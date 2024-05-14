16 человек, которые знатно затупили и решились рассказать об этом на весь честной интернет
Бывает, хочется себе сказать: «Не тормози!» Но мозг продолжает работать по своим правилам, и мы попадаем в неловкие ситуации. Спустя время они становятся любимыми воспоминаниями, про которые без улыбки вспомнить невозможно.
- Работал курьером пиццы, и в первый рабочий день немного волновался. Один из первых заказов. Поднимаюсь на этаж к клиенту. Звоню в дверь, открывает парень моего возраста: «Здрасьте!» Протягивает мне руку, чтобы пиццу взять. Я приветливо улыбаюсь и в ответ пожимаю ему руку. Мгновение неловкости, за которое до меня доходит, что я сделал. Быстро отдаю заказ в эту же протянутую руку, прощаюсь и ухожу как можно скорее. Надеюсь, я ему поднял настроение, потому что над собой я долго смеялся. © bekon007 / Pikabu
- Я, разговаривая по телефону, истерично его искала. Разговаривала в этот момент с сестрой и просила перезвонить мне, чтобы найти. Она подзависла немного, потом спросила: «А ты с какого телефона звонишь?» © Анна Анна / ADME
- Сидим с мужем на вокзале, ждем поезд. Не торопимся, болтаем, а его все нет и нет. Говорю: «Как интересно, вот поезд, туда же едет с другой платформы. И время то же. И номер». Невозмутимо посидели еще минут пять, и муж: «Это. Наш. Поезд. Бежим!» Да, мы перепутали платформы.
- Решили с женой слетать в Турцию в отпуск. Прилетели, автобус до отеля, регистрация на ресепшене. Чернявый молодой парнишка хватает наши чемоданы и тащит к лифту. Я пытаюсь у него их забрать, мол, не надо помогать, сам дотащу, но парень очень инициативен. Поднимаемся до нашего этажа на лифте, идем до нашего номера. Парень вручает нам ключ-карту, открывает номер, проводит мини-экскурсию по номеру. Рассказывает, где мини-бар, как сейфом пользоваться, как внутренним телефоном. В итоге экскурсия закончена, и он протягивает мне руку. Ну, я и пожал ему руку. Он вышел, я дверь за ним захлопнул. Смотрю, жена сидит на кровати и ухохатывается: «Он вообще-то чаевые ждал, а ты ему руку пожал и выставил». Неудобно вышло. © akselhost / Pikabu
- С собакой, бывает, туплю. Иногда поводок беру в руки, открываю дверь, а собака сидит в непонятках, смотрит удивленно и не идет со мной. Тогда я понимаю, что забыла поводок пристегнуть к ошейнику. © Солнышко пушистая / ADME
- Я как-то кофту новую чуть не потерял в спортивном магазине. Примерял куртки, кофту снял и положил на стойку — в магазине очень жарко было. Проходящий мимо сотрудник мою кофту натянул на вешалку и повесил на стойку, там была распродажа остатков. Я только на парковке понял проблему — кофты нет. Охранник пошел камеры посмотреть, вернулся минут через 10, показал, где висит. В другой раз на свежекупленной машине с только что полученными номерами поехали с женой в ТЦ. Мы поставили машину на пустую парковку и пошли, а когда собрались домой, увидели, что машины на парковке нет. Мы — к охране, а даже номер не помним, доки в бардачке. Охранник спокойно сообщил описание машины диспетчерам, благо, цвет у машины был ярко-синий. Через две минуты сказали номер столба, у которого она стоит, — в другом здании ТЦ. С тех пор у меня привычка фоткать ближайшие к месту парковки машины столбы. © user4757255 / Pikabu
- Однажды, когда я работала кассиром, мы с моим парнем пошли поужинать в ресторане после моей восьмичасовой смены. Когда я отдавала меню, сказала фальшивым веселым голосом из службы поддержки клиентов: «Хорошего дня!» Воспоминание до сих пор преследует меня. © dykegravy / Reddit
- Собрался на работу, захватил с собой пакет с мусором. Мусорка по дороге на остановку. Еду в маршрутке, чувствую запах. Оказывается, пакет все еще со мной. А ехать еще минут 30. © Андрей / ADME
- Лето, жара. Просыпаюсь ночью от того, что дико хочется пить, и понимаю — что-то не то. Простыня вся влажная, вспотеть я так не мог. Бужу девушку, чтобы поменять белье. Стыдно, конечно, но что делать. Девушка слегка приоткрывает глаз, смотрит на меня пару секунд, потом отворачивается к стенке и бубнит под нос: «Я на тебя мокрое полотенце положила, чтобы не так жарко было!» © Spartleg / Pikabu
- Я кота соседского однажды случайно дверью стукнул и просил у него прощения. А он почему-то ничего не ответил. Впрочем, и драться не стал. Наверное, простил. © Ник Грабовский / ADME
- Работал официантом и спросил как-то у девушки за столиком: «Когда ждете малыша?» Она не была беременна. А я больше не был ее официантом. © tinyhousebuilder / Reddit
Мне одной кажется такой вопрос очень странным от официанта?он ее бабушка или гинеколог?с чего такой интерес?
