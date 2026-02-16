18 историй о том, как спонтанное решение круто изменило жизнь

Герои нашей статьи на собственном примере убедились в том, что даже даже небольшое действие «не по сценарию» может круто изменить жизнь. Мы нашли реальные истории людей, которые рискнули довериться импульсу, и узнали, куда приводят дороги, на которые они не собирались сворачивать.