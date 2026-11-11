С красками согласна, но поумереннее бы) Это, на мой непривычный взгляд, взбесившийся интерьер)
8 легких способов устроить дома маленькое лето, когда за окном темно и холодно
Зима уже не за горами. И хотя осень почти закончилась, впереди все равно еще несколько месяцев с редким солнышком и довольно унылым пейзажем за окном. Для тех, кто, как и я, обожает лето и хочет его поторопить, я подготовила несколько лайфхаков, которые немного скрасят ожидание и помогут принести немного летнего настроения в свой дом и уже сейчас.
Добавьте летних красок в интерьер
Лето полно свежих, ярких цветов и оттенков, поэтому имеет смысл добавить их в интерьер. Можно заменить текстиль, постельное белье или плед или повесить подходящий дизайнерский постер или картину. Добавьте тропические принты: пальмовые листья на подушках, ананасы или апельсины на скатерти. А классическое сочетание морского синего с белым, особенно хорошо смотрится рядом с натуральными материалами: деревом, льном, хлопком и тростником.
Замените плотные темные шторы на светлые, положите на диван яркие подушки. Выберите один-два цвета и повторите их в нескольких местах, например, в подушке, вазе и картине: тогда комната будет выглядеть цельно.
А можно зайти чуть дальше и сделать, как я: добавить ярких акцентов с помощью краски. У меня широкие подоконники и боковые откосы, соответственно, тоже. Они как чистый холст манили меня, в итоге я нарисовала несколько геометрических фигур горчичного цвета. В сочетании с растениями смотрится еще лучше.
А еще я сделала желтую акцентную стену прямо напротив своего рабочего места. Украсила ее картинами и пустила по ней вьющиеся растения. Даже глубокой зимой, даже вечером кухня благодаря ей выглядит намного веселее, ярче и даже жизнерадостнее.
Наполните дом ароматами лета
А вы знали, что для того, чтобы мысленно оказаться на пляже или в бабушкином саду, достаточно знакомого аромата из этих мест? Да, запах умеет мгновенно возвращать нас в прошлое. В одном из экспериментов выяснилось, что запахи вызывают воспоминания эффективнее, чем зрительные подсказки.
Лето для многих пахнет цитрусами, лавандой, кокосом и кремом для загара. Поставьте дома свечу или диффузор с цитрусовым или кокосовым ароматом, положите на батарею апельсиновые корки, повесьте в шкаф саше с лавандой. Не оставляйте горящую свечу без присмотра и не берите больше одного-двух ароматов сразу: тогда они не будут «перебивать» друг друга.
Принесите в дом цветы
Яркие цвета и свежий аромат за пару минут меняют ощущение: серый вечер за окном отходит на второй план, а дома становится уютнее и как будто бы даже светлее. Выбирайте самые «летние» цветы: подсолнухи, герберы, ромашки.
У этого есть вполне научное объяснение. В 2005