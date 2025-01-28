12 мужчин, которых можно назвать отцами года

Родители в жизни любого человека играют одну из ключевых ролей. Герои нашей статьи — заботливые отцы, которые деткам и блинчики напекут, и научат всему на свете.

«Я рос без отца, но для своего сына я стану идеальным папой»

Наше Рождество сквозь года

«Хоккей много значит для меня. Я рад, что могу разделить свое хобби с дочерью»

«Сынок собрал свой первый стеллаж. В этот момент я так им гордился»

«Купил массажер для спины, и дети решили сыграть в массажный салон»

«Папа полчаса колдовал на кухне, чтобы порадовать меня "особенным яйцом"»

«Мы с мужем сделали одинаковые татуировки, дети тоже захотели»

«В этом году ни одно украшение не пострадало»



«Папа, я хочу радужные блинчики»

«Купил башню для малыша, и теперь он может помогать мне в готовке»

«Построили наблюдательный пункт для щенячьего патруля»

«Мне нравится быть папой»