У славян главным хранителем семейного очага испокон веков считался домовой — дух со своеобразным, слегка звериным обликом. Его представляли лохматым существом с торчащими ушами, густой бородой и длинными когтями. Считалось, что такая внешность — следствие его способности оборачиваться кошкой, крысой, петухом или даже змеей.

Степень косматости духа напрямую связывали с благополучием: чем он гуще оброс шерстью, тем сытнее и богаче будет жизнь в избе. Поэтому в бедных семьях верили, что их домовой настолько волосат, что одежда ему вовсе не нужна. В иных преданиях хранитель предстает в синем кафтане с белой или красной рубахой.

Обитает домовой в самом теплом месте — за печью, неустанно оберегая хозяйское добро, суша зерно, наводя невидимый порядок и присматривая за скотиной. Связь с ним была настолько крепкой, что при смене жилья его обязательно звали с собой специальным обрядом: считалось, что без своего духа-покровителя счастья на новом месте не построить.