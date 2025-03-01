14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной

Истории
1 час назад

Рабочие будни бывают разными: кто-то методично выполняет свои задачи, а кто-то почти через день сталкивается с неожиданными ситуациями. В этой подборке — истории людей, чья работа точно не дает им заскучать. От курьезных происшествий до чудаковатых коллег — эти ситуации напоминают, что офисная рутина бывает совсем не такой уж и рутинной!

  • Работаю в крупной IT-компании, где офис открыт 24/7, и даже в выходные здесь можно встретить людей, которые просто решили поработать. У нас есть «жаворонки», приходящие с утра, и «совы», которые остаются до глубокой ночи. Совещания проходят на полу, стены превращаются в доски для идей, а по коридорам спокойно ходят в тапках. Здесь каждый уважает привычки друг друга, и это наша норма. Иногда настолько привыкаешь к этой атмосфере, что забываешь, что где-то бывает иначе. А потом смотришь на «реальный мир» и понимаешь, как же здорово работать именно здесь. © Подслушано / Ideer
  • Начальник — тот еще тиран, помешанный на контроле и дисциплине. Сегодня получила выговор ни за что, даже слова в свою защиту вставить не успела — разговор был по телефону. Положила трубку, и первое желание было — разреветься. Но вместо этого решила выплеснуть эмоции иначе. Сидела в кабинете и со всей силы швыряла ручки, карандаши и маркеры в его пустующее кресло, тихонько чертыхаясь, чтобы соседи не услышали. Через пять минут успокоилась, собрала все с пола и спокойно вернулась к работе. А на душе стало гораздо легче. © Подслушано / Ideer
  • Мужчина устроил на работу свою жену и велел молчать об их статусе. За неделю супруга разузнала, кому нравится ее муж и что жена у него «страшная и неухоженная». И вот на корпоратив всем сказали прийти со своей парой. Она разыграла из себя одинокую, а вот он отжег по полной - взял и привел на корпоратив веселую подругу мамы, которой они объяснили ситуацию и попросили подыграть. Весь вечер 60-летняя тетя эпатировала коллектив бурными объятиями, признаниями и откровениями, а настоящая супруга еле сдерживалась от смеха. © Подслушано / Ideer
  • Неожиданно нашлась работа по специальности — и это настоящая работа мечты! Маленький коллектив, никакого обсуждения за спиной, тату, дреды — да кому какое дело? Все делятся вкусненьким, помогают друг другу, атмосфера просто огонь.
    Но сегодня уровень кайфа зашкалил: коллега в отпуске, но заехала к нам и привезла всем по пакету свежей вишни с огорода! Хотелось бы просто ходить, обнимать всех подряд и благодарить за это теплое, человеческое отношение. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в техподдержке крупного интернет-провайдера. Поступает заявка: не работает интернет. Разбираемся — оказывается, у женщины компьютер заражен вирусом. Техник объясняет, что это проблема ее устройства, и провайдер тут ни при чем. Но клиентка не сдается: «Ну я же в вашем интернете его поймала! Чините!»
    Вот так вот, интернет наш, а вирусы тоже, видимо, в комплекте идут. И попробуй что-то объясни! © Подслушано / Ideer
  • Работаю в женском коллективе, где главные развлечения — сплетни, слухи и бесконечные «ценные» советы. На каждый праздник мне желают найти мужа, усиленно сватают кого ни попадя... Хотя я, если что, уже три года как замужем.
    А этим летом нашу семью ждет пополнение. Паспорт со штампом есть в отделе кадров, но кадровичка — та еще любительница сплетен, так что информацию она явно не распространяла. Теперь с нетерпением жду, когда живот станет заметен — очень хочу увидеть их лица! © Подслушано / Ideer
  • Работаю стоматологом, и если думаете, что успокаивать приходится только детей — очень ошибаетесь. Взрослые пациенты бывают такими нервными, что хоть успокоительное на входе раздавай. Пришел как-то на удаление зуба здоровый мужик, бородатый, с руками кузнеца. Сел в кресло и сразу побледнел, руки трясутся, губы сжаты, взгляд стеклянный. Спрашиваю: «Все нормально?» Он молчит, но по глазам видно: «Нет, я сейчас тут умру».
    Решил применить опробованный метод: «Дядя Ваня, давай договоримся. Как страшно — поднимаешь руку, я останавливаюсь. А если совсем невыносимо, включу тебе мультики». Посмотрел на меня, как на дурака, но вроде чуть расслабился. Начали… и он тут же поднял руку. Я ухмыляюсь: «Что, мультики включать?» Он хрипло засмеялся: «Давай… только про машины». В итоге зуб выдернули, а он, пока я писал заключение, залипал в мой телефон с “Тачками”. Вышел довольный, еще и поблагодарил! © Палата №6 / VK
  • Наверное, я немного странный работник, но я обожаю менять ценники в магазине. Даже готова прийти пораньше, чтобы все успеть к открытию.
    Мой секрет прост: рядом с магазином живут мои родственники. Как только вижу супервыгодный ценник, сразу им пишу — они приходят к открытию и забирают нужное. Заодно и мне покупают, что нужно. Наш директор не запрещает сотрудникам брать товары, но не любит, когда мы делаем это первыми, а ловить лишний негатив мне не хочется.
    В итоге родные всегда успевают на хорошие скидки, а я довольна своей работой! © Подслушано / Ideer
  • Пришла на новую работу, где мой главный начальник — свекровь. Мы это скрываем: она работает в утреннюю смену, я — в вечернюю, практически не пересекаемся. Но тут узнаю от мужа, что свекровь меня туда пристроила не просто так. Оказалось, что она рассчитывает, что я буду ее "шпионом" — сливать информацию о коллегах, косяках, бездельниках и даже о том, как меня тренируют. Ну уж нет. Спросят — буду молчать! © Подслушано / Ideer
  • У меня просто лучшая работа! Все потому, что в офисе есть не просто комната отдыха, а настоящее логово ленивцев. Огромный диван, мягкие пуфики, теплые пледы — если очень нужно, можно спокойно уйти в спячку на часок.
    Иногда заходишь туда, а там взрослые люди свернулись калачиком, кто-то обнял подушку, кто-то похрапывает. Ощущение, будто попал в детский сад на тихий час, только вместо нянечки — начальник, который сам мирно дремлет на соседнем пуфе. © Палата №6 / VK
Старая пердунья
39 минут назад

