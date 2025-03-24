14 случаев, когда судьба привела людей туда, где им суждено было оказаться

В жизни порой происходят удивительные совпадения, которые кажутся почти невероятными. Один случайный шаг, одно спонтанное решение — и судьба делает неожиданный поворот. Иногда такие моменты спасают жизни или дают шанс встретить свою любовь. Вот в такие истории попали наши герои.