16 историй о работе, где маленькие радости находят тебя посреди обычного дня

Рабочие будни умеют удивлять тогда, когда ничего особенного от них не ждешь: случайный поступок покупателя поднимает настроение, неожиданный подарок приносит радость, а пара теплых слов вдруг делает самый обычный день особенным. Такие моменты порой запоминаются надолго. И здорово, что для этих маленьких радостей не нужен особый повод: иногда немного доброты достаточно, чтобы привычная работа заиграла совсем другими красками.