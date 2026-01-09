15+ пап, чьи приемы воспитания заслуживают как минимум аплодисментов
2 часа назад
Существует стереотип, что дети всегда на маме, а папа хорошо если чуть посидит с ними, когда мама в душе. Но реальность порой оказывается весьма далека от таких стереотипов. Встречаются, и не мало, мужчины, которые на все сто исполняют свою роль отца. Более того, у них есть свои фишки и приколы, которые работают на карапузах лучше, чем любые нотации из книг.
- В 5 лет я решила разыграть родителей. Залезла под одеяло, а так как была очень худенькая, то действительно было незаметно. Родители бегали по квартире, искали меня. Продолжалось это пару часов. И тут папа отличился — зашел в туалет, открыл крышку унитаза и начал проверять, не там ли я. От моего дикого смеха они меня сразу нашли. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз папа признался про меня и сестру. Говорит: «Кристину можно было заинтересовать фразой „Ну, здесь только Кристина справится“ или „Ну, всем понятно, что лучше, чем у Кристины, ни у кого не получится“. Ты росла практиком, а Кристина больше теоретиком, наставником, поэтому она очень любила тебе что-то объяснять. Поэтому если было какое-то новое задание, то можно было вас обеих привлечь фразой: „Доча, иди сюда, тебе Кристина покажет, как палас чистить“. Кристина делала это впервые, но она брала щетку и деловито показывала тебе, как надо „правильно“, не имея об этом ни малейшего понятия». © MissLoyality / Pikabu
- Вышла замуж за иностранца, мы с ним общаемся на английском. А вот старший сынишка у нас билингв. Недавно я занималась младшим, а муж укладывал старшего спать. Я проходила мимо двери и услышала, как сын папу учит говорить «на мамином языке». И еще так серьезно, мол, папа, повторяй. Нет, не правильно, давай еще раз. А муж учился. Я чуть не прослезилась.
- В детстве очень боялась одну резную деревянную фигурку однозубого старика в папином кабинете. Даже днем, если заходила туда, чуть ли не за шкафом ползала, лишь бы он меня не увидел. В итоге папа про это узнал, и через пару недель в кабинете стояла вторая резная фигурка, но уже с папиным лицом. Заходить в комнату стало не так страшно. © Подслушано / Ideer
- В детстве я была очень любознательной, и папа часто подключал меня к каким-то домашним делам, подкупая меня фразами «хочешь, покажу?..» или «ты когда-нибудь видела, как?..» Как-то раз нужно было во дворе убраться, он подходит и спрашивает: «Ты когда-нибудь видела, как вода на солнце испаряется? Нет? Ну, пойдем покажу!» Мы выходим, папа поливает двор из шланга и говорит, что нужно подождать всего несколько минут и все высохнет. А потом добавляет: «А давай, пока ждем, подметем? Ты справа мети, а я левую сторону возьму, заодно посмотрим, у кого чище получится». Я увлекаюсь подметанием, стараясь не пропустить ни одной соринки, чтобы не хуже, чем у папы было. А когда заканчиваем, он говорит: «Вот видишь, уже и вода вся испарилась». Я оглядываюсь, а там высохший двор. Разумеется, я на уровне волшебства воспринимаю отсутствие воды. © MissLoyality / Pikabu
- Мама все мое детство постоянно работала, уходила рано. И папа должен был собрать и отвести меня в садик. Я ненавидела расчесываться, но с папой не забалуешь. Он расчесывал, завязывал мне хвостики и отводил. Как-то отвел, убежал на работу, а воспитательницы как давай хохотать. Хвостики-то у меня были косые и кривые. Сажали переплетать. Ребенком я ненавидела, что отец меня собирал, а как выросла, осознала, насколько это было классно.
