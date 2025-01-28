12 мужчин, которых можно назвать отцами года

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20 часов назад

Родители в жизни любого человека играют одну из ключевых ролей. Герои нашей статьи — заботливые отцы, которые деткам и блинчики напекут, и научат всему на свете.

«Я рос без отца, но для своего сына я стану идеальным папой»

Наше Рождество сквозь года

«Хоккей много значит для меня. Я рад, что могу разделить свое хобби с дочерью»

«Сынок собрал свой первый стеллаж. В этот момент я так им гордился»

«Купил массажер для спины, и дети решили сыграть в массажный салон»

«Папа полчаса колдовал на кухне, чтобы порадовать меня "особенным яйцом"»

Nati Ja
18 часов назад

Правда, яичко "особенное", не каждый папа будет так заморачиваться.

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«Мы с мужем сделали одинаковые татуировки, дети тоже захотели»

tama
16 часов назад

Надеюсь у детей переводные картинки в виде татуировок, в ином случае нужно уведомлять собес в неадекватности родителей

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«В этом году ни одно украшение не пострадало»

«Папа, я хочу радужные блинчики»

«Купил башню для малыша, и теперь он может помогать мне в готовке»

«Построили наблюдательный пункт для щенячьего патруля»

tama
16 часов назад

Магнитный конструктор. Наш сын любил в него играть . Тоже интересные конструкции создавал

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«Мне нравится быть папой»

Семья — это тепло, уют и опора почти для каждого человека. В сети можно найти множество историй о родителях и детях.

Фото на превью Neat-Ordinary7706 / Reddit

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