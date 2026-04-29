13 теплых и живых фото, на которых Марфушка, Электроник и другие герои нашего детства на современном выпускном
Выпускной — это не только праздник прощания со школой, но и трогательный момент для родителей. А что, если бы известные герои нашего кино тоже отправились на это торжество? Мы «переодели» любимых персонажей в современные наряды и отправили их туда с помощью искусственного интеллекта.
Алиса Селезнева и ее отец, профессор Селезнев, «Лиловый шар»
В фильме «Лиловый шар» 1987 года приключения Алисы, главной героини «Гостьи из будущего» были не менее увлекательными. В картине появился и папа Алисы — профессор Селезнев, сыгранный Борисом Щербаковым. Поэтому, когда речь зашла об отцах и детях из кино, мы сразу вспомнили о них. И если бы они появились на современном выпускном, уверены, они были бы именно такими — подросшая Алиса, уверенно смотрящая в будущее, и ее гордый папа.
Марфушка и ее мать, «Морозко»
Помните крылатое «Прынцесса! Как есть прынцесса!»? В сказке «Морозко» 1964 года Марфушка с матерью, хоть и были персонажами недобрыми, но в исполнении Инны Чуриковой и Веры Алтайской вышли яркими, комичными и живыми. Мы отправили эту парочку на современный выпускной, и вышли у нас даже не «прынцессы», а королевны!
Семен Горбунков с дочерью, «Бриллиантовая рука»
В комедии «Бриллиантовая рука» у Семена Горбункова было двое детей, но нам запомнилась именно его белокурая дочурка, которая в сцене в порту кричала: «Мы провожаем папу!» Ее роль сыграла Александра Лисютина. Мы представили, что девочка выросла и вместе с папой отправилась на свой выпускной бал. Таким могло бы быть их фото — она милая и непосредственная, а он — добрый и скромный.
Василий и Надежда Кузякины и их дочь Оля, «Любовь и голуби»
Комедии «Любовь и голуби» — больше 40 лет, а мы нет-нет, да и пересматриваем ее в сотый раз. И, конечно, отлично помним Олю — самую младшую и нежную из всех троих детей. Роль Оленьки сыграла 13-летняя Лада Сизоненко. Сегодня мы вообразили, что у семейства Кузякиных — важный день: дочь окончила школу и сфотографировалась в выпускном платье рядом с родителями — Василием и Надеждой.
Виктор и Наталья с сыном Ильей, «Будьте моим мужем»
«Я — муж! Я законный муж!» — слышим эту фразу и в памяти всплывает солнечная и веселая курортная киноистория: Наталья, которая в одиночку воспитывает сына Илью пытается снять жилье на море и уговаривает случайного знакомого притвориться ее мужем. В комедии 1981 года снялись Андрей Миронов и Елена Проклова, а сына Натальи сыграл Филипп Адамович. Представим, что Виктор и Наталья давно и счастливо женаты, а Илья вырос. Вот они какие!
Шурик и Зинаида, «Иван Васильевич меняет профессию»
Сюжет нестареющей комедии 1973 года напоминать нет смысла, все и так знают ее наизусть. Роль инженер-изобретателя Шурика, создавшего машину времени, сыграл Александр Демьяненко, а его блистательную жену Зинаиду — Наталья Селезнева. Мы представили их много лет спустя — с уже взрослой дочерью на ее выпускном.
Ольга и ее сын Антошка, «Зимняя вишня»
Как же мы переживали за судьбу Ольги и ее маленького сына Антошки в «Зимней вишне»! В фильме 1985 года их роли сыграли Елена Сафонова и юный Михаил Подущак. Мы оставили за кадром личную жизнь героини, зато поместили на выпускное фото главного мужчину ее жизни — выросшего сына.
Людмила Калугина и Анатолий Ефремович Новосельцев с сыновьями, «Служебный роман»
В 1977 году Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих сыграли свои роли так талантливо, что «Служебный роман» мы пересматриваем до сих пор. «Мальчик и... еще мальчик» — дети рядового статистика Новосельцева, который решил поухаживать за своей суровой начальницей Калугиной — в фильме остались за кадром. Но мы можем легко представить главных героев с выросшими сыновьями на выпускном. Смотрите, какие счастливые.
Екатерина Тихомирова и ее дочь Александра, «Москва слезам не верит»
Историю Катерины, которая прошла путь от одинокой мамы до директора крупного завода, мы знаем наизусть. В фильме 1979 года ее роль исполнила Вера Алентова, а ее дочь, которая повзрослела у нас на глазах — сыграла Наталья Вавилова. Вот они рядышком — на выпускном балу: сильная прекрасная мама и ее дочь, которая точно справится с этим миром.
Профессор Громов и Электроник, «Приключения Электроника»
Профессор Громов создал робота Электроника, который выглядел в точности, как обычный школьник Сережа Сыроежкин. В «Приключениях Элекроника» 1979 года профессора сыграл Николай Гринько. Громов относился к Электронику, как к сыну, и именно поэтому мы отправили профессора на выпускной в качестве гордого отца.
Король и Принцесса, «Обыкновенное чудо»
Хоть король в «Обыкновенном чуде» и прикидывался грозным, но дочь свою он обожал больше всего на свете. В легендарной сказке 1978 года, Принцессу и Короля сыграли Евгений Леонов и Евгения Симонова. Мы никогда не устанем любоваться этой актерской парой, поэтому придумали для них еще один день вместе — выпускной для Принцессы, на который она, конечно же, пришла бы со своим гордым отцом.
Рома Лавочкин и его мать Вера Васильевна, «Вам и не снилось...»
За влюбленную пару из фильма «Вам и не снилось...» мы переживали всем сердцем. В этой трогательной истории о любви 1980 года Рому сыграл Никита Михайловский, его мать, которая была против отношений сына с Катей — Лидия Федосеева-Шукшина. Мы представили выпускной Ромы — первый шаг в новую жизнь, в которой ему предстоит выстроить отношения с мамой уже по-взрослому.
Ассоль и ее отец — Лонгрен, «Алые паруса»
Девиз этой трогательной сказки — «Чудеса нужно делать своими руками». Юная Ассоль ждала своего принца, а ее отец — суровый и надежный моряк Лонгрен, был рядом. Их роли в фильме 1961 года исполнили Анастасия Вертинская и Иван Переверзев. Сегодня они предстали перед нами в современной облике, и мы уверены, что Ассоль на выпускном выглядела бы именно так — нежно и романтично, а ее отец — мужественно и уверенно.
Бонус: Дядя Федор с родителями, «Трое из Простоквашино»
Дядя Федор запомнился нам самостоятельным мальчишкой, но давайте вообразим, что он вырос. На его выпускном мама, как всегда, была бы иконой стиля, а папа — все таким же мягким бородатым добряком. А фотографируют их наверняка Матроскин с Шариком!
Комментарии
Не понравилось. Скрещивать известных актеров в семейный пары и рисовать их воображаемых детей и их самих через десяток лет? Тем более, что все знают как изменились актеры с возрастом и не стали ИИшными красавцами. Все приправлено слащавыми разъяснениями и похоже на насмешку.