- Сегодня у меня день рождения, и я задумалась. Отец меня усыновил. Он показал мне, что я достойна любви, научил меня играть в баскетбол, вязать узлы. Он обладал своеобразным чувством юмора. В нашей семье было семеро детей, и каждого он любил, как своего. Для каждого из нас он устраивал что-то особенное на день рождения. Мы жили бедно, но отец заставил меня почувствовать себя самым богатым человеком на свете, когда сказал: «Некоторые люди настолько бедны и одиноки, что у них есть только деньги». Эта фраза запала мне в душу и повлияла на мои жизненные взгляды. © abqkat / Reddit
- Когда у нас остается один кусочек торта, который надо разделить поровну, то я говорю детям: «Один режет, а другой выбирает кусок». В итоге мои дети овладели искусством равномерного распределения. Иногда кажется, что они могли бы работать в лаборатории, потому что научились филигранно все делить. © Ihavenocomments / Reddit
- На работе был завал и попросили выйти еще и в субботу. Муж оставался дома с детьми и я попросила его немного убраться в квартире. Прихожу вечером с работы и офигеваю, когда вижу картину: муж устроил вечеринку, в комнате танцуют дети с веником и шваброй, пол моют. Муж, пританцовывая, раскладывает вещи по местам. Все в хорошем настроении, радостно выполняют план уборки. Хоть и была уставшая, но даже самой захотелось к ним присоединиться. Мне явно есть чему у мужа поучиться. © Мамдаринка / VK
- Мой папа — обычный семьянин, который скрывает свои эмоции, выглядит весьма брутально и строго. Но еще он бывает «монстром-щекотуном». Эта личность проявляется тогда, когда моя младшая сестра, я или мама грустим. Приходишь такой домой, уставший и расстроенный, а на кухне мама без настроения, в комнате сестра плачет из-за своих переживаний. И тут приходит «монстр-щекотун», который секунду назад был строгим отцом, и начинает щекотать так, что ты не выдерживаешь, смеешься, убегаешь, рыдаешь от смеха. Я считаю, что каждый отец делает этот мир немного лучше, просто у всех свои методы. Любите своих пап, они уникальны. © Не все поймут / VK
- Во втором классе у нас начались уроки рисования. Я помню, как мне трудно давались все рисунки, а одноклассники приносили хорошие работы. Как-то раз я обратилась за помощью к папе. Не скажу, что рисунки стали гораздо лучше, но хоть не такие стремные, как у меня. Папа помогал мне до самого лета. А в конце года я узнала, что у всех были четверки по рисованию, и только у меня пятерка. Я подошла к учительнице и спросила: «Почему у меня пятерка?» А она улыбнулась и ответила: «Потому что ты рисуешь сама! Это видно. А остальным папы или мамы помогают. Главное — не результат, а старание!» © ШКогвартс / VK
- Идем с 3-летним сыном, он заявляет: «Я устал идти!» Я же мать, поэтому начала в уме перебирать варианты, как ребенка уговорить дойти до места назначения, утешить. И тут муж вдруг выдает фразу, после которой ребенок побежал довольный и счастливый. Он просто сказал: «Не можешь идти — беги!» © Мамдаринка / VK
- Муж с сыном чего-то ремонтируют, негромко переговариваются. Слышу, папа сыну объясняет технику безопасности: про оголенные провода, пальцы и молоток, добрались и до незнакомцев, с которыми нельзя разговаривать и никуда ни в коем случае с ними не ходить. Обсудили что может быть, если играть на стройке или залезть в подвал, и про бродячих собак, которых нельзя дразнить. А потом сын спрашивает: «Пап, а какое самое важное правило? Прям главней всего?» А мой благоверный отвечает: «Маму с утра не трогать, пока она кофе не попьет!» © Подслушано / Ideer
- Я понял, что маленьких детей всегда нужно предупреждать за несколько минут, когда планируете сменить обстановку: уходите из парка, вылезаете из ванны, выключаете телевизор, играете и тому подобное. Это психологически подготавливает малыша к переменам. Ребенок уже знает, что будет дальше, поэтому относится к этому спокойно. © gidikh / Reddit
- У старшей выпали два зуба. Она запросила дорогой подарок от Зубной феи. За Зубную фею у нас муж, и он такой: «У феи ограниченный бюджет, давай что-то другое.» Дочь: «Пусть тогда оставит деньгами, ты добавишь — и мы купим». © janjakshy
- У меня двое детей: дочь и сын. Дочь старшая. Как у всех детей, у них случаются конфликты интересов: им хочется одну и ту же игрушку, одну и ту же конфету, и уступать никто из них не хочет. Однажды у меня родилась идея, которая разом пригасила конфликты, и дети научились договариваться. Я задал вопрос сыну:
— Ты же знаешь, что девочкам надо уступать?
— Знаю!
Он тут же насупился, а дочь начинает сиять. Но я вмешиваюсь снова:
— Доченька, а ты знаешь, что надо уступать младшим?
Все! Дети в недоумении. Начинают договариваться. В итоге противоречие общепринятых воспитательно-поведенческих установок привело к зарождению дипломатии в отдельно взятой семье. © oumnicquez / Pikabu
- Папа учил меня кататься на велосипеде очень действенным способом: он вручил мне велик и сказал: «Ходи с ним рядом туда-сюда по улице». Спустя 15 минут такого хождения я был зол на себя и на свою беспомощность. В итоге я запрыгнул на седло и, собирая заборы, проехал первые метры. Первые метры детского счастья. © Подслушано / Ideer
- Я убеждена, что мой муж заслуживает Нобелевской премии по воспитанию детей. Он придумал способ, который легко заставит ребенка одеться, причем гарантировано меньше чем за 3 минуты. Смысл такой, что дочка садится примерно в 2 метрах от нас, и мы начинаем перекидывать друг другу одежду. Если не добросила или не поймала, то надевает эту вещь. И так до тех пор, пока не оденется полностью. Вы не представляете, как она обожает эту игру. Кстати, вы можете чуть-чуть «помочь промахнуться», чтобы она оделась еще быстрее. © tah4349 / Reddit
Как вам такие папы? Какие у вас есть свои фишки по воспитанию маленьких непосед?
Для тех, кому не хватило чудесных пап, вот вам еще несколько статей о том, что они и поговорить с детьми могут, и смастерить что-то чудесное. Чудо, одним словом:
