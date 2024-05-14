16 человек, которые знатно затупили и решились рассказать об этом на весь честной интернет

Доставлял как то букет цветов. Дверь открыла симпатичная молодая женщина. Я вручил ей букет и говорю: "С праздником Вас! Всего самого хорошего!". Она в ответ: "Спасибо!" И через секунду: "А какой сегодня праздник?" Я всем своим видом, выражая недоумение, кося глазами на букет, ну вот же блин, цветы, значит, типа, праздник у Вас какой то... Она, поняв мою пантомиму: "А, цветы? Нет, цветы это просто так!". Посмеялись... Блин, старею, забываю, что цветы можно и просто так дарить :) Вечером зашёл, купил жене цветов.