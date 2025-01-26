Блин,вот трудно поверить,что можно найти такое "с рук",чтоб сидело,как влитое...трудно,но можно)
18 человек, которые сумели разглядеть удачные находки среди хлама
Секонд-хенды и комиссионные магазины — настоящая сокровищница, стоит только хорошенько покопаться в старых вещах. У некоторых пользователей такой наметанный глаз, что они регулярно находят там ювелирные украшения в кучке бижутерии и брендовые вещи по копеечной цене. Посмотрите только.
«Рискнула и купила с рук свадебное платье за $ 100»
- Серьезно? Выглядит на $ 10 тысяч! © Damadum_ / Reddit
«Не могу поверить, но это случилось! Нашла в местном секонде туфли „Маноло Бланик“»
- Это подделка. Настоящие «маноло» отличаются тем, что на этикетке используется другой шрифт, более округлый. © c*** / Reddit
«Купил эту винтажную бронзовую грелку за $ 5. Как же она пригодилась зимой! Наполняешь горячей водой, и она держит тепло несколько часов»
Прекрасная вещь и прекрасные строки). Хотела бы подобный старинный чайник
- Стихотворение на ней переводится так:
«Пробуждаясь от сна весной, повсюду слышишь птичьи трели.
Моросящий дождь и вечерний бриз,
лепестки цветов опадают». © MostValuedPotato / Reddit
«Конечно же, эта лампа поехала со мной домой»
«Нашла их в кучке дешевых часов в комиссионке. Это винтажные часы от легендарного дизайнера Роджера Таллона!»
«Да, я ее купила. Просьба не завидовать! Вы только посмотрите на морду кота!»
«Столик достался мне всего за десятку!»
«Эта винтажная керамическая скалка оказалась частью большого (и очень дорогого!) набора посуды»
«Муж пришел с гаражной распродажи с полной сумкой медных фигурок»
- У вашего мужа безупречный вкус. Одни только кошки стоят $ 200! © BalmyPalms / Reddit
«Мне уже не найти ничего лучше, чем это»
«Потрясающий итальянский винтажный кожаный ремень!»
«Обнаружила в кучке бижутерии и купила за $ 4. Это платина! Насчет камней не уверена — сапфиры или аквамарины»
«Мои находки из комиссионок за сущие копейки!»
«Он стоил $ 60, но пока я советовалась с мужем, цену снизили. В итоге он достался мне за $ 17. И это натуральное дерево!»
Шутка в том, что этот кусок дерева - нереально тяжёлый. Так что.. Их часто отдают почти задаром, увы. Даже те, что ой-ой-ой, 19 век.
«Заплатила $ 3 за этого малыша»
«Купил в секонде шелковое платье для своей невесты. Всего $ 12. Его реальная цена — $ 1200!»
- Есть же такие заботливые мужчины! © Flat_Attempt8620 / Reddit
«Это ведро для мусора на самом деле стоит $ 200. Мне повезло купить за $ 25»
«Влюбилась с первого взгляда! Под лаком — что-то похожее на ткань. Фигурка очень тяжелая!»
- Такие фигурки делали в 1970-х. Их использовали как дверные стопоры. © Stuffsaver524 / Reddit
А вот и еще нсколько статей с удачными находками:
Комментарии
Всё прекрасно и я за разумное потребление. Смущает только это "урвала за копейки, а стоит о-го-го сколько". Стоит оно ровно столько, за сколько вы его купили. Не верите - попробуйте продать мусорное ведро даже за 25 баксов.