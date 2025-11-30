Мы попросили нейросеть стереть макияж с киношных красоток и малость обалдели
27 минут назад
Многие женщины искренне завидуют красавицам-актрисам, которые блистают на экране. Но порой мы забываем, что они совершенно обычные женщины, совсем такие же, как мы с вами. Мы попросили нейросеть показать, как могли бы выглядеть именитые сердцеедки без привычного макияжа и теперь не можем на них насмотреться. Только взгляните какой трогательной и нежной выглядит возлюбленная Бонда и как прекрасна Клеопатра без яркой косметики.
Круэлла де Виль — «101 долматинец»
Хюррем Султан — «Великолепный век»
Вивиан Уорд — «Красотка»
Клеопатра — «Астерикс и Обеликс: „Миссия Клеопатра“»
Жади — «Клон»
Веспер Линд — «Казино „Рояль“»
Красная королева — «Алиса в стране чудес»
Харли Квинн — «Отряд самоубийц»
Королева Реджина — «Однажды в сказке»
Енни Линд — «Величайший шоумен»
Эффи Тринкет — «Голодные игры»
Сатин — «Мулен Руж!»
Вероника Егорова — «Красный воробей»
Анжелика — «Анжелика — маркиза ангелов»
Дженна Ринк — «Из 13 в 30»
