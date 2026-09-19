16 историй о работе, где маленькие радости находят тебя посреди обычного дня

Истории
19.09.2026
16 историй о работе, где маленькие радости находят тебя посреди обычного дня

Рабочие будни умеют удивлять тогда, когда ничего особенного от них не ждешь: случайный поступок покупателя поднимает настроение, неожиданный подарок приносит радость, а пара теплых слов вдруг делает самый обычный день особенным. Такие моменты порой запоминаются надолго. И здорово, что для этих маленьких радостей не нужен особый повод: иногда немного доброты достаточно, чтобы привычная работа заиграла совсем другими красками.

  • Я «эйчар». Сегодня увидела, как парень-инженер, которого я нашла в мае, и девушка-программист, которую я нашла в сентябре, идут за руки по холодной парковке, мило разговаривают и выглядят влюбленными. Что-то так тепло на душе стало!
___lngva
  • Муж после визита в школу скинул мне список покупок в 1-й класс. Я, не глядя, отправила его на печать на рабочий принтер. Подхожу забрать — а там начальник, держит листок и говорит: «Плохая идея. Давай я тебе лучше премию дам?» Я заглядываю в список, а там первым пунктом: " Устроиться сторожем на вторую работу!" Муж-приколист добавил в список свои идейки. А начальник и правда впечатлился и распорядился выписать родителям школьников материальную помощь.
ADME
  • В пятницу вечером отправила клиенту макет и уже знала, чем займусь в понедельник, ведь обычно после такого прилетает список правок страниц на пять. В понедельник утром вижу письмо с темой «По макету». Хлебнула кофе, мысленно приготовилась, открыла, а внутри всего одна строчка: «Все ок, запускайте». Я аж перечитала два раза. А потом минут десять сидела и наслаждалась этим ощущением: тебе не надо ничего переделывать!
ADME

«Сегодня у меня день рождения, и когда я пришел утром на работу, эти пирожные ждали меня на рабочем столе»

  • Работаю в пункте выдачи. Один мужчина почти каждый день забирал у нас посылки, мы все гадали, что он закупает в таких количествах. А вчера получил заказ, отошел, распаковал и ушел. Смотрю — коробку забыл! Хотела уже бежать за ним, но заглянула внутрь, батюшки — там штук тридцать шоколадок лежит и записка: «Девчонки, я ремонт закончил! Спасибо вам! Это вам к чаю». Мы потом еще неделю эти шоколадки таскали. Настроение поднял так, что словами не передать!
ADME
  • Работаю в гостинице. После выезда семьи нашла под кроватью синюю деталь от конструктора. Положила ее к остальным забытым вещам и пошла дальше убирать номера. Часа через два с ресепшена звонят: вернулись вчерашние гости и спрашивают, не находили ли мы синее крыло от космического корабля. Спускаюсь с деталью, показываю мальчику, тот такой: «Мое!» Оказалось, они пропажу обнаружили уже в дороге и уговорили папу вернуться. Мальчишка прицепил крыло к игрушке, и потом вдруг меня обнял.
ADME
  • Работала в ювелирном отделе. Как-то разговорились с покупательницей, и я показала ей колье с резным камнем в виде кошки, которое мне очень нравилось, но было мне не по карману. Поболтали, она сделала покупку и ушла. А минут через 30 вернулась и протянула мне что-то маленькое. Говорит: «Колье я вам купить не могу, но вот это увидела и сразу про вас вспомнила». Это была крошечная фигурка кота на удачу. Коллега потом спросила: «Это твоя знакомая?» А я даже имени этой женщины не знаю. Так приятно!

«Смотрите-ка, какой новый приятель появился у меня на работе!»

