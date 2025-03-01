14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной

Ещё один новомодный старт-ап, где все одна семья и копают от забора до заката, поэтому спят n/a рабочем месте? Спасибо, ниннада
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Рабочие будни бывают разными: кто-то методично выполняет свои задачи, а кто-то почти через день сталкивается с неожиданными ситуациями. В этой подборке — истории людей, чья работа точно не дает им заскучать. От курьезных происшествий до чудаковатых коллег — эти ситуации напоминают, что офисная рутина бывает совсем не такой уж и рутинной!
Ещё один новомодный старт-ап, где все одна семья и копают от забора до заката, поэтому спят n/a рабочем месте? Спасибо, ниннада
А у героев вот этой подборки на работе имели место такие абсурдные ситуации, что мы даже не поняли, плакать нам над ними или смеяться.