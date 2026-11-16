17 подъездов и дворов, где дом встречает красотой и уютом еще на пороге

Казалось бы, о каком уюте в подъезде может идти речь? Но это только до тех пор, пока за дело не берутся соседи, среди которых есть настоящие непризнанные мастера. Они с энтузиазмом творчески преображают бетонные коробки и палисадники. Некоторые из таких попыток — настоящая услада для глаз (как, например, палисадник в моем дворе, — покажу в конце статьи), а над другими остается только по-доброму поулыбаться.

Цветы на стенах, на подоконнике и на высоких подставках. С такой лестничной площадкой кажется, что и не выходил из квартиры

В Тбилиси на рубеже XIX и XX веков парадные расписывали итальянские мастера. Автор фото даже составил путеводитель по самым красивым из них

Свекор автора поста расписал стены подъезда березами и оформил почтовые ящики. А в пролетах повесили картины от соседки и его коллеги

© Kapellider / Pikabu Руконожка Ай-Ай только что Внушительный амбарный замок на одном из ящиков впечатляет 🤔



И вот закидайте меня помидорами, но такая самодеятельная роспись напоминает игровую в детском саду/поликлинике.

Еще добавить туда Винни, Гену и Чебурашку) Ответить

В одном из московских дворов над входом в подъезд стоит фигурка лошадки, а сам вход утопает в зелени

Лифт не работал, и автору пришлось идти пешком по лестнице. Зато он увидел на стенах рисунки, похожие на наскальные, и пошутил: он не знал, что дом настолько древний

Никаких лебедей из покрышек и старых игрушек, только пышный и ухоженный цветник прямо у обычного дома в Архангельске. Таким двором можно любоваться бесконечно!

Бирюзовая плитка, лепнина и кованые перила. В такую парадную хочется заглядывать снова и снова, даже если живешь совсем в другом доме

Мама автора поста по ночам украшала лестничную клетку сувенирными тарелками, а потом и соседи стали приносить свои сувениры. Со временем там появились цветы и картины

Обычная пятиэтажка в Магнитогорске, а вход в подъезд утопает в зеленой арке. Автор говорит, что в их городе такие пышные заросли на домах — большая редкость

Соседки-активистки украсили к Новому году весь общий коридор мишурой и шарами. Автор поста уверен, что получилась настоящая милота

lanochkamilks Руконожка Ай-Ай только что Если тюремный коридор украсить шариками, то, наверное, похоже выйдет... Ответить

Угол подмосковной панельки стоял на странной насыпи. Одна из жительниц дома укрепила его и устроила там море с чайками, черепахой и лодкой

Мягкие диваны, часы, камин и картины на стенах. Глядя на этот холл новостройки в Новосибирске, сложно поверить, что это подъезд, а не гостиная

Тумбочка с кружевной салфеткой и букетом у входа в подъезд. Кот, судя по всему, давно считает это место своим домом

Мама автора поста живет на Крайнем Севере, выращивает рассаду в теплице, а летом высаживает цветы во дворе.

Кожаные диваны, книжные полки, камин и столики. Так выглядит холл обычного жилого дома в Канаде

Переехала в старый фонд в Питере. В парадной картины висят, чистота. Начала находить в двери послания: «Наденьте шапку», «Не забудьте про развод мостов». Не выдержала, решила подловить «ухажера». Вышла утром, постояла и обратно. Гляжу — а там у моей двери уже стоит пожилой, благообразный старичок. Увидел меня, смутился немного, но быстро нашелся: «Красавица, не сочтите за дерзость, но это я пишу вам записки. Позвольте представиться: Иннокентий Петрович, второй этаж. Вы у нас недавно, и я счел своим долгом помочь вам освоиться. Булочная за углом, хлеб берите до девяти, потом разбирают. Мосты разводят ночью, поэтому, если возвращаетесь поздно, лучше переночевать у знакомых на той стороне. А в воскресенье приходите на шарлотку: у меня как раз гостит внук, он кондитер».

Я удивилась и обрадовалась, встретив настолько махрового петербургского интеллигента. В воскресенье в итоге просидела у Иннокентия Петровича до вечера. А с Петром, его внуком, обменялись контактами и решили выбраться на ужин. ADME Руконожка Ай-Ай только что Синопсис женского романа в мягкой обложке:

"Таинственная записка или шарлотка на разводном мосту" 😎 Ответить

Жильцы поставили у почтовых ящиков большую елку и нарядили ее к праздникам. Подъезд сразу стал выглядеть уютнее и радостнее!

dkolosovski Город N только что Особенно радуются те, чьи ящики оказались за ёлкой))) Ответить

Автор поста хотел просто немного освежить старый тамбур на две квартиры. В итоге сделал декоративную штукатурку, новые полы и даже натяжной потолок

От автора: палисадник моих соседей

В моем и окрестных домах живет очень много деятельных пенсионеров. Каждую пятницу они дружно мигрируют на дачи, а по будням их то и дело вижу за кормлением наших дворовых котиков или за украшением клумб и палисадников. Так приятно всякий раз, выходя в теплое время из дома, видеть яркие цветы!

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Кстати, кто-нибудь знает, что это за сорт роз? Красота невероятная!

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