15+ жизненных ситуаций, когда наглость людей чуть не перешла все границы
Истории
43 минуты назад
Некоторые люди, кажется, всерьез держат других за простачков: обещают одну зарплату, а на деле платят гораздо меньше, врываются к соседям как к себе домой, чтобы оценить ремонт, или ни с того ни с сего требуют дорогих подарков. Именно с такими наглыми товарищами пришлось иметь дело героям этой подборки.
- Проходил собеседование. Пообещали мне зарплату 90 тысяч в первые два месяца, дальше — выше, да еще и премии добавятся. И вот в первый месяц приходит зарплата: 72 тысячи. Иду разбираться в директору, это как понимать? А он мне и заявляет: «Так ты должен был сам понять, что таких зарплат не бывает». А обещания, мол, это чтобы заманить. Ну я и ушел оттуда. Просто и легко. © ExugHblu / Pikabu
- Жили мы в одноподъезной многоэтажке на 2 этаже, все соседи друг друга знали. Куча детей вместе играли на детской площадке у дома, дочь постоянно забегала с подружками домой попить или в туалет сходить. И тут появились новые жильцы с 4 этажа. Их ребенок такого же возраста, как и моя. Но особо не дружили. И вот повадился тот ребенок долбить в дверь, чтобы в туалет сходить к нам. Причем даже без моей дочки, мол, просто до 4 этажа идти дальше. Пару раз пустила в аффекте от наглости, но потом конкретно рявкнула. © CatKate / ADME
- Это было лет 15 назад. Деревня, конец лета, дети разъезжаются по городам. Пошли мы с братом прощаться с подружкой Таней. Вышла ее бабушка и вынесла тарелку с пирожками на дорожку. И тут мимо проходила какая-то местная бабулька с полугодовалым внуком на руках. Тихонько подошла, взяла из тарелки и говорит: «И Ванечке пирожок возьмем!» И ушла. © Vares / ADME
- Лет 6 назад приехали к торговому центру на жалобу пациента: «Боль в пальце, мальчик 12 лет». Оказалось, что мама ходила с сыном и покупала ему шмотки. А пока ходили, мальчик натер большой пальчик в новом ботинке. © ThomasHardy / Pikabu
- У меня есть соседка, которая постоянно стучится ко мне в дверь и просит все подряд. Несколько раз просила соль (отдала ей полпачки). Просила клей для ресниц (я почти не крашусь), косметичку, посуду. Часто спрашивает про молоко, кетчуп. А недавно попросила деньги себе на маникюр. Я бы с радостью не открывала дверь, но моя собака начинает люто гавкать, когда кто-то стучит. Именно стучит, а не звонит. © M0mmyNeeds****key / Reddit
- Около часу ночи прилетает в чат сообщение от мамы моего ученика: «SOS, помогите! Ответьте на звонок!» И все. Мама эта не совсем адекватная по жизни, но все равно пугаюсь, мало ли что. Тут же звонит телефон, и мамаша выдает мне: «Татьяна Витальевна, простите, что так поздно. Что на завтра по вашей биологии задано?» © NaginiSnake / Pikabu
- Переехали в новую квартиру. Во всем доме только на нашем верхнем этаже окна от потолка до пола. Утро, сплю, муж на работе, младший сын ночует у старшего. Звонок в дверь, открываю — незнакомые мужик с теткой. Они мне: «Здрасьте, мы из дома напротив. А можно посмотреть, как вы у себя ремонт сделали?» Я спросонья не догоняю, о чем речь. А они объясняют: «Просто интересно, как вы с такими окнами ремонт сделали, а соседи ваши не открывают, только вы дома». Девушка я интеллегентная, но высказала все, что думаю. © Gavanamama / Pikabu
- Решили сделать ремонт и полностью сменить всю мебель. Дали объявление о раздаче б/у мебели бесплатно. Пришла молодая пара, так обрадовались и почти все забрали. А когда уже уходили, то обратили внимание на шторы (мы их не отдавали) и выдали: «А вот их мы тоже с удовольствием заберем». Это такая жадность людская или непонимание смысла благодарности? © Подслушано / Ideer
