попробовал приготовить что-то вкусное, в рецепте требовалось несколько зубчиков чеснока. Я не знал, что такое зубчик чеснока, поэтому пошел в магазин и купил два зубчика. Ха-ха! Урок усвоен: две головки чеснока — это совсем не то же самое, что два зубчика. © Ty4651 / Reddit
«При приготовлении песто у меня сломался пестик».
- Приготовила суп, борщ, макароны, салат. Дети: «Мы не голодные». Через 10 минут: «А можно хлеб с кетчупом?» Да, конечно. Зачем я вообще готовлю? © nadira_adeeva
- У меня муж — сова, и первую половину дня он вообще очень плохо соображает. Как-то ему нужно было уехать рано утром на целый день, а поесть там было негде. Я заботливо приготовила еду, разложила по контейнерам. И, зная его, прилепила семь стикеров по всему маршруту его утренних действий — чтобы взял еду. И что вы думаете? Он на них посмотрел, подумал: «Как прикольно». И уехал без еды. Парам-пам. © yu_flymari
- Я — подросток, решила приготовить крокеты. Лепила их, лепила, старалась, извелась вся — ничего не выходило. Пришла за помощью к маме: мол, поделись секретом, как ты их готовишь. А она, не отрываясь от своих дел, спокойно так ответила: «Я покупаю готовые». © CharlotteLucasOP / Reddit
- В школу сказали принести домашнюю выпечку на ярмарку. Дело поручили бабуле. Все классы приходили посмотреть на мой шикарный вишневый пирог как с картинки. А потом маму вызвали в школу. Потому что бабуля по привычке положила внутрь монетку, на удачу. Кусок этот достался завучу.