Ещё один новомодный старт-ап, где все одна семья и копают от забора до заката, поэтому спят n/a рабочем месте? Спасибо, ниннада

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  • Компания уволила всю мою команду и провела реорганизацию офиса. Я попросил стол в более светлом месте, так как больше не занимался видеомонтажом.
    «Нет, - сказали мне, - твой новый стол вот тут, в еще более темном углу. Но у нас тут есть другие зоны отдыха, можешь туда ходить, когда захочешь вид сменить». В итоге следующие два года — пока компания не закрылась — я ни разу не сел за этот стол. Никто не знал, где я, что, сами понимаете, давало кучу плюсов.
    Однажды мне попытались намекнуть, что я, мол, «упускаю синергию», не сидя рядом с номинальным руководителем. Я просто сказал: «Ребята, вы уж определитесь», - и на этом разговор закончился. © Kittbo / Reddit
  • Вот я руководитель, блин. Назначила собрание, написала в рабочий чат: «Сбор в 8:00, а лучше без пяти. Кто опоздает — будет мыть полы».
    Один из сотрудников пошутил, мол, слишком рано, может, по скайпу подключится? Я посмеялась, но повторила: «Никаких шуток, ровно в 8:00!» Закрыла чат с чувством выполненного долга и пошла спать.
    Просыпаюсь… 8:27. Телефон разрывается от звонков, а я еще и скидываю их, не до конца проснувшись. На работу приехала… мыла. © Палата №6 / VK
  • Работаю риелтором. Однажды помогала клиентам подобрать квартиру на вторичном рынке. Ездили, смотрели варианты, заходим в одну — ремонт там влетит в копеечку, как минимум полы нужно полностью менять, а им необходимо въехать как можно скорей. На мой взгляд, явно не их вариант, спрашиваю, что думают.
    А они выдают: «Энергетика у квартиры какая-то нехорошая... Если брать, то сначала святой водой побрызгать!» © Подслушано / Ideer
  • Работал я в одной крупной аэрокосмической конторе. И вот, значит, встал как-то раз старший исполнительный вице-президент у входа и давай докапываться до тех, кто на пару минут опоздал. «Работа с 8 до 5, час на обед!» Ладно же. А он потом еще по громкой связи то же самое объявил. Окей, приняли к сведению. А в четыре часа у нас собрание. Не успело наступить пять часов – все, кроме нашего менеджера, встали и начали расходится по домам. Один из последних сотрудников уже в дверях вице-президенту напомнил: «Работа с 8 до 5, час на обед!» В общем, собрания у нас с тех пор начинаются не позже трех часов. © dvdmaven / Reddit

А у героев вот этой подборки на работе имели место такие абсурдные ситуации, что мы даже не поняли, плакать нам над ними или смеяться.

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