15+ доказательств того, что выпускной — это не только ленточки через плечо и школьный вальс

В садик меня не водили, ведь "есть же бабушка!". Из школы выпускалась весело: последний звонок отметила в платье, хотя хотела костюм, чтоб после было в чём ехать поступать дальше, но мать встала в позу - нужно платье. Купили коротюсенькое, облегающее - только "на панель" вставать. Другого не было, сходила.

Долго гуляли, из-за чего меня выгнали в тот день из дома, хотя всё было заранее оговорено.

Естественно, никакого выпускного после этого у меня не было. Платье полетело в мусор (никогда не надену такое больше).

Кстати, мать потом "переобулась", сказала, что это она предлагала костюм, а я на платье настояла.