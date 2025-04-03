15 историй о бывших, которые чудят как дышат

Иногда расставание с партнером проходит мирно, но куда чаще все заканчивается драмой. Мы собрали несколько историй от людей, которых до сих пор не отпускает прошлое: в голове снова и снова всплывают поступки бывших — и те, что произошли во время отношений, и те, что случились уже после разрыва.