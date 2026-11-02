Когда в старости попросит стакан воды, сын согласится, но пойдет перекроет вентили. Типа отключили 🤷🏼♂️
15 мам, чья находчивость решает любые проблемы
В детстве нам кажется, что мама может все. И не зря — ведь именно она понимает нашу детскую болтовню с полуслова, знает, как уговорить нас сделать домашку, и находит решение всех наших проблем. Как отметить день рождения с арбузом, вывести прижимистого парня на чистую воду и уместить приправы в шкафчике — мамы знают, что с помощью смекалки можно справиться с самой непростой задачкой. А в бонусе вас ждет хитрость от моей мамы, которую бабушка бы точно не одобрила.
- Я мама 4-х летнего ребенка. Не буду врать — он очень любит смотреть мультики. Так вот я придумала лайфхак. Если он выпрашивает мультики, то я ему разрешаю. Потом иду и отключаю интернет. Соответственно, он думает, что устройство не работает. Вот так вот: и времени у экрана слишком много не проводит, и настроение в норме.
- Дети были маленькие. Я стала замечать, что они часто жалуются друг на друга, придумывают. Долго думала, как быть. Где-то прочитала и применила: сказала, что у ребенка, когда он врет появляется красная точка на лбу, и только мамы это видят.
Итог: когда ребенок хотел соврать, он закрывал рукой лоб.
Я мама 10-летнего сына. Он сказал никакого торта и сладкого на день рождения, а свечи то задуть и желание загадать хочется. Придумала вот так. Люблю бесконечно!
И мама купила прокисший арбуз? Условие же было, что ничего сладкого 🤣
- Мне тогда было лет 5-6. Мама повезла меня на ярмарку с кучей аттракционов и развлечений. Пока мы бегали от одной горки к другой, мне в глаза бросился огромный плюшевый медведь, которого можно было выиграть в тире, выбив 18 мишеней из 20. Мама бывшая биатлонистка. Вот только несколько банок совсем не хотели падать, и тогда мама поняла, что они просто приклеены. Стала спорить с владельцем, но тот всячески отрицал, начал переходить на личности. Она не растерялась, сняла с себя сапоги и попала одним из них прямо в банку — та даже с места не свдинулась. Ошарашенный владелец смотрел на нее, выпучив глаза. После этого он молча принес моей матери ее сапоги, снял с прилавка медведя и отдал его мне.
- В универе была с одним парнем, все было классно, кроме одного момента — он чрезмерно прижимистым. С мамой придумали план. Наступает его день рождения. Беру и покупаю ему дорогие часы, а на вопрос, откуда деньги, спокойно отвечаю, что прошлой ночью продала свой телефон, так как очень хотелось его порадовать. Естественно, ничего я не продавала, просто купила часы по акции. Парень так растрогался моим поступком, что после этого буквально носил меня на руках — видно, задело за живое, устыдился собственной прижимистости.
И зачем этот прижимистый нужен? Чтобы потом туалетную бумагу считал по кусочкам?
Мама придумала классный способ хранить приправы — бумажный квадратный пакет
- В детстве моя мама придумала игру. Она называлась «Чистим-блестим». Суть игры: мы с сестрой убираем квартиру, а мама приходит и очень громко восхищается и хвалит нас. Много лет мы в нее играли, и только недавно я поняла...
Ну это хорошая игра, у нас в детстве игра была "а почему сделали только это, а не то и то, и почему не догадались сделать так, а не этак, и лучше бы вы вообще ничего не делали." (внезапно - нет, не лучше. если ничего не делать, открывался следующий "бонусный" уровень)))
- Когда мы с братом были маленькие, находчивая мама, по совместительству инженер-механик, вытаскивала предохранители из телевизора, дабы мы делали уроки, а не балду перед теликом гоняли. Иногда мы находили тайное место, где они были спрятаны, и смотрели телевизор, а перед маминым приходом возвращали на место. Она интуитивно чуяла подвох и перепрятывала их в новое место... Тихое противостояние длилось несколько лет до появления цветного телека.
- Я просто поражаюсь своей маме. Владением английским — 0, голландским — тем более. Тем не менее, это не помешало ей поехать за детьми в соседний городок на автобусе. Ездили с ней пару раз 2 года назад, и она запомнила маршрут! Сейчас звонит и говорит: «Привычного автобуса не было, села на другой. Я вроде доехала в район школы, но потерялась! Вот тут человек идет, сейчас телефон ему дам, ты там спроси, пусть покажет куда идти». Она просто пихнула телефон какому-то голландцу. И тот жестами показал, куда идти. Забрала детей со школы, жду их дома.
- Почтовые отделения частично превратились в продовольственные магазины. Пока стоишь в очереди к оператору, можно что-то прикупить. Мой любимый принес оттуда историю. Ждали в таком почтовом отделении. Стояли, скучали, пока не пришла молодая женщина с маленькой девочкой. Мама в очередь встала, а девочка поближе к полкам — рассматривать товары. Показывает на упаковку с семечками и спрашивает, что это. Мама на секунду задумалась, а потом ответила:
— А это птичий корм. Чтобы птичек кормить, когда гуляешь.
— А это что?
— А это — орешки, чтобы белочек кормить. Видишь, там белочка нарисована.
—А это что?
— Это печенье, чтобы собачку кормить. Помнишь мы в гости ходили и собачку кормили?
Люди в очереди улыбаются, радуются находчивости мамы. Сотрудники почты удивляются тому, как быстро продуктовая лавка превращается в филиал зоомагазина. И никто не предлагает женщине с ребенком пройти без очереди. Ребенок ведь не капризничает. Да и всем интересно, что еще мама ее придумает.
А потом мама удивляется, почему у дочки анорексия, почему она от продуктов шарахается, считая, что это не для людей
Мама автора придумала идеальный подарок для ее племянницы, которая участвовала в театральной постановке — она связала куклу Мери Поппинс!
- Я в детстве не хотела учиться читать и писать. И мама придумала волшебного друга, который писал мне письма и оставлял их под подушкой. Его звали БуБу. Так я научилась читать. И даже писала ему в ответ. В одном из писем БуБу было написано: «Ночь улица фонарь аптека», потому что мама любила Блока.
Вспомнила, моя дочка в детстве очень медленно ела.
Чтобы уж совсем не заснула над тарелкой, бабушка читала ей басни Крылова, и вот под "Ворону и лисицу" еда уходила значительно быстрее.
И потом уже все обеды и ужины проходили исключительно под этот аккомпанемент)
- Как-то в детстве папа закупился на рынке под завязку. Приволок домой морковь, тыкву, редьку. Все в больших пакетах. Мама, естественно, спросила: «Куда столько? Нас же трое, ты кого собрался кормить? Почему всегда на ораву закупаешься?» Он пожал плечами, мол, осень же, выгодно получилось. Так она заставила его это все обрабатывать, мол, а то испортиться, не сохраним. Пару выходных он провел на кухне, натирая морковку, чистя редьку и, катая тесто на слойки с тыквой. В общем, с тех пор он покупает продукты строго в том количестве, которое мама указывает в списке.
Моя мама, когда варит овощи на салат, всегда делает это с запасом. Сколько я ни пыталась выяснить, зачем, она так и не дала вразумительного ответа.
Мама автора решила праздновать свое 60-летие в теме динозавров, чтобы внукам было интереснее. Вот так идет подготовка к вечеринке — автор сама связала таких малышей
Бонус
В детстве мы с мамой иногда ходили в гости к соседке. У нее была дочка — моя ровесница. Их родственники жили за границей, привозили ей в подарок крутые игрушки. В очередной раз я пришла к ней поиграть, пока мама ходила по делам, а у Дианы новенький набор — кухня с мини-духовкой, столиком и сервизом с мишками! Все девчонки во дворе обзавидовались. Я пришла домой поникшая, мол, вот бы мне такой же. Мама увидела мою реакцию и сказала: «Дочь, отставить нытика, у нас есть кое-что получше!» С этими словами она достала из шкафа со стеклянными дверцами, которые я протирала от пыли каждую неделю, самый дорогой бабушкин сервиз. Подмигнула: «Вообще-то это тебе в приданое, но мы никому не скажем!» Мы вытащили все — даже малюсенький кофейник! А потом испекли мой любимый торт — шоколадную «Прагу». Не знаю, где теперь та сногсшибательная игрушка, а наш сервиз все так же живет на маминой кухне.
Чем только не удивляют родные люди. Казалось бы, столько лет вместе, но они не дают заскучать. А вот и несколько свежих статей как раз про это: