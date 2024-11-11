16 человек, чья работа им приносит не только зарплату, но и истории для рассказа внукам

Если вы думаете, что приключения и самобытные персонажи встречаются преимущественно в романах и фильмах, то истории героев нашей сегодняшней подборки вас переубедят. У них прямо на работе такие абсурдные ситуации имели место, что мы даже не поняли, плакать нам над ними или смеяться.