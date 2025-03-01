14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной

Рабочие будни бывают разными: кто-то методично выполняет свои задачи, а кто-то почти через день сталкивается с неожиданными ситуациями. В этой подборке — истории людей, чья работа точно не дает им заскучать. От курьезных происшествий до чудаковатых коллег — эти ситуации напоминают, что офисная рутина бывает совсем не такой уж и рутинной!