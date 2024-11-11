16 человек, чья работа им приносит не только зарплату, но и истории для рассказа внукам
Истории
8 часов назад
Если вы думаете, что приключения и самобытные персонажи встречаются преимущественно в романах и фильмах, то истории героев нашей сегодняшней подборки вас переубедят. У них прямо на работе такие абсурдные ситуации имели место, что мы даже не поняли, плакать нам над ними или смеяться.
- Работал в колл-центре. Меня позвала коллега: «Клиент сказал, что с женским полом дела не обсуждает!» Я аж опешил: в XXI веке такое еще есть? Но снял трубку и представился. Клиент мне: «Ура, нормальный сотрудник!» И описал свою проблему. Сперва я задал уточняющий вопрос, а потом, даже не выключая микрофон, прошептал в сторону своей коллеги: «Вот такая вот у него проблема, что мне ему ответить?» Она поначалу растерялась, так как вопрос клиента был ну очень простой и все в офисе знали ответ на него, а потом поняла, что я валяю дурака. И озвучила громко ответ. Я повторил его клиенту. Далее я поступил точно так же и с другими вопросами клиента. В конце концов нам потребовалось переделать его заявку. И я такой в финале выдаю: «К сожалению, у меня недостаточно знаний, чтобы внести изменения в заявку, но это может сделать девушка, с которой вы общались. Переключаю!» Надеюсь, он понял, что принижать кого-то по признаку пола — отстой. © n-oyed-i-am / Reddit
- Сильные ливни были. Начальник звонил в восемь утра предупредить, чтобы мы не приходили в офис, а то небезопасно. Один полусонный сотрудник просто что-то пробормотал в ответ и повесил трубку. В 10 утра он наконец проснулся. Вспомнил, что ему звонил начальник. Потом увидел погоду за окном и предупреждения о сильном дожде. Позвонил начальнику и сказал: «Даже если бы вы попросили меня прийти в офис, я бы все равно не пришел». © Karan Vikhar / Quora
- Пришел ко мне однажды пациент, сказал: «Кажется, я поранил глаз, когда снимал линзы. Ничего не вижу». При осмотре у него обнаружилось четыре линзы в одном глазу. Оказывается, он просто забывает, снял он их или нет. © Caitlin Ferrier / Quora
- Работаю таксистом. На днях вез одного парня, и так вышло, что попали в пробку. Он очень спешил, прямо криком подгонял. Пришлось вилять туда-сюда по рядам, забыть про поворотники и прочее. В какой-то момент едва не вписался кому-то в бок. Остановил меня клаксон. Остался в своем ряду. Вдруг пассажирское окно этой машины открылось, и высунулась недовольная молодая девушка в служебной форме. Она ясно и доходчиво пояснила нам, что бывает по жизни с нарушителями ПДД. Короче, дальше ехали медленно и осторожно. © Подслушано / Ideer
- Работаю эйчаром в IT-компании. Для сотрудников делаем все: и кофеечек стоит, и настольный футбол с теннисом, и бесплатные обеды, и ДМС, и подарки на все праздники, и на работу приходи, когда хочешь. Но некоторые коллеги умудряются жаловаться. Например, на то, что поставщик еды ошибся и на обед вместо кефира привез ряженку: «Вы что, не понимаете? Это же совершенно разные кисломолочные продукты!» Да это и так не работа, а манна небесная, ребята! © Подслушано / Ideer
- То была преглупейшая вещь, которую я когда-либо делала на работе. Утро понедельника после моего дня рождения. Я все еще отходила от празднования. Опоздала в офис минут на 15. Пыталась достать из сумки пропуск, как вдруг подошел мужчина (очень важный человек в компании) и открыл мне дверь. Он поприветствовал меня, а я в ответ поздравила его с днем рождения. До сих пор помню его ошеломленное лицо. © Karthika Kizhakkedath / Quora
- Работала официанткой. Как-то подхожу к группе мужчин, принимаю заказ и спрашиваю: «Что-то еще?» И тут один из них выдает: «Ой, девушка, у вас такая фальшивая улыбка! Видно, что выдавливаете ее из себя». Я была в таком шоке и от растерянности не знала даже, что ответить! А вскоре до меня доходит, что я работаю с 10 утра до полуночи, домой добираюсь к 2 часам. Бывало, две недели могла работать без выходных. Чего ты хочешь от меня? © tulip.bk
- Работаю в больничной лаборатории. Как-то утром увидел такое рабочее письмо: «Вчера в вечернюю смену я положил в холодильник в комнате отдыха два кекса. Кто-то съел один. Это были угощения для моих собак, в них сырое мясо. Если вы съели кекс и вам нехорошо, пожалуйста, обратитесь к врачу. Я не хочу, чтобы вы заболели». © Unknown author / Reddit
