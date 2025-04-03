15 историй о бывших, которые чудят как дышат

Истории
24 минуты назад

Иногда расставание с партнером проходит мирно, но куда чаще все заканчивается драмой. Мы собрали несколько историй от людей, которых до сих пор не отпускает прошлое: в голове снова и снова всплывают поступки бывших — и те, что произошли во время отношений, и те, что случились уже после разрыва.

  • Были три года в отношениях, жили вместе. Позавчера расстались, бывший нашел новое жилье. Вещи решили делить по принципу — кто чем пользовался. Мне досталась его футболка, а ему — половина постельного, полотенец, посуды, цветов, мой старый телефон, пылесос и т. д. Выгребал из всех шкафов. Еще матрас и ноутбук пытался забрать. Все это покупалось мной, на мои деньги, кое-что еще до начала отношений. Посмотрела на это разделение и сказала, что передумала — каждый забирает то, за что платил. Ушел он от меня с одной коробкой со своей одеждой. Какая же я дура была! © Подслушано / Ideer
  • Я в счастливых отношениях, на горизонте вылез бывший. Думал, приму его с распростертыми объятиями. Но я его послала и он устроил цирк. Забрасывал меня сообщениями: «Солнце, какая ты красивая». Но вишенкой на торте стала посылка. Открываю — а там кружевное белье. Очень откровенное. С запиской. Я даже прочитать ее нормально не успела, потому что в этот момент в комнату зашел мой парень. У меня просто сердце в пятки ушло! Я реально испугалась, что он все неправильно поймет. Но он меня выслушал, спокойно разобрался в ситуации, поддержал. Мы вместе решили этот вопрос, и я в очередной раз поняла — я с правильным человеком. А бывший... пусть там, в блоке, продолжает страдать. © Карамель / VK
  • Один мой знакомый жестко поругался со своей девушкой — прям до такого, что она его послала, и все, баста, конец истории. Но он был не из тех, кто просто сдается. Решил, что будет добиваться ее обратно. Ну а как? Конечно, через романтику! Пробовал звонить — игнор, писать — везде в блоке, даже через общих знакомых передавать пытался, но она железно держалась. Тогда он вспомнил, что знает ее адрес, и включил классику: каждый день — букет цветов, миленькая записка с признаниями, все как в лучших фильмах. Шло время, а ответа — ноль. Ни «спасибо», ни «отстань», вообще ничего. Целый месяц он исправно отправлял букеты, надеясь, что в один прекрасный день она растрогается и напишет хотя бы «ну ладно, давай поговорим». Но тишина. Тогда он решил, что пора действовать радикально, приехал к ней сам — узнать, что за дела, почему его трогательный жест не работает. Стоит перед дверью, звонит... и тут открывает какая-то бабуля. Смотрит на него, улыбается и говорит: «Ой, внучок, это ты цветочки мне носил? Спасибо тебе, родненький, так приятно!». Оказалось, девушка давно съехала, а он целый месяц делал счастливой случайную пенсионерку, которая теперь просто в восторге от своего таинственного ухажера. Бабуля его, конечно, накормила пирожками, выслушала все его душевные терзания и сказала, что если ему вдруг станет грустно — он всегда может прийти на чай. Так что, получается, романтику он-таки нашел, хоть и не там, где искал. © Карамель / VK
  • Мы были у родителей жены в гостях. У ее мамы традиция — если нет салата, на столе стоят палочки из редиски, морковки и сельдерея. Я предложил дочке попробовать редиску. Она скривилась и спросила: «А на вкус они какие?» Я, подмигнув теще, ответил: «Как яблоки». Через пару секунд я слышу возмущенное: «Ах ты негодяй!» Поворачиваюсь — моя бывшая жена отшвырнула на пол редиску, лицо от злобы перекошенное. Выдает: «Они вообще не похожи на яблоки». Ребят, ей было тогда 38 лет. Это до сих пор наша семейная шутка. © WiscoBrewDude / Reddit
  • Накануне Пасхи моя бывшая вдруг спрашивает: «А почему Пасха всегда в воскресенье?» Я спокойно объяснил. Она задумалась и выдала: «Ну а вот у тебя день рождения в тот же день, что и у Линкольна. Почему мы не празднуем его в один и тот же день недели? Я только развел руками... Потому что это, блин, не Пасха? © WiscoBrewDude / Reddit
  • Расстались с парнем, когда я без его совета купила квартиру на свои же деньги. Съехала туда одна, еле выкарабкалась. Через два месяца он объявился: «Не могу без тебя жить!» Неделю ошивался у меня. Все думала — зачем? А в один прекрасный день он сказал, что соскучился по рулю, может, купим ему машину? Ему кредит не дадут, потому что он без прописки, а мне дадут. Похвалила его — классно же все придумал: мне — кредит, ему — машина! Попросила съехать. Утром просыпаюсь — он уже уехал, прихватив с собой замороженные пельмени. А дело было жарким июнем, и ехать ему от меня до его съемной квартиры полтора часа, и термопакетов тогда еще не было. © Olga / ADME