- Однажды, увидев свою старую подругу после долгой разлуки, захотел сделать ей комплимент и, не подумав, выпалил: «Ты как-то изменилась, возмужала что ли?!» Нужно было видеть ее глаза. © Подслушано / Ideer
- Я начала работать в новом месте, и моя руководительница с первого дня максимально хорошо ко мне относилась. Она сказала мне, что если будет звонить ее муж, то нужно придумывать какие-то отмазки, чтобы объяснить, почему она задерживается. Что она на встрече или вызвали куда-то и все такое. Как назло, ее муж звонил каждый день, я включала всю свою фантазию, хоть совесть и мучала меня ужасно. В один день у меня было очень веселое настроение, снова позвонил ее муж, спросил, в офисе ли его жена. А я жестко затупила и ответила: «Нет, с любовником уехала». А в ответ услышала: «Я так и знал!» И короткие гудки. Думала, что все, можно искать новую работу, но все обошлось. Они достаточно быстро развелись, руководительница стала счастливее, а ко мне не было никаких вопросов, и я смогла работать без угрызений совести. Тупить иногда тоже бывает полезно. © Палата № 6 / VK
- У меня было плохое настроение, я ехала в маршрутке и плакала. Как назло, именно в тот день со мной решил познакомиться какой-то парень. Я сказала ему, что у меня нет настроения для новых знакомств, и почему-то отказалась поделиться номером телефона. Через пару минут я вышла на своей остановке, и слезы в 100 раз сильнее полились. Плакала я из-за того, что парни на меня не обращают внимания. Дура дурой, конечно, и обидеться даже не на кого, потому что сама же виновата. © Палата № 6 / VK
- В тот апрельский день мне, третьекласснице, предстояло выступить на концерте в районном Доме культуры. Проснулась рано. Мамы дома не было, поэтому собираться пришлось самостоятельно. Брызгая платье антистатиком и закручивая волосы на горячие бигуди, я сгорала от предвкушения. Уж больно хотелось на сцену! Зайдя в хоровой класс, застала одну из выступающих со мной девочек. Она торопливо натягивала шапку и, завидев меня, со смехом сказала: «Настя, а концерт уже закончился! Приходить надо было к половине десятого, а не к половине одиннадцатого!» С того дня я больше никогда не была уверена в себе на 100 процентов. © Подслушано / Ideer
- Как-то в гостях мне дали огромный пакет спелых домашних помидоров. Домой возвращалась поздно и затупила — оставила помидоры в такси. Когда обнаружила пропажу, позвонила водителю, говорю, мол, я оплачу проезд, везите обратно. Его наглость меня просто наповал сразила. Он заявил: «Мне нужно еще сверху 2 сотки, за помощь». Вот так, получается, взял он мои помидоры в заложники. Забирать не стала, пусть ест на здоровье.
Обидно, что из-за небольшой оплошности можно оказаться ночью на улице в мороз и уже не попасть домой. Как один из героев другой статьи, который просто вышел погулять с собакой.
Комментарии
Доставлял как то букет цветов. Дверь открыла симпатичная молодая женщина. Я вручил ей букет и говорю: "С праздником Вас! Всего самого хорошего!". Она в ответ: "Спасибо!" И через секунду: "А какой сегодня праздник?" Я всем своим видом, выражая недоумение, кося глазами на букет, ну вот же блин, цветы, значит, типа, праздник у Вас какой то... Она, поняв мою пантомиму: "А, цветы? Нет, цветы это просто так!". Посмеялись... Блин, старею, забываю, что цветы можно и просто так дарить :) Вечером зашёл, купил жене цветов.
Сижу, клюю носом. Прочитала "спелые помидоры" как "слепые помидоры" и несколько минут пыталась понять, что это за помидоры такие.
мама как-то пошла в магазин и мусор прихватила, по дороге выкинуть. ну и да, забыла, пришла в магазин вместе с мусором. положила его возле крыльца, чтобы на обратном пути выбросить. а мамуля у меня аккуратистка, мусор был завернут аккуратным сверточком. в общем, выходит мама, а мусора нет, украли.
вот не верю, что третьеклассница могла самостоятельно накрутить волосы на горячие бигуди. потому что они, блин, горячие!