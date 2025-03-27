"Кто ж знал, что у соседей сверху бесплатный вайфай?"
Ну да... А ещё они старушек через дорогу переводят и нимб над головой имеют.
15 человек, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду
Вступая в отношения, люди рассчитывают на честность и уважение в паре. Но в какой-то момент у некоторых появляется ощущение, что их обманывают. Иногда оно абсолютно беспочвенно, а порой имеет под собой реальные основания. Герои нашей статьи столкнулись с желанием узнать правду о тайной жизни своих партнеров, и результат получился непредсказуемым.
- Моя знакомая приехала к родителям в гости. У дома она встретила бывшего одноклассника, к которому коллега по делу заехал. Стоят они втроем, болтают у подъезда, и тут этот коллега говорит: «О, надо же! Я эту машину с аэрографией каждый день у нашего дома вижу. Какой-то мужик к соседке днем приезжает, вечно припаркуется кое-как — не объедешь». А знакомая накануне сдала свою машину в ремонт и приехала именно на этой, расписной тачке, которая принадлежит ее мужу (о чем тот коллега, само собой, не знал).
Ну, женщина расспросила и про адрес, и про соседку. Подкараулила мужа днем у того дома. Развелись со скандалищем. Так что, господа, паркуйтесь правильно! © Marina M / Dzen
- У моего бывшего жениха был фееричный прокол. Он выводил с компа на телевизор кино - смотреть на большом экране явно лучше. Вечер, валяемся в кровати, фильм смотрим, тут аська звук издает и - тадам! - он идет читать сообщение, забыв отключить трансляцию на телик. А там написано: "М-м-м, до сих пор помню вкус твоих сладких губ". Он в ответ печатает: "Да, сегодня было классно. Спокойной ночи, любимая". Невестой к этому моменту я была целую неделю. До сих пор не понимаю: зачем делать предложение, если у тебя там другая любимая? Ладно бы у меня приданое было или я б была в положении, но нет - предложение он сделал неожиданно! Сердце было разбито в пыль - это была моя первая любовь. © LogoYoga / Pikabu
- Бывший постоянно пытался уличить меня в измене. Апогеем стало то, что он вычитал в интернете некий "лайфхак". С утра взял мой телефон и пошел к квартире лучшего друга проверить: вайфай подключится сразу или потребует пароль. Подключился. Вечером он нам с другом устроил очную ставку. Кто ж знал, что у соседей сверху бесплатный вайфай?.. © Подслушано / Ideer
"Кто ж знал, что у соседей сверху бесплатный вайфай?"
- Собрала небольшой девичник по поводу своего дня рождения. Пришли мои подружки и две соседки. Одна подружка только вернулась из отпуска, показывала фото. Среди прочих несколько раз на снимки попала парочка - всегда в обнимку. Мы спросили, кто это. Она ответила, что это муж с женой, красивая влюбленная пара. Все бы ничего, но это был муж соседки, и она тоже смотрела эти фото. Женаты они 6 лет. И раньше моя подруга с моей соседкой знакомы не были. © Ирина Гри / Dzen
- Парень уехал в санаторий отдыхать и типа полечиться. На месяц. Через 3 дня ко мне начал подкатывать его друг. Я, естественно, его отшила, но он месяц не унимался. Когда мой парень приехал, я не стала их с другом ссорить, ничего не сказала про непристойное поведение его приятеля. Но при этом отметила, что парень мой очень изменился за время отсутствия. Еще через месяц мы расстались: он сказал, что нам надо друг от друга отдохнуть. Слился, так сказать.
А через 2 года я встретила того друга. Он рассказал, что мой бывший тогда просил его соблазнить меня, потому что в санатории он был с другой, и ему нужен был повод меня бросить. Самому признаваться в измене и уходить ему не хотелось. Решил, что если друг меня соблазнит, можно будет меня обвинить в измене и бросить неверную гордо! Я была в шоке. Кстати, этот друг тоже перестал дружить с тем человеком. © Евгения Б / Dzen
- Ко мне недавно переехала моя девушка, и я заподозрил, что она мне изменяет. Я на работе, у нее выходной. Звоню — она трубку не берет. Я срываюсь, бегу домой, тихо открываю дверь и слышу голос девушки из спальни: «О, да, наконец-то!» Вбегаю, а она там шваброй из под кровати мусор выгребает. Короче, бесит ее мой бардак холостяцкий. Она мне говорила об этом, но я отмахнулся и забыл, вот девушка и решила втихаря сама прибраться, чтоб и ей было комфортно, и меня лишний раз не дергать. Что ж, ближайшие выходные будут посвящены уборке, а то что-то я и правда подзарос хламом. © Палата №6 / VK
- Моя жена пыталась мне позвонить и не повесила трубку, и тогда звонок перешел на голосовую почту. В итоге она случайно оставила голосовое сообщение, в котором я явно услышал, как она с каким-то парнем обсуждает меня и говорит, что с ним она намного счастливее. В то время я был дома с нашими детьми и думал, что она в 3000 км отсюда ухаживает за умирающим отцом. Два года спустя мы развелись, и ее отец все еще жив. © spaceship_moon / Reddit
- Долгое время жили с мужем в доме с плохим напором воды. Помыться было то еще «удовольствие»: только намылишь голову - и пропал напор. И так каждый раз. Надо было подбирать удачное время, чтобы помыться. У меня это каждый раз заканчивалось психами. У мужа — нет, потому что у него волос нет: сполоснулся и свободен. Я же раз в пару дней с горем пополам мылась. Через несколько лет мы переехали в дом. И - о, счастье! - здесь и напор хороший, и вода чистая, как слеза. Я стала намываться по 2 раза в день минимум. Мылась и кайфовала! Через некоторое время муж вызвал меня на серьезный разговор, в ходе которого он сказал, что подозревает меня в неверности: «Ты стала так часто мыться! Раньше такого не было». Я много раз пыталась объяснить, что просто наслаждаюсь возможностью нормально помыться, но он не верит. Уже месяц достает меня и пытается заставить признаться в изменах. А я просто не знаю, как ему доказать обратное. © Подслушано / Ideer
- Моей собаке 13 лет. В один день она начала неистово царапать диван. Я подумал, что у нее игрушка под него закатилась, отодвинул мебель и обалдел: там валялись стринги моей девушки и мужской бумажник. Не мой. До сих пор думаю, что это пес нашел способ сообщить мне о неверности моей второй половинки. Я показал находки своей девушке, но не увидел никакого раскаяния с ее стороны. Единственное, что она сказала: "Зачем ты вообще полез под диван?" © Helicopter***Hover / Reddit
"А я просто не знаю, как ему доказать обратное."
Помойтесь вместе. Выйдет либо эротично, либо смешно. В любом случае это снимет напряжение.
- Я встала утром намного раньше мужа и нашла в туалете квитанцию, которую мой супруг пытался смыть в унитаз. Это был чек за номер в отеле в двух часах езды от нашего дома. По версии мужа, он только что вернулся из дальней четырехдневной «командировки». Квитанция за номер в отеле как раз тоже была за четыре дня. Я позвонила начальнику моего мужа, и он сказал, что ни в какую командировку моего супруга не посылал, а тот просто взял 4 дня отпуска. Я давно подозревала, что в наших отношениях что-то не так, но у меня не было доказательств. Мы были женаты 5 лет, и оказалось, что я совсем не знаю своего супруга. Я так зла на него, что до сих пор даже имя его слышать не могу. © Warp9-6 / Reddit
- Я устроился работать на фабрику и подружился с несколькими парнями. Через пару недель мы решили устроить мальчишник. Хорошо посидели, но через пару часов поняли - без девушек скучно. Пацаны сказали, что знают нескольких дам, которых легко вытащить на любую вечеринку. Я подумал: "Зачем мне какие-то незнакомые барышни? Я свою позову". Написал своей девушке, мол, приезжай, а она ответила, что устала на работе и хочет отдохнуть. Ну, что ж, нет так нет. Где-то через час парни вышли на улицу, чтобы встретить девчонок, которых они позвали, ну, и я вышел, встал в сторонке. И тут я увидел, как моя девушка целуется с одним из парней, с которыми я работал! Выражение ужаса на ее лице, когда она увидела меня, не передать словами. Звучит странно, но как бы она мне ни нравилась, я всегда чувствовал, что что-то не так... Видимо, у меня хорошая интуиция. © old-skool-bro / Reddit
- После новогоднего корпоратива муженек вдруг начал ходить в душ каждый день и обливаться духами. Стал задерживаться на работе. Я решила проследить за ним. В 14:00 он вышел с работы и сел в свою машину. Я по газам — и за ним. Приехал к новостройке, зашел внутрь, я следом, а там смотрю: он уверенно идет к дорогому магазину техники на первом этаже. Я не сдержалась и такая: "Макси-и-им!" Муж остановился, обернулся и удивленно на меня уставился. Боже, оказалось, что перед Новым годом их на работе посокращали, его перевели на полставки. И во второй половине дня он теперь работает консультантом, и ему надо прилично выглядеть. А мне он не говорил, потому что я годами его пилила по поводу повышения. Мне, наверное, никогда в жизни еще так стыдно не было.
- Родители позвали нас с собой в отпуск. Мой парень сказал, что он лучше останется дома и присмотрит за моей собакой. Я подумала, что это странно - отказаться от бесплатного пляжного отдыха, ну да ладно, все люди разные. Решила вернуться домой на день раньше, потому что скучала по нему и хотела сделать ему сюрприз. Захожу домой и вижу у нас в спальне другую женщину! Я сказала своему парню, мол, поговорим утром, а он быстренько собрал свои вещи и просто свалил по-тихому. © snglprnglldy / Reddit
- Я нашел в телефоне жены фривольную смску от коллеги. Она сказала, что это ерунда, просто переписка, ничего такого. Я решил сходить к ней на работу, чтобы разобраться в ситуации. Пришел и увидел, как она целуется со своим менеджером в его машине. Постучал в окно, сделал несколько снимков и пошел домой собирать ее вещи. Когда жена вернулась, я сказал ей в течение часа забрать свое барахло и свалить куда угодно, лишь бы подальше от нашего дома.
Сейчас у меня есть машина, дом, бывшая платит мне алименты и видится с сыном раз в две недели, если он сам этого хочет. Такие дела. © evanjw90 / Reddit
- Встречалась с мужчиной. Однажды мы уже собирались спать, как ему позвонила какая-то цыпочка. Я спросила, мол, что это за фигня, почему ему звонят девушки в такое время? Он наплел мне с три короба, и я поверила. А потом в один прекрасный день мой мужчина просто пропал. Я звонила, писала по электронной почте, отправляла смс всеми доступными мне средствами связи - тишина. И вдруг мне позвонила какая-то девушка и сказала, что мой мужчина попал в аварию и находится в больнице. Оказывается, эта барышня тоже встречалась с "моим" мужиком. Когда он пропал, она пришла к нему домой и нашла все мои сообщения в его компьютере. Мы с ней прекрасно провели время, ругаясь с этим "султаном" в больнице. © Wexylu / Reddit
Все может пойти не по плану не только в отношениях, но и на работе. С этим столкнулись герои другой нашей статьи, но смогли найти выход.