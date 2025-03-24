14 случаев, когда судьба привела людей туда, где им суждено было оказаться

Истории
1 час назад

В жизни порой происходят удивительные совпадения, которые кажутся почти невероятными. Один случайный шаг, одно спонтанное решение — и судьба делает неожиданный поворот. Иногда такие моменты спасают жизни или дают шанс встретить свою любовь. Вот в такие истории попали наши герои.

  • Случилось это со мной в студенческие годы. Еду домой из города в село, ко мне подсаживается девушка симпатичная. Тоже едет домой. Шикарно. Мы шутим, смеемся и тут, как в кино ломается автобус прямо на закате, мы идем с ней гулять в поле, возвращаемся, автобус починили. Едем дальше, я выхожу, обменялись номерами, она едет дальше. Мы какое-то время общаемся по переписке и через два дня мне звонок: «Здравствуйте, это мама Алены», — я напрягся, думаю, что не так сделал. Она продолжает: «Спасибо вам огромное, я не видела как улыбается моя дочь уже несколько лет». Оказывается она ездила в город в больницу, у нее что-то с сердцем и ей надо было на операцию«. В общем, мама в слезах меня благодарила за улыбку дочери. Все рады! Дальше мы потерялись, учебы, друзья. Не знаю, что с той девочкой в итоге. Но, кажется, миссию я выполнил. © user8266284 / Pikabu
  • Ошибочно выбрав маршрут в Петербурге, я оказался вынужден пройти по набережной Невы целых 10 километров. И вот, когда уже на последнем издыхании, в потемках, добрался до Зимнего дворца, меня окликнула женщина, продающая вареную кукурузу. Она обратилась ко мне: «Мужчина! Помогите мне крышку с фляги открутить! Примeрзла!» Я попробовал, приложил немало сил, но безрезультатно. Продавец заметно расстроилась: «Ой, что же теперь делать! Вся ведь вода во фляге! И вон уже покупатели идут». В этот момент меня осенило. Я сказал: «Дайте остатки горячей воды». Затем аккуратно полил на крышку фляги — и вуаля! Открутилась! Физика рулит. Так продавец не потеряла клиентов, а я — смысл жизни. © sibsolo / Pikabu
  • Случайно попались под руку два фонарика. Что-то захотелось с собой взять, хотя не носил никогда. И по дороге домой меня случайная прохожая попросила проверить темный подъезд своего дома, наверное был неприятный опыт. А тут я, как ковбой, вытащил фонари и начал освещать ее дорогу. © archidar / Pikabu
  • Когда иду в государственную поликлинику, всегда беру с собой лишнюю пару бахил.
    И каждый раз с кем-то делюсь. Бывает что вижу, как пожилая дама пытается выловить себе почище бахилы из общей корзины уже использованных. Бывают студенты, у которых не денег опустить в автомат. Так что у меня с собой всегда два и три запасных пары бахил. Мелочь, а приятно. Началось все с того, что несколько лет назад я сама пришла в поликлинику без бахил, так же не могла купить, потому что не было денег. И со мной поделилась женщина. Совершенно мне не знакомая. Так что теперь я как бы отдаю долг. Понимаю, что можно было один раз делать и все. Ну, мне ведь не сложно. © YourEnglishTips / Pikabu
  • Год назад устроилась на новую работу. Сюда меня приняла молодая симпатичная начальница, правда, случилось это со второго раза. Вначале я пришла к ней на собеседование, прошла тестовое задание и уже приготовилась принимать поздравления, но в итоге почему-то получила отказ. Через пару месяцев увидела эту же вакансию и отправила резюме повторно, приложив сопроводительное письмо о том, что мы ранее уже встречались. На этот раз меня приняли. Полгода спустя, будучи уже хорошо сработавшимися коллегами, мы рассказывали друг другу о своей жизни и параллельно листали фотоальбомы. К своему удивлению обнаружили, что ранее мы уже встречались, причем не только на собеседовании. Это подтверждает фото с одного мероприятия, на котором запечатлены мы, сидящие рядом и мило улыбающиеся. При этом мы обе хорошо помним то мероприятие, но вспомнить там друг друга обеим так и не удалось. Судьба. © Подслушано / Ideer
  • Я постоянно шутила над подругой в вопросе разницы в возрасте с ее избранником. Как только я не издевалась и шутила. Не прошло и трех месяцев, как меня судьба столкнула с человеком, который младше меня на 9 лет. Самое удивительное, что именно с этим человеком я ощущаю себя настоящей женщиной. Забота, внимание, тепло, поддержка, уют. В свои 33 понимаю всю абсурдность ситуации, но сейчас хочу жить настоящим, не рассуждая о перспективах. © Подслушано / Ideer
  • Было мне лет 15, отправили меня на лето к бабушке. Как-то гуляю с сестрой и тут подходит он. Любовь с первого взгляда! Знала об этом только понаслышке, у меня пропадал дар речи при виде его. Каждый день по несколько раз я бегала на свидания. Он обнимал меня крепко, и мы считали звезды. Эта романтика закончилась быстро, после отъезда домой. Я горевала, он тоже. Прошло лет 5, и мы столкнулись на улице. Узнали друг друга, и чувства вспомнились. В итоге поженились. Говорят, судьба. © Подслушано / Ideer
  • Поссорилась с парнем на вечеринке. Он психанул и ушел. Я за ним. Выскочила во двор, поскользнулась, упала бы, если бы не мимо проходивший мужчина. Удержал меня. А я даже спасибо не сказала, побежала дальше. Через несколько лет выяснилось, что это мой муж был. Случайно узнала во время разговора с ним. Судьба. © Подслушано / Ideer
Михаил Потапов
1 час назад

Какая-то непонятность в последней истории: она поссорилась с парнем, и тут мимо шёл муж, который не дал ей упасть. Пришлось лезть в оригинал. ))

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  • Часто удивляюсь, как даже незначительные события меняют «курс» нашей жизни. Захотели мы с подругой как-то на концерт в другой город. Я купила билет отдельно от нее, а у подруги не проходила оплата онлайн. У меня тоже не получалось за нее заплатить. Она попросила своего молодого человека купить билет в кассе, но тот свалился с температурой. В общем, осталась я тогда без компании. Одной ехать не хотелось, и тут черт меня дернул заглянуть в группу, посвященную концерту. Там была запись парня, которому тоже не с кем было идти. Договорились, поехали и влюбились. Недавно отпраздновали 5 лет вместе. До сих пор поражаюсь — если бы хоть один кусочек этого пазла не сошелся, мы бы никогда не встретились. К слову, с мужчинами я всегда была осторожна, но почему-то тогда с ним поехала, а он концерты никогда не любил, но тут вот решил сходить. Что это, если не судьба. © Подслушано / Ideer
  • В детстве у нас была ужасная микроволновка, очень плохо работала. Однажды отец попытался что-то разогреть, но спустя полчаса еда все еще осталась холодной. Вот это и стало последней каплей. Он взял микроволновку, пробежал через весь дом, с размаху открыл входную дверь и швырнул ее на пол. В этот самый момент мимо проезжал мужчина, который увидел происходящее, остановился и спросил, не нужна ли отцу микроволновка — как раз собирался выбросить свою и вез ее в машине. Так, благодаря папе и удивительному совпадению, следующие три года мы пользовались микроволновкой какого-то незнакомца. © TheDukeofArgyll / Reddit
  • Жизнь моего брата была спасли благодаря тому, что кто-то отменил запись к врачу. Когда ему было 1–2 года, у него начал косить глаз. Родители записали его на прием, но ждать пришлось бы несколько месяцев. Однако кто-то отменил свою запись, и через пару недель нам удалось попасть к врачу. Оказалось, у него была редкая форма рака, и в глазу росла опухоль. Ему сделали операцию, теперь у него только один глаз, но если бы он ждал дольше, было бы уже слишком поздно. Иногда я думаю, что человек, который отменил тот прием, насколько сильно изменил жизнь нашей семьи. © AsianEgo / Reddit
  • Однажды бабушка с подругой шли по торговому центру и увидели группу людей на коленях. Вдруг подруга упала и начала задыхаться. Люди бросились к ней, а мужчина оказал первую помощь. Затем он повернулся и сказал: «Я же говорил, что этот курс вам пригодится». Он был как раз про то, как оказать первую помощь, и вся группа в тот момент тренировалась на манекенах. © Unknown author / Reddit
  • Однажды прошла в агентство временного труда. В тот самый момент, когда зашла, вижу, как они собираются позвонить куда-то и сказать, что у них нет никого, кто умеет работать в Excel. А я знала Excel очень хорошо, и после двух месяцев мне приняли на работу. С тех пор прошло 30 лет, и я все еще работаю там. © Jaycatt / Reddit
  • Когда я был еще младенцем, мое сердце однажды остановилось. Мы жили недалеко от врача, и мама, не раздумывая, посадила меня в коляску и побежала к нему. Тротуары были мощеные, и, как считали врачи, именно тряска на булыжниках повлияла на мое сердце. Они даже сказали маме, что если бы она вызвала скорую вместо того, чтобы бежать, я, скорее всего, не выжил бы. © Ronbot13 / Reddit

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