15+ доказательств того, что выпускной — это не только ленточки через плечо и школьный вальс
Школьный выпускной — один из тех праздников, которые бывают раз в жизни. Одни вспоминают о нем с удовольствием и восторгом, другие же в свое время просто получили аттестат и пропустили торжество, третьи разочаровались в последнем школьном вечере. Вся гамма эмоций выпускников, их близких, а также работников бьюти-сферы — в этой подборке.
- У приятельницы дочки-близнецы оканчивали 11-й класс. За выпускной попросили ₽ 50 тыс. с носа. Таких денег у семьи не было, да и дочкам не очень-то хотелось туда идти. Зато сколько яда вылили на них мамаши из родительского комитета! А потом одноклассники девчонок сделали ход конем: почти половина учеников отказались праздновать выпускной. Ребята просто сами собрались и тихо посидели в кафе с чаем и тортиком, а потом устроили шашлыки на даче у одного из одноклассников. © Миранда Буш v2.0 / ADME
- Когда оканчивала школу, с деньгами было очень туго. На выпускной мне купили платье скромнее скромного. Я стеснялась в нем идти, но мой парень (мы учились в одном классе) уговаривал не пропускать праздник, говорил, что наряд никому не важен, я прекрасна и он меня любит в любом виде. И уговорил. А потом, зараза, весь вечер танцевал с девицей из параллельного, одетую в дорогое белоснежное платье, которое весьма смахивало на свадебное — с открытыми плечами, сверкающей вышивкой и пышной юбкой! Ту девушку выбрали королевой бала, а моего парня — королем. Короче, потеряла я в тот вечер любимого. С тех пор ненавижу свадебные платья. И даже замуж выходила в джинсах. © Подслушано / Ideer
- Я работаю визажистом, в том году ездила наводить красоту девочке на выпускной. Так ее мама пыталась украсть у меня косметику (и ей удалось-таки, на 10 тысяч, как оказалось!). А по завершении работы мне сказали, что им не нравится и вообще они не будут платить. Так я, глядя в счастливые глаза девочки, которая с надменным видом стояла рядом, взяла жидкость для снятия макияжа и стерла половину. Бесят такие клиенты! © Подслушано / Ideer
- В старшей школе встречалась с парнем. Была окрылена чувствами: прогулки долгими вечерами, поцелуи в школьных пустых коридорах. Но внезапно он начал меня игнорировать, и в итоге я предложила расстаться. Сначала мы старательно делали вид, что не замечаем друг друга, а затем он меня будто возненавидел: начались издевки и мерзкие шуточки. А на выпускном при всех признался в любви и сделал предложение руки и сердца! А еще про девушек говорят, что у них нет логики... Отказала. © Подслушано / Ideer
- Выбрала себе фасон платья на выпускной: открытые плечи, приталенный силуэт, пышная юбка. Портниха сняла мерки, посмотрела на меня, покивала, сказала прийти на примерку через несколько дней. А я была среднего роста, стройная, с голубыми глазами и русой косой до пояса. И вот приходим на примерку, портниха надевает на меня уже собранное платье, и я чуть не падаю: платье вышло отрезное по талии, скромнее просто некуда, широкий пояс, кружевной отложной огромный воротник и манжеты... «Я, — говорит портниха, — поиграла с тканью, вспомнила, какая вы тургеневская девушка, и вот у меня такое платье получилось». Сказать, что я была расстроена, — ничего не сказать. Но фарш невозможно прокрутить назад: ткань раскроена, времени перешивать нет... Забрали мы платье, расшили кружево мелким жемчугом. Выглядело платье очень неплохо, потому что сшито было прекрасно, сидело на мне идеально, но ненавидела я его лютой ненавистью. Хоть все и говорили, что мне идет. Конечно, надела его на выпускной — а куда было деваться? © MelantoMania / ADME
- На носу выпускной, 11-й класс, мне 16 лет. Мы с мамой и бабушкой идем в магазин за платьем. Я выбрала и примерила платье мечты: вырез лодочкой, плечи открыты, талия подчеркнута и красивая юбка ровно до колена. Село на меня, как влитое. Но мама решила, что это дорого — покупать платье за 5 тысяч на один вечер — и стоит взять «на вырост». Примерила на размер больше: вырез сполз с плеч, видно лифчик. Мама сказала: «Ничего, ушьем». Линия талии сползла куда-то к бедрам («Ничего, подтянем»). Юбка кончилась где-то гораздо ниже колен (с моим ростом 150 см это смотрелось комично) — «Ничего, подошьем». Я ревела: не могла поверить, что мама испортит мой день этим ущербным платьем. Слава богу, вмешалась бабушка и купила наряд моего размера. На выпускной, кстати, мама так и не пошла со мной. Сильно обиделась, что купили платье, которое понравилось мне, а не ей. © dashibatecat / Pikabu
- Я была на своих выпускных в школе, и они были отвратительны. Но почему-то моим родителям нужно было показать себя и быть как все. Возможно, мама тоже боялась ушатов грязи в отношении меня или еще чего. А в вузе я не ходила на выпускной, потому что я — взрослый человек, получила диплом — что там праздновать? Ну диплом и диплом. Кто хотел — собрался отдельно в своей компании. © Скрепя Сердцем / ADME
- 2006 год, выпуск из школы. Экзамены сданы, осталась гулянка и вручение. И тут нас оповещают, что при получении аттестата надо будет скинуться на ремонт школы по 3 тысячи. Я знатно обалдел: с чего это я должен платить за ремонт, если я уже не буду учиться? Решил забрать аттестат просто так. Придумал, что мне для универа срочно надо снять копию, мол, отсканирую и принесу обратно. И больше я в школу не приходил. © Evilblackshark / Pikabu
