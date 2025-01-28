12 мужчин, которых можно назвать отцами года
Фотоподборки
20 часов назад
Родители в жизни любого человека играют одну из ключевых ролей. Герои нашей статьи — заботливые отцы, которые деткам и блинчики напекут, и научат всему на свете.
«Я рос без отца, но для своего сына я стану идеальным папой»
Наше Рождество сквозь года
«Хоккей много значит для меня. Я рад, что могу разделить свое хобби с дочерью»
«Сынок собрал свой первый стеллаж. В этот момент я так им гордился»
«Купил массажер для спины, и дети решили сыграть в массажный салон»
«Папа полчаса колдовал на кухне, чтобы порадовать меня "особенным яйцом"»
- Береги его и обнимай! © Woopsied00dle / Reddit
- Я бы заплакала от счастья. © Darcy_233 / Reddit
«Мы с мужем сделали одинаковые татуировки, дети тоже захотели»
Надеюсь у детей переводные картинки в виде татуировок, в ином случае нужно уведомлять собес в неадекватности родителей
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«В этом году ни одно украшение не пострадало»
- Это гениально! © zptd / Reddit
«Папа, я хочу радужные блинчики»
«Купил башню для малыша, и теперь он может помогать мне в готовке»
«Построили наблюдательный пункт для щенячьего патруля»
Магнитный конструктор. Наш сын любил в него играть . Тоже интересные конструкции создавал
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«Мне нравится быть папой»
Семья — это тепло, уют и опора почти для каждого человека. В сети можно найти множество историй о родителях и детях.
Фото на превью Neat-Ordinary7706 / Reddit
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