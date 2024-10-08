15+ жизненных ситуаций, когда наглость людей чуть не перешла все границы

Некоторые люди, кажется, всерьез держат других за простачков: обещают одну зарплату, а на деле платят гораздо меньше, врываются к соседям как к себе домой, чтобы оценить ремонт, или ни с того ни с сего требуют дорогих подарков. Именно с такими наглыми товарищами пришлось иметь дело героям этой подборки.