- Подруга — топ-стилист в родном городе, она может накидать с десяток курьезных историй. Неадекватными бывают не только мамаши. Красит она как-то девочку, ногти и прическу уже сделали. Девочке все нравится, но тут приходит папаша. И устраивает истерику: «Что вы сделали с моей дочерью? На кого она похожа? Это ужас! Она выглядит как... женщина!» Немая сцена. Первой очнулась подруга. Осторожно попыталась растолковать неврастенику, что, конечно, макияж заметный, ведь это вечер, все дела. Дочь, бедная, чуть не расплакалась — шутка ли, сейчас заставит умываться, да и стыдно было за папино выступление. Дальше подключились мамы других девочек и макияж отстояли. © Ilona Staller / ADME
Я тоже крашусь и очень красиво, но не каждый день. Так нельзя. Лицо состариться мгноаенно
- Я была самой высокой девочкой в классе. Фиг с ними, с прозвищами, — больше всего было обидно, что нормальную одежду на меня в нашем захолустье было не достать. Еще сильнее я переживала из-за обуви. Обычно я носила кроссовки, потому что 40-го размера продавалась только «теточная» некрасивая обувь. И однажды у маминой подруги, торговавшей на рынке, я увидела бежевые замшевые туфли и попросила померить. Они хоть и с трудом, но налезли. 38-й размер, последние. «Ничего, — подумала я, — один вечер можно и потерпеть». К ним на выпускной мне сшили чудесное розовое платье.
Церемонию вручения аттестатов и медалей на сцене я бодро простояла. Когда мы пешком через город шли на банкет в школу, все было хорошо. Во время застольных тостов начали отниматься пальцы, а сразу после начала танцев я заподозрила неладное: вышла в коридор и обнаружила, что из бежевых туфли стали красными, а все попытки их снять заканчивались провалом, потому что конечности распухли. Кое-как с помощью призванных на помощь мальчиков и ругани ноги удалось освободить. Домой утром я возвращалась с пластиковыми пакетами на ногах. © MadTillDead / Pikabu
- Году так в 2010–2011 снимали квартиру. С нами на этаже жила семья, дочь оканчивала то ли техникум, то ли колледж, сын учился в школе. С дочерью были приятельские отношения. И вот конец учебного года, у нее на носу выпускной, а мама встала в позу. У дочери был кавалер, который маме совершенно не нравился: «Студент-нищеброд, ничего у него нет, нафиг он тебе не нужен!» Она поставила дочь перед выбором: либо та расстается с парнем и получает платье и прочие ништяки на выпускной, либо пусть идет в чем есть. Дочь покивала головой, собрала все вещи и ушла жить к парню. Через пару дней мы с ней столкнулись, она мне все рассказала и попросила хоть какое-нибудь платье, чтобы было в чем пойти. Нашли мы ей платье в пол теплого, желтого оттенка, без «спины». Не вечернее, что-то ближе к сарафану. Прошел выпуск, она вернула платье, расцеловала меня в обе щеки и показала потрясающую фотографию: половина группы в черных платьях, половина — в голубых, и посередине она — в желтом. Сейчас она замужем за тем парнем, у них все хорошо. Родители съехали через пару месяцев, и, что с ними, я не знаю. © ManticoreFox / Pikabu
- Сестра моя младшая в этом году школу оканчивает. В их классе есть одна девочка-звезда, золотую медаль ей дадут. Мама у нее в этой же школе завучем работает. На обсуждении, как будет проводиться выпускной у детей, эта мамаша доказывала, что, раз ее дочка — золотая медалистка, она достойна отдельного стола, покрытого «золотой» скатертью, стула в виде трона, фарфоровой посуды и украшенного бокала. Еще предложила нанять суперфотографа по цене в 3 раза выше, чем средняя по городу, заказать белую карету с двойкой лошадей для золотой медалистки и ее родителей, расстелить красную дорожку у входа в школу — и все это за общие деньги. Дочка с ней полностью согласна. Как следствие, одноклассники с медалисткой общаться не хотят и посоветовали за свои деньги ей вместе с мамашей оплачивать фотографов, клоунов с каретами и прочее. © Marlezon / Pikabu
Как такие люди ВООБЩЕ живут. Им же все подавай, а если нет - истерика
- Я классный руководитель у 11-го класса. Скоро выпускной. Вручение аттестатов традиционно уже 40 лет назначается на 19:00. Возмущенно пишет мамаша с требованием перенести праздник на утро. У них, видите ли, на 19:00 заказан столик в ресторане. Вежливо поясняю, что традицию нарушать не будем. А она отвечает, что с ней никто не посоветовался и что она напишет жалобу в министерство на хамское отношение к детям. Сижу жду. Офигеваю от родителей. Уже не в первый раз. © Подслушано / Ideer
- Помню, подходит время выпускного. На родительском собрании идет оживленное обсуждение, как проводить и по сколько складываться. Сижу с каменной физиономией и слушаю. Одна из мам меня спрашивает: «Вы согласны? На место? На сумму?» А мы с сыном уже решили, как он будет отмечать свой выпускной. С зимы прожужжал все уши, что в столицу приезжает его любимая группа. Предоставили ему выбор: или выпускной, или концерт. Два события через один день мы не потянем. И выбор был однозначный: поездка на концерт. Спросили почему, а сын говорит: «Да зачем мне этот ресторан, костюм и прочее?! С одноклассниками, если будет желание, встретимся. А вот выступление... Группа в таком составе к нам уже не приедет». И вот съездил. Эмоций было через край. Сын свой выпускной точно запомнил. © lessan / Pikabu
Надо было провести выпускной в музыкалке. Пошли поборы - мороженое, фото, цветы учителям, видеосъёмка. Нам нужна была общая фотография, никто не озаботился. Мороженое и сувениры нам не нужны. Попросила не заказывать на нас, меня уличили в крохоборстве. Спокойно вышла из чата. Ребенка приглашу в ресторан.