- Я логопед, приезжаю к ученикам на дом. Как-то после занятия с ребенком (4 года) собралась уходить. Наклонилась, чтобы застегнуть сапоги, как вдруг мне в лицо тычут чем-то темным. Выпрямляюсь и вижу туго набитый пакет. Я офигела и спрашиваю, что это? А мамаша пацана на голубом глазу заявляет: «Ну вы же все равно мимо баков пойдете — выкиньте пакет с мусором там». Ничего я не сказала. И ничего не выкинула. © KoryAndra / Pikabu
- На моей первой работе в качестве стажера-фотографа мой босс написал в соцсети, что собирается меня уволить. Только сделал он это за несколько часов до того, как сообщил мне об этом. © Plastic_kangaroo / Reddit
- Есть у меня очень небедная подруга (уже бывшая), которая с радостью забрала у меня кучу вещей после дочки, но добавила: «Ты мне теперь все всегда отдавай, чтобы я не тратилась. Так и вырастим наших крошечек!» Желание отдавать ей вещи пропало. С тех пор все отдаю только на благотворительность. © Anna Tiedt / ADME
- Около подъезда меня остановила соседская тетка: «Петенька, ты же машину свою во дворе ставишь? А мы как раз гараж продаем, тут за углом. Мы ж соседи. Уступлю, 200 тысяч всего». К подъезду подошел мужик, живущий со мной на одной лестничной клетке, и говорит: «Ты что, совсем обалдела? У вас же гаражный массив через месяц сносить будут и торговый центр строить». Глаза тетки остекленели на секунду. И тут она увидела парня из соседнего подъезда и как заорет: «Вася, Вася, погоди, тебе гараж не нужен?» © TaosX / Pikabu
- Недавно мы с мамой пошли в кафе. У меня был шрам на лице, и я просто замазала его консилером. В итоге сидим за столиком, и мама мне выдает: «Ты действительно думаешь, что хорошо выглядишь?» Она не самый приятный человек, но тут я даже покраснела. © LocalVenusFlyTrap / Reddit
- Бывшая одноклассница просит помочь, мол, ждет третьего ребенка, второй муж ее бросил. Я предложила ей выслать одежду, оставшуюся от сына, его игрушки, коляску. Она в ответ: «А можешь одолжить денег?» Я вежливо отказала. Тогда она придумала вариант получше: «Подаришь айфон? Ты себе быстро заработаешь, а я бы продала». В общем, черный список. Не стыдно. © Карамель / VK
- У нас работает одна дама из разряда вечно худеющих. Никогда ничего не покупает к чаю и говорит: «Я же на диете». Когда мы едим печеньки или конфетки, она постоянно фыркает: «Это же вредно!» А сама потом целый день ходит по офису и ест чужие конфеты. © Тревожное Пирожное / ADME
- Заломили в классе огромную сумму на выпускной, народ завозмущался. Спрашиваю у нашей главы родкома: «Можно наши траты посмотреть, чеки там, отчеты?» И вот на собрании бросила она мне на стол тетрадку с чеками и подписями, мол, убедись! Заглянула я в тетрадь и обомлела, ведь там были наклеены чеки из супермаркета за практически один день. Как будто она просто взяла охапку чеков из мусорки и наклеила под подписями, типа «На День города», «На Масленицу». Прижали дамочку, а она жалуется, как ей тяжело, зарплата маленькая, а все так дорого. © YalNaSvete / Pikabu
- Работаю плиточником. И тут звонят мне ближе к обеду.
— Нужно сделать фартук на кухню, когда сможете?
— Могу завтра. Будет стоить 8 тыс. За один день сделаю.
— Мне нужно сегодня.
— Вы время видели? Час дня уже.
— Давайте так: если завтра сделаете, то я вам заплачу 6 тыс.
— Если я сегодня вам сделаю, то будет стоить 12 тыс. и полная предоплата. © Raisya / Pikabu
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