  • У моей бывшей была удивительная привычка, от которой она так и не смогла избавиться — использовать жидкость для мытья посуды в посудомоечной машине. Ну, один раз — бывает, все путают. Но она делала это снова и снова! У родителей, в офисе, у меня дома. © bransanon / Reddit
  • За неделю до моего отъезда в колледж девушка внезапно сообщила мне, что беременна. При этом она точно знала: отношения на расстоянии мы поддерживать не собираемся. В доказательство прислала фото положительного теста на беременность... обрезанное. Я загуглил «положительный тест на беременность» — и одним из первых нашел точно такое же изображение. Попросил ее приехать и сделать тест при мне. Результат оказался отрицательным. Она просто молча ушла. © deverilldk / Reddit
  • После расставания мой бывший впал в настоящую истерику. Он заявил, что позволит мне уйти только в одном случае: если мы останемся лучшими друзьями. Не просто приятелями, а с ночевками, и спать тоже будем в одной кровати. Он серьезно утверждал, что любой парень, с которым я встречусь после него, обязан быть с этим полностью согласен. Если нет — я якобы не могу с ним встречаться. © dog_butts / Reddit
  • Я был в кафе, играл в бильярд и ждал, пока девушка придет ко мне на свидание. Она написала, что уже заходит. Я выглянул из-за угла, увидел, как она входит, и помахал ей. В ответ мне помахали... две руки. Оказалось, прямо за моей спутницей стояла моя бывшая, с которой мы были вместе два года. Моя девушка подошла, обняла меня, а бывшая все поняла, развернулась на месте и моментально ушла. © drak0 / Reddit
  • За мной одноклассник ухаживал, типа люблю, все дела. Через год нехорошо расстались. Спустя года объявляется — «люблю не могу, но жену не брошу». Так вроде никто не просил его с семьей расставаться, да и вообще на моем горизонте появляться. И реально не верил, что такого, как он, можно забыть. До сих пор считает, что я им увлечена, только скрываю это. © Alisa Alisa / Dzen
  • К подруге бывший вернулся спустя 12 лет. Встречались они в ее 16–18. Причем встречались по-детски — прогулки за ручку, поцелуйчики, ничего больше. Расстались. Она вышла замуж, развелась (муж изменял), вышла второй раз замуж, родила... И тут, спустя 12 лет, бывший вернулся. Очень удивился, что она не только замужем, а замужем второй раз, еще и родила. Обругал ее. А потом еще и мне писать начал, мол, почему ему не сказала? Во-первых, я тут при чем? Во-вторых, я про тебя и думать не думала даже, и уж точно не знала, что ты вернуться захочешь. А второй прикол знаете в чем? Этот умник узнал, что я уже 11 (на тот момент) лет замужем, и истерику мне закатил. «Все бабы одинаковые!» Как оказалось, я «встречалась» с его другом (которого и видела-то пару-тройку раз и даже один на один никогда не оставалась, не то что большее). Меня только предупредить забыли, что я с кем-то встречаюсь. © ЮлиЯ / Dzen
  • Развелись с бывшим очень культурно. Даже сейчас в прекрасных отношениях. Я менее чем через год замуж вышла, он где-то в этом же промежутке женился. Через полгода после его свадьбы звонит мне и спрашивает: «Скажи, на кой черт я на этой женился и тебя потерял?» Развелся. А я все так же замужем, и у меня муж самый-самый. Не жалею, что с первым развелась. © Дело Тонкое / Dzen
  • Два года назад развелись с мужем. Забрала вещи, которые были куплены мной или моей семьей. Оставила ему подаренные моими родителями: плиту, холодильник, микроволновку и ряд бытовых мелочей. Квартиру брали в ипотеку. На первоначальный взнос скинулись родители, плюс доложили деньги, подаренные на свадьбу. При разводе оставила ему квартиру, попросив вернуть только родителям деньги. Сейчас узнала, что мой бывший муж всем рассказывает, что я тварь, которая при разводе обчистила квартиру. © Подслушано / Ideer
  • Готовила завтрак и вспомнила, как бывший выкинул ужин, который я приготовила после 12-часовой смены в аптеке. Готовила по его требованиям к новой диете качка. А он сказал: "Ты положила туда лук, а я больше не ем лук — в нем очень много сахара. Сейчас бы, я, конечно, по-другому себя вела с ним, после такого заявления... © pinch_of_uk / X

А вот истории про людей, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду.

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