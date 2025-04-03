15 историй о бывших, которые чудят как дышат

А с откровенным кружевным бельём то что сделали - оставили себе, отправили бывшему или выбросили?
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Иногда расставание с партнером проходит мирно, но куда чаще все заканчивается драмой. Мы собрали несколько историй от людей, которых до сих пор не отпускает прошлое: в голове снова и снова всплывают поступки бывших — и те, что произошли во время отношений, и те, что случились уже после разрыва.
А с откровенным кружевным бельём то что сделали - оставили себе, отправили бывшему или выбросили?
Какие две девченки - негодяйки! Бывших не помнят, замуж выходят!)))
А вот истории про людей, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду.
Адекватность любого человека (и М и Ж) - хорошо выясняется при расставании)