- А я гуляла на всех своих выпускных. В детском саду было торжественное вручение наших фото в рамке, портфелей для школы и чаепитие. Для 1997-го это было шикарно. Выпускной в 4-м классе наша классная организовала с нами вместе: было выступление в актовом зале, мы танцевали и пели, а потом чаепитие. Большего и не надо, все равно это не помнишь. А вот после 9-го класса поехали на природу. После 11-го вообще, как на свадьбе, 3 дня гуляли. Вечером вручили аттестаты и пошли с родителями и учителями в ресторан в нашем селе. В тот же день был День молодежи, а ресторан в центре. Мы, красивые, в платьях бегали из ресторана на площадь. Два праздника сразу отмечали. Потом рассвет. Утром пришли домой, помылись, поспали и после обеда поехали на речку с ночевкой. Потом, когда училась в универе, так получилось, что наш курс поделился на тех, кто оканчивает пятилетку, и тех, кто идет по схеме «бакалавр/магистр». В общем, я гуляла дважды. © Dinara Salimgareeva / ADME
- В конце 9-го класса я на выпускной не пошла — просто забрала аттестат, а потом просидела в кафе с двумя подругами-одноклассницами. Это было гораздо лучше, чем тратиться на всю эту мишуру, новое платье и прочее. А вот в колледже выпускной особо и не делали — просто вручили диплом, поздравили. Кто спел, кто станцевал, но особого праздника не было. Так мы с девочками, я и три подруги, пришли в красивых платьях в туфлях (фото вышло красивое, мало кто пришел нарядным, если не считать нашу группу), а потом зашли в магазин, набрали вкусняшек и пошли гулять по городу. В итоге весело провели время, вернулись ближе к утру. В какой-то момент остановились на поляне возле моста — все платья были в траве. А возвращались босиком, так как ноги устали. © Каролина Наг / ADME
- Наша семья жила небогато. Я смирилась, что красивого платья, как и выпускного, у меня не будет. И вдруг тетя подарила мне деньги! Я плакала от счастья. После выпускного я устроилась помощником официанта. Вдруг тетя потребовала вернуть деньги. Я: «Вы же сказали, что это подарок!» А она как выпалила, что передумала и теперь это долг. © Подслушано / Ideer
Больше статей с историями о школьных выпускных и фото крутых платьев из жизни и кино здесь:
- Девушек застыдили за их наряды на выпускной. Но история перевернулась с ног на голову, когда вмешался папа
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Комментарии
В садик меня не водили, ведь "есть же бабушка!". Из школы выпускалась весело: последний звонок отметила в платье, хотя хотела костюм, чтоб после было в чём ехать поступать дальше, но мать встала в позу - нужно платье. Купили коротюсенькое, облегающее - только "на панель" вставать. Другого не было, сходила.
Долго гуляли, из-за чего меня выгнали в тот день из дома, хотя всё было заранее оговорено.
Естественно, никакого выпускного после этого у меня не было. Платье полетело в мусор (никогда не надену такое больше).
Кстати, мать потом "переобулась", сказала, что это она предлагала костюм, а я на платье настояла.
Июнь 78 год, к Неве не подойти. Мы добежали до Финбана, прыгнули в последнюю электричку и всю ночь гуляли по берегу Залива. Через год повторили, уже с сухим вином
В школе выпуск был в 1984 , народ ещё не обобрали. Все прилично одеты, пригласили ВИА. Водку налили в чайник. Теплые воспоминания. А по окончании института в 1992 денег было мало, входной билет был бутылка водки. Отмечали на крыше 15 этажного здания общежития. Наши иностранцы, молодцы ребята, тоже пришли. Очень душевно все прошло!!! До сих пор с теплом вспоминаю.