15 мужчин, которые лично убедились, что с детьми не заскучаешь

"Крохотного меня" - я думала, что это мальчик, а подписано - Ксения Миронова. Или это, простите, пол не определён?
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Сначала ты думаешь, что дети — это идеальная милая картинка, а потом рождаются свои. И вот тут-то и оказывается, что вместе с радостью ты получаешь целый ворох переживаний. Но, как ни крути, дети действительно дарят самые незабываемые воспоминания, а то, что они отмачивают, можно на весь интернет рассказывать.
"Крохотного меня" - я думала, что это мальчик, а подписано - Ксения Миронова. Или это, простите, пол не определён?
А вот еще подборка статей про фееричных детей и родителей: