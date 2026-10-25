18 бабушек, чье рукоделие внуки показывают с особенной гордостью

Эти бабушки предпочитают рукоделие: они шьют, пишут картины, вяжут игрушки, расписывают фарфор и делают все это с большой любовью. Некоторые из них открыли свои таланты только выйдя на пенсию, другие же годами оттачивали мастерство. И хоть я еще и не бабушка, но тоже покажу вам свое творение в конце статьи.

Автор фото написала, что ее бабушке 85 лет, и она почти всю жизнь посвятила своему увлечению — традиционной технике росписи фарфора

Это занятие требует невероятного терпения. Бабуля уверена, что людям такой вид творчества уже не интересен. А мы считаем, что это искусство вне времени.

Бабушка автора этого фото вышила эту картину в 1983 году. Ей не нравилось вышивать собак, но тем не менее на картине их хватает

Это просто невероятно круто, обожаю! © GiggleFester / Reddit

Ух ты, мне очень нравится. Я бы с удовольствием носила свитер с такой вышивкой. © injuryreserved / Reddit

Девушка поделилась фотографией платья, связанного ее бабушкой

Потрясающее платье! У нее явно был талант и безупречный вкус. © forwardseat / Reddit

Это платье вдохновило меня продолжать заниматься вязанием таких серьезных вещей, как платья. Даже если придется вязать его 500 часов, это будет стоить того, если потом, спустя 50 или даже 100 лет кто-то из родственников будет носить созданную мною вещь. © flindersandtrim / Reddit Era Era только что 100лет😂чего же не 200 лет,ведь мода циклична Ответить

Волонтер рассказал, что работает с пожилой женщиной, и в прошлом месяце они занимались гончарным делом

Для женщины это был первый подобный опыт, она решила вылепить лотос. Ей пришлось непросто, результат не сильно порадовал, и она подарила свое творение волонтеру, которому оно очень понравилось.

Вот так вот и появляются увлечения

Октябрь, а бабушка с дачи все не возвращается. Якобы дела не доделала. А какие дела, если мы с ней еще в сентябре сезон закрыли? Поехала проведать. Еще у калитки услышала, что она в сарае с кем-то оживленно спорит. Зашла туда и аж сумку выронила: бабуля сидит за столом с какой-то книгой в руке. Она вся в древесной стружке, как и пол и все вокруг. Везде валяются куски дерева, какие-то прямоугольники, инструменты. Оказалось, она нашла дедушкины книги по работе с деревом и по столярному мастерству и захотелось ей попробовать. Она сначала вырезала всякие фигурки, потом замахнулась на кроватку для будущей правнучки (я жду ребенка). У нее там что-то не получалось, вот она и сидела, спорила с книгой. Кроватку она в итоге сделала просто загляденье, в магазине такой не купишь. ADME

Девушка пишет, что ее 80-летняя мама связала эту игрушку для своего правнука

Раньше она ничего, кроме «плоских» изделий, не вязала. Игрушка не идеальна, зато связана с душой. Ого, такой особенный подарок! Малыш точно будет хранить его вечно. © SapphireOpal / Reddit

Пользовательница сети поделилась работой своей бабушки, которая изготавливала кукол из фарфора

Представляете, все сделано с нуля: бабушка сама отлила и расписала фарфор, сшила платье, шляпку, зонтик. Всего у нее примерно 20 кукол.

Мужчина написал, что его маме скоро исполнится 67 лет, и она после перерыва в 30 лет снова начала рисовать

Пишет она иногда акварелью, но в основном пастелью.

Вот такая вышивка прабабушки была найдена в доме. Девушка была поражена талантом своей родственницы

© EasternLaugh3241 / Reddit Era Era только что Брехня,новёхонькая вышивка.Ни одна нитка не выцвела,не разлохматилась,ткань гладкая.Авторы,пишущие истории жизни пробабушек-вы вообще понимаете временной отрезок?Хоть как-то интересуетесь,в какой обстановке жили это люди,какими предметами быта пользовались?Или слово пробабушка повышает значимость зарисовки😂😂😂 Ответить

Девушка пишет, что ее мама начала заниматься новым хобби — макраме

Она переживала непростые времена, и дочь посоветовала занять чем-то руки, чтобы отвлечься. Вот некоторые из ее работ.

