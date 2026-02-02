25 рукодельных вещей, в которые бабули вложили всю свою любовь

Говорят, любовь нельзя потрогать, но наши бабушки своими руками доказывают обратное. Они не просто шьют и вяжут, а вплетают в каждый узор заботу и пожелания счастья. Герои нашей подборки поделились сокровищами, созданными руками их любимых бабуль, — и от этого на душе сразу становится уютнее и теплее.

«Бабуля с гордостью показывает лоскутное одеяло, которое сшила на день рождения моей младшей сестренке»

«Бабуля связала диванчик для моего кота»

«Дочь нарисовала платье своей мечты, а бабушка сшила его специально для нее»

«Дедушка подарил мне свитер, который связала бабушка. Ему больше 35 лет, а он как новенький! Дед говорит, местные дамы завидовали его нарядам и шептались за спиной. Я бы тоже завидовала!»

«Хочу показать одну из вещей, созданных руками бабушки. Эту куклу она сделала с нуля: сама отлила формы для лица и рук, расписала их, сшила платье, смастерила шляпку и маску»

«Недавно моей мамы не стало, и на память о ней я забрала из родительского дома эту скатерть. Ей чуть больше 60 лет. В конце 1950-х над ней трудились бабушка, мама и тетя»

«Моей бабушке 94 года, и она работает над своим 409-м! лоскутным одеялом. Она невероятная женщина»

«Бабушка сшила внучке долгожданного зайца. Внучка довольна, а мы не перестаем дико ржать»

«Еще до моего рождения бабушка вручную смастерила эти мини-елочки — по одной для каждой дочери. Сложно представить, сколько нужно терпения, чтобы проделать такую тонкую работу четыре раза!»

«Внучка заказала на день рождения игрушку — летучую мышь. Невестка ни в одном магазине найти не смогла, пришлось выручать»

«Нахлынула ностальгия, захотелось поделиться этим чудесным платьем. Его связала моя бабушка, которой больше нет»

«Бабушка вяжет почти 50 лет. На новоселье она подарила мне эту красоту. Работа настолько тонкая, что кажется ювелирной!»

«Бабушка создала эту рождественскую сценку полностью из пряжи. По-моему, выглядит просто офигенно!»

«Бабуля связала мне эти носки, и я хочу показать всем, какие у нее золотые руки»

«Бабулечка связала этот свитер 50 лет назад. Какое счастье, что эта вещь все еще со мной»

«Нашла этот чудесный жилет, который связала моя прабабушка. Я ее не застала, но много о ней слышала. Удивительное чувство — держать в руках вещь, созданную ею»

«Попросил бабушку сшить мне куклу-пакетницу для хранения пакетов... И она сотворила эту красоту!»

«Моя прекрасная бабуля со свитером, который она мне связала!»

«Раньше бабуля писала потрясающие картины, но потом в ее жизни наступил непростой период. Это ее первая работа после долгого перерыва, и она очень волнуется»

«Бабушкины одеяла ручной работы на скамьях в день прощания с ней. Она сшила больше ста штук для разных праздников. А напоследок подготовила еще четыре — для незамужних и неженатых внучек и внуков»

«Бабулечка смастерила это 58 лет назад для моих прапрабабушки и прапрадедушки. Вещь висела в их доме, потом в доме прабабушки и прадедушки, затем у бабушки, а теперь украшает мой собственный дом!»

«Поезд из банок Pepsi, который бабушка давным-давно смастерила для меня»

«Рушник и скатерть прабабушка ткала и вышивала себе в приданое. Чистый лен. Скатертью мы пользуемся по праздникам до сих пор. Вещам уже 105 лет, они пережили тысячи стирок, но даже не выцвели»

Умели же раньше делать — на века!

«Одеяло трех поколений. Мама вырезала лоскутки, бабушка собирала узоры, а теперь я бережно его чиню. Это последняя работа моей бабушки и самая дорогая моему сердцу вещь»