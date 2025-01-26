18 человек, которые сумели разглядеть удачные находки среди хлама

Фотоподборки
22 часа назад

Секонд-хенды и комиссионные магазины — настоящая сокровищница, стоит только хорошенько покопаться в старых вещах. У некоторых пользователей такой наметанный глаз, что они регулярно находят там ювелирные украшения в кучке бижутерии и брендовые вещи по копеечной цене. Посмотрите только.

«Рискнула и купила с рук свадебное платье за $ 100»

Lilit313
18 часов назад

Блин,вот трудно поверить,что можно найти такое "с рук",чтоб сидело,как влитое...трудно,но можно)

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«Не могу поверить, но это случилось! Нашла в местном секонде туфли „Маноло Бланик“»

  • Это подделка. Настоящие «маноло» отличаются тем, что на этикетке используется другой шрифт, более округлый. © c*** / Reddit

«Купил эту винтажную бронзовую грелку за $ 5. Как же она пригодилась зимой! Наполняешь горячей водой, и она держит тепло несколько часов»

  • Стихотворение на ней переводится так:

«Пробуждаясь от сна весной, повсюду слышишь птичьи трели.

Моросящий дождь и вечерний бриз,

лепестки цветов опадают». © MostValuedPotato / Reddit

«Конечно же, эта лампа поехала со мной домой»

«Нашла их в кучке дешевых часов в комиссионке. Это винтажные часы от легендарного дизайнера Роджера Таллона!»

Elean
15 часов назад

По-моему, к настольному будильнику прилепили ремешок))

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«Да, я ее купила. Просьба не завидовать! Вы только посмотрите на морду кота!»

«Столик достался мне всего за десятку!»

«Эта винтажная керамическая скалка оказалась частью большого (и очень дорогого!) набора посуды»

«Муж пришел с гаражной распродажи с полной сумкой медных фигурок»

Violeta
15 часов назад

Вот этот ушастый посередине - кто?! Не могу оторвать взгляда! 😍😁

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«Мне уже не найти ничего лучше, чем это»

«Потрясающий итальянский винтажный кожаный ремень!»

«Обнаружила в кучке бижутерии и купила за $ 4. Это платина! Насчет камней не уверена — сапфиры или аквамарины»

«Мои находки из комиссионок за сущие копейки!»

«Он стоил $ 60, но пока я советовалась с мужем, цену снизили. В итоге он достался мне за $ 17. И это натуральное дерево!»

Скрепя Сердцем
15 часов назад

Шутка в том, что этот кусок дерева - нереально тяжёлый. Так что.. Их часто отдают почти задаром, увы. Даже те, что ой-ой-ой, 19 век.

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«Заплатила $ 3 за этого малыша»

«Купил в секонде шелковое платье для своей невесты. Всего $ 12. Его реальная цена — $ 1200!»

«Это ведро для мусора на самом деле стоит $ 200. Мне повезло купить за $ 25»

«Влюбилась с первого взгляда! Под лаком — что-то похожее на ткань. Фигурка очень тяжелая!»

  • Такие фигурки делали в 1970-х. Их использовали как дверные стопоры. © Stuffsaver524 / Reddit

А вот и еще нсколько статей с удачными находками:

Фото на превью Icy_Debt3725 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Betelgeise_Supernova
4 дня назад

Всё прекрасно и я за разумное потребление. Смущает только это "урвала за копейки, а стоит о-го-го сколько". Стоит оно ровно столько, за сколько вы его купили. Не верите - попробуйте продать мусорное ведро даже за 25 баксов.

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