Бабушка, которая привила любовь к шитью

Моя бабушка была швеей-закройщицей высшего разряда. Работала всю жизнь в деревенском комбинате бытового обслуживания. Руководила двумя закройщицами и тремя швеями, часто и сама сидела за машинкой. Даже выйдя на пенсию, она продолжала дома шить и относить под реализацию свои работы в ближайшие магазины. Ей нравилось быть нужной, значимой и шить. У нее была большая машинка, а рядом стоял оверлок, который категорически запрещалось трогать внукам. Посреди комнаты возвышался огромный стол закройщика с отделениями для лекал. А под столом мы, внуки, оборудовали себе домик: вся крышка стола снизу была разрисована химическими карандашами, а потом и фломастерами. Я навсегда запомню, как она привила мне любовь к шитью, творчеству и помогла не бояться неудач. Она работает «сверху» стола или за машинкой, а я под столом: режу ткань на одежду куклам. Не знаю как, но она успевала, пока я режу ткань, еще и готовить вкусняшки: то пироги принесет, то оладьи с малиновым вареньем, то еще что-то. © Taniel / Pikabu

Создательнице этой работы уже 80 лет. Давайте похвалим ее за такое чудесное творение

Мне так нравится лоскутное шитье! Получилось очень мило, бабуля молодец. © Squee1396 / Reddit

Ого, какая потрясающая вещь! Передайте бабушке, что ее работа вызвала у меня приятные чувства и улыбку. © purplejay99 / Reddit

Автор этих фото решил похвастаться вышивками своей бабушки

Эта вышивка будет отлично смотреться в вашей комнате с растениями! © CKnit / Reddit

Какие прекрасные, живые работы! Обязательно почерпну из них вдохновение для будущих проектов. Повезло вам! © ugavemeasocialdiseas / Reddit

Автор этого фото пишет, что бабушка его девушки связала для них вот такую подставку под горячее

Он от нее в восторге, как и люди в комментариях под фото. Как мило! Очень нравится этот узор с тюльпанами. © LoveDaVinci88 / Reddit

Женщина пишет, что ее внучка захотела рюкзачки для своих кукол

Выкроек не было, и бабушка сшила вот такие рюкзачки и сама сделала подвески для молний. Какая милота! Вашей внучке очень повезло. © imaginary92 / Reddit

Потому что осуществить мечту никогда не поздно

Бабушка часто говорила, что хотела бы научиться рисовать. Но по каким-то причинам так и откладывала это. Я предлагала ей пойти на курсы, но она отнекивалась, что возраст уж не тот. Тогда я купила ей самоучитель по рисованию и стартовый набор художника. Бабуля такого совсем не ожидала. Но с того момента она начала учиться рисовать, а мы быстро поняли, что у нее явно есть талант. Теперь все свободное время она посвящает этому занятию. А на мой день рождения она подарила мне шикарный портрет моего кота. Когда его увидела моя подруга, аж запищала от восторга и попросила и ее кота так нарисовать. Бабушка с удовольствием согласилась. ADME

Вот такие перчатки получила на день рождения девушка от бабушки мужа

Вот это да! Потрясающие перчатки. Похоже, ты бабуле очень нравишься. © botanicalraven / Reddit

И она мне очень нравится, это чудесная женщина. © Charming-Potato-6124 / Reddit

Девушка показала игрушку, которую ее бабушка смастерила очень давно

Она пишет, что радуется каждый раз, как смотрит на нее. Потрясающе и так мило! Теперь я тоже такую хочу. © Dayshon2144 / Reddit

Бонус: автор статьи тоже что-то умеет

Как и обещала, делюсь своим творением. Несколько лет назад я сшила это платье, и оно до сих пор остается моим любимым. Называю его «Твин Пиксовским». Шить что тогда, что сейчас я не очень-то умею, но по выкройкам это оказалось сделать не так уж и сложно.

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