- Мы храним наших проекты в нескольких шкафах в алфавитном порядке. Однажды мой босс спросил меня, где находится одна папка. Название начиналось на «Кро», а он искал в ящике, где уже шли проекты, начиная с «Кру». Босс настаивал, что папка «Кро» идет после папки «Кру». Мы ходили туда-сюда пару минут, а потом он наконец-то стал вспоминать алфавит. Когда босс дошел до «о», а затем продолжил до «у», то резко замолчал. Меня трясло, я еле сдерживал смех, а он просто посмотрел на меня и сказал: «Умолкни». Схватил нужную ему папку, захлопнул ящик и потопал из кабинета. © Patrick Robinson / Quora
- Работаю флористом. Как же меня бесит, что люди зажимают деньги на цветы. «Добавьте мне пионов, и попышнее. А, и бюджет, кстати, 50 рублей. Ну и вы это, прежде накидайте фото-примеры, как это будет выглядеть. Я еще подумаю, заказывать у вас после трех часов выноса мозга или нет». Так и хочется сказать: «Ты ведь о дне рождения мамы не вчера узнала, накопи!» © Подслушано / VK
- Руковожу небольшим интернет-магазином. Есть три менеджера, которые заказы обрабатывают. Вроде все нормальные, адекватные, работают хорошо. Но у двоих есть дурацкая тема: если вдруг товара нет или он бракованный и мы не можем клиенту его отправить, они молча отменяют заказ — и все. Ругалась с ними уже 1000 раз, штрафовала, объясняла, что надо позвонить человеку и сказать, что товара в наличии нет, заказ отменяем. «Да зачем звонить? Если мы не перезвонили, значит, товара нет. Тем более на почту приходит оповещение. А если срочно, сами перезвонят». Да затем, что человек ждет заказ, не все проверяют почту постоянно. Он сделал заказ и ждет. Почему он должен сам звонить и выяснять? Сама пользуюсь интернет-магазинами, и меня дико бесит, когда делаешь заказ, он висит весь день, вечером уже сама звонишь, и тебе говорят: «А мы отменили». И начинаешь искать товар заново, время теряешь еще. Пыталась привить это в своем магазине — никак. © Подслушано / Ideer
- Работаю консультантом в магазине нижнего белья. Достали мужчины посетительниц со своими «оригинальными» шутками. Теперь, когда эти «юмористы» выпаливают очередную шутку, я включаю мелодию, которую проигрывают, когда неудачно пошутили. После этого они затыкаются, и я могу спокойно поработать. © Подслушано / Ideer
- Работал как-то официантом, подавал завтраки высокопоставленным лицам. Пришел однажды мужчина, я сказал ему: «Доброе утро». А он ответил, что ничего доброго нет, ночь у него была ужасная и день тоже не выглядит многообещающим. Затем, когда я положил перед ним грейпфрут, он выразил недовольство. Мол, он предпочитает белый сорт, а розовый безвкусный. На следующий день, когда он вновь пришел и начал есть грейпфрут, тот с идеальной точностью плюнул струей сока прямо мужику на галстук. Я изо всех сил старался сохранить невозмутимое выражение лица. © Colin Hall / Quora
Походу я такой интроверт, но мне кажется менеджеры интернет магазина правы, меня бы напрягало что кто-то звонит, и трубку не брала бы, сейчас столько спамеров развелось, так что емейла мне бы хватило, тем более телефон всегда рядом.
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- Работаю детским стоматологом. Как же в душу плюют мамашки и папашки, считая, что если их ребенок плачет и истерит, то это вина врача. Я, видите ли, обязана развлекать их чадо. И раз я детский врач, то дите не должно и пискнуть во время лечения. Половина зубов — кариес, пульпит или периодонтит, изо рта пахнет, как при кишечной непроходимости. А врач, видите ли, больно удаляет. Таким особо умным в прекрасную головушку не приходит, что ребенок боится. Делаешь без спроса платный укол, чтобы их чаду было не больно, — пишут жалобы. Просят сами его, говорят: «Спасибо, доктор». И от меня к главному врачу. Скорее бы поменять работу! © Подслушано / Ideer
- Работаю эйчаром. На собеседованиях повидала всяких экземпляров. Вот приехал как-то парнишка. Вроде толковый, резюме хорошее. Смутил один момент. Начала с ним общаться: «Вы указали, что у вас есть два высших образования...» Так он мне с каменным лицом выдал: «Да, в подземном переходе была акция: два диплома по цене одного». Как думаете, я взяла его на работу после того, как он так ответил? © Палата № 6 / VK
- Работаю в аренде авто. В 7 утра звонит клиент: «Машина не заводится». В такой ситуации я обычно сама приезжаю. Но клиент оказался далеко на природе. Потому сразу вызвала ему эвакуатор и такси, чтобы он взял другую тачку. Прошло 3 часа. Все молчат. Написала клиенту: «Как дела? Что там с машиной?» Ответ меня просто уложил: «Разобрались! Оказалось, это руль заблокирован был и я не мог повернуть ключ зажигания». Боюсь представить реакцию водителя эвакуатора, который туда перся по горам. © lena_marilena
Еще больше увлекательных историй от представителей разных профессий вы найдете в других наших статьях:
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