  • Работаю в магазине техники. Как-то пришел мужчина возвращать сразу несколько покупок. А это каждое устройство надо проверить, потом все провода и аксессуары снова аккуратно разложить по коробкам и т.д. В общем, возни куча. Пока я это делал, клиент вдруг спрашивает: «А какая у вас любимая пиццерия?» Я назвал, причем даже не понял, к чему вопрос-то. Мы закончили, а через час в магазин привезли большую пиццу. Оказалось, этот мужчина заказал ее для меня и попросил передать, что извиняется за такую долгую возню с возвратом. В конце смены я ушел домой с огромной пиццей!
  • Работаю в рекламном агентстве. Весь день проверяла макеты: цены, логотипы, запятые, глаза уже в кучку. Открываю очередной баннер и вижу в углу кота в галстуке. Думаю: все, допроверялась. Зову дизайнера, а он говорит, мол, клиент прислал фото кота вместе с материалами и написал: «Это наш директор, его тоже куда-нибудь пристройте». Милота!
ADME
  • В выходной надо было помочь на работе в ресторане, народу там всегда полно. Сына пришлось взять с собой. Когда немного разгреблась, стала протирать столики и заодно болтали с сыном о тои, что он хочет на день рождения. Он перечисляет, а я говорю: «Постараюсь, но все сразу, может, не потянем». Тут мужчина за соседним столиком подзывает меня. Подхожу, а он протягивает несколько крупных купюр и говорит: «Купите сыну что-нибудь хорошее на день рождения». Я чуть не расплакалась. Вообще его впервые видела. Спасибо, добрый человек!

«Кто-то расставил этих крошечных лягушек по всему университету, где я работаю»

  • Работаю в фотосалоне. Целый день печатаю фото на документы и ксерокопии делаю. Как-то под вечер мужчина принес флешку и попросил распечатать большой постер. Открываю файл, а там дог с серьезной мордой сидит за праздничным столом. Спрашиваю: «Это куда такое?» А он: «Жена сказала, семейных фотографий на стене мало». В итоге напечатали портрет его собаки почти в натуральную величину.
ADME
  • Перед важной встречей с клиентом у нас за десять минут до начала сломался проектор, а принтер зажевал бумагу. Отменять презентация поздно, мы бежим в соседний отдел, распечатываем самые важные графики и приклеиваем их скотчем на стекло переговорки. Еще и лампа в зале не работала, так что один коллега подсвечивал наши «слайды» фонариком. Это еще ладно. Идет встреча идет, и один лист начинает отклеиваться. Коллега полез на стул его придержать, и фонарик в этот момент случайно светанул клиенту прямо в глаза. Мы думаем такие, ну все, приехали. А клиент вдруг засмеялся и говорит: «Теперь я точно запомню вашу презентацию». В итоге нормально все обсудили и подписали протокол о намерениях.
  • Работаю в магазине одежды. День был так себе: покупатели мерили вещи прямо в зале, бросали их где попало, и я весь день ходила и снова все складывала. Под конец стою, ворчу себе под нос, складываю вещи. Тут подходит пожилая женщина и говорит: «Спасибо вам за вашу работу!». И уходит. Вроде одна простая фраза, но я очень растрогалась.

«Я водитель автобуса. Пришел сегодня на рабону и нашел в салоне нового друга»

  • Всегда обедала в маленькой кафешке возле офиса, кормили очень вкусно! Хозяйка мне то скидку сделает, то булочку к кофе положит, улыбалась, кивала. А как-то раз прихожу, а она вдруг говорит: «Я вас больше обслуживать не буду!» Я растерялась, а она продолжает: «Взяли пару девочек на работу, расширяемся. Я вторую точку открываю!» Я аж выдохнула: «А я уж подумала, что натворила что-нибудь!» Посмеялись, пожелала ей успеха, она этого заслуживает!
ADME
  • Работаю в ларечке со всякой электронной мелочевкой. Пришел клиент покупать флешку, расплачивался наличкой. Я работала всю неделю, голова под конец дня кругом. Начала отчитывать ему сдачу, выдавая вместо двухсотрублевых купюр двухтысячные. Покупатель сам меня одернул, не позволив мне лишиться из зарплаты десятка тысяч рублей. Спасибо за вашу честность! Прям вера в людей ожила!
  • Я работаю медсестрой. Сегодня помогала одному доктору, и было видно, что он весь день сам не свой — уставший, грустный. А уже под конец смены он вдруг подошел ко мне и говорит: «Сегодня тяжелый день был. Спасибо вам, что вы все это время были в хорошем настроении. Можно я вас просто обниму?» Я, если честно, вообще такого не ожидала. Конечно, обнялись. Я потом еще долго ходила и улыбалась. Просто захотелось поделиться чем-то хорошим!
  • Как-то раз меня попросили в выходной выйти на работу, а я взял и не пошел. Начальница потом пристала, мол, пиши объяснительную. Ну я и написал: «Не вышел на смену, потому что у меня был выходной, а на улице шел дождик».

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее