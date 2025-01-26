18 человек, которые сумели разглядеть удачные находки среди хлама

Секонд-хенды и комиссионные магазины — настоящая сокровищница, стоит только хорошенько покопаться в старых вещах. У некоторых пользователей такой наметанный глаз, что они регулярно находят там ювелирные украшения в кучке бижутерии и брендовые вещи по копеечной цене. Посмотрите только.

«Рискнула и купила с рук свадебное платье за $ 100»

«Не могу поверить, но это случилось! Нашла в местном секонде туфли „Маноло Бланик“»

Это подделка. Настоящие «маноло» отличаются тем, что на этикетке используется другой шрифт, более округлый. © c*** / Reddit

«Купил эту винтажную бронзовую грелку за $ 5. Как же она пригодилась зимой! Наполняешь горячей водой, и она держит тепло несколько часов»

Стихотворение на ней переводится так: «Пробуждаясь от сна весной, повсюду слышишь птичьи трели. Моросящий дождь и вечерний бриз, лепестки цветов опадают». © MostValuedPotato / Reddit





«Конечно же, эта лампа поехала со мной домой»

«Нашла их в кучке дешевых часов в комиссионке. Это винтажные часы от легендарного дизайнера Роджера Таллона!»

«Да, я ее купила. Просьба не завидовать! Вы только посмотрите на морду кота!»

«Столик достался мне всего за десятку!»

«Эта винтажная керамическая скалка оказалась частью большого (и очень дорогого!) набора посуды»

«Муж пришел с гаражной распродажи с полной сумкой медных фигурок»

У вашего мужа безупречный вкус. Одни только кошки стоят $ 200! © BalmyPalms / Reddit

«Мне уже не найти ничего лучше, чем это»

«Потрясающий итальянский винтажный кожаный ремень!»

«Обнаружила в кучке бижутерии и купила за $ 4. Это платина! Насчет камней не уверена — сапфиры или аквамарины»

«Мои находки из комиссионок за сущие копейки!»

«Он стоил $ 60, но пока я советовалась с мужем, цену снизили. В итоге он достался мне за $ 17. И это натуральное дерево!»

«Заплатила $ 3 за этого малыша»

«Купил в секонде шелковое платье для своей невесты. Всего $ 12. Его реальная цена — $ 1200!»

Есть же такие заботливые мужчины! © Flat_Attempt8620 / Reddit

«Это ведро для мусора на самом деле стоит $ 200. Мне повезло купить за $ 25»

«Влюбилась с первого взгляда! Под лаком — что-то похожее на ткань. Фигурка очень тяжелая!»