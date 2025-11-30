Мы попросили нейросеть стереть макияж с киношных красоток и малость обалдели

Многие женщины искренне завидуют красавицам-актрисам, которые блистают на экране. Но порой мы забываем, что они совершенно обычные женщины, совсем такие же, как мы с вами. Мы попросили нейросеть показать, как могли бы выглядеть именитые сердцеедки без привычного макияжа и теперь не можем на них насмотреться. Только взгляните какой трогательной и нежной выглядит возлюбленная Бонда и как прекрасна Клеопатра без яркой косметики.

Круэлла де Виль — «101 долматинец»

Хюррем Султан — «Великолепный век»

Вивиан Уорд — «Красотка»

Клеопатра — «Астерикс и Обеликс: „Миссия Клеопатра“»

Жади — «Клон»

Веспер Линд — «Казино „Рояль“»

Красная королева — «Алиса в стране чудес»

Харли Квинн — «Отряд самоубийц»

Королева Реджина — «Однажды в сказке»

Енни Линд — «Величайший шоумен»

Эффи Тринкет — «Голодные игры»

Сатин — «Мулен Руж!»

Вероника Егорова — «Красный воробей»

Анжелика — «Анжелика — маркиза ангелов»

Дженна Ринк — «Из 13 в 30»

Фото на превью Red Sparrow / Chernin Entertainment, AI-generated image, Pretty Woman / Touchstone Pictures, AI-generated image

