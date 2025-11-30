Мы попросили нейросеть стереть макияж с киношных красоток и малость обалдели

Многие женщины искренне завидуют красавицам-актрисам, которые блистают на экране. Но порой мы забываем, что они совершенно обычные женщины, совсем такие же, как мы с вами. Мы попросили нейросеть показать, как могли бы выглядеть именитые сердцеедки без привычного макияжа и теперь не можем на них насмотреться. Только взгляните какой трогательной и нежной выглядит возлюбленная Бонда и как прекрасна Клеопатра без яркой косметики.