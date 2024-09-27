18 историй про имена, которые можно знакомым вместо анекдотов рассказывать

У нас в семье есть странное. Мой брат троюродный - Владимрович, но его папу все звали Юрий и по паспорту Юрий был Владмиром! Когда я достигла разумного возраста и меня это стало смущать, мне рассказали, что у Юрия был брат-близнец Владимир и кто-то из них умер в младенчестве. А вот дальше, кажется, уже никто и не знал, кто это - Володя или Юра, поэтому по документам Владимир, а по жизни - Юра....