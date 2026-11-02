15 мам, чья находчивость решает любые проблемы

В детстве мы с мамой иногда ходили в гости к соседке. У нее была дочка — моя ровесница. Их родственники жили за границей, привозили ей в подарок крутые игрушки. В очередной раз я пришла к ней поиграть, пока мама ходила по делам, а у Дианы новенький набор — кухня с мини-духовкой, столиком и сервизом с мишками! Все девчонки во дворе обзавидовались. Я пришла домой поникшая, мол, вот бы мне такой же. Мама увидела мою реакцию и сказала: «Дочь, отставить нытика, у нас есть кое-что получше!» С этими словами она достала из шкафа со стеклянными дверцами, которые я протирала от пыли каждую неделю, самый дорогой бабушкин сервиз. Подмигнула: «Вообще-то это тебе в приданое, но мы никому не скажем!» Мы вытащили все — даже малюсенький кофейник! А потом испекли мой любимый торт — шоколадную «Прагу». Не знаю, где теперь та сногсшибательная игрушка, а наш сервиз все так же живет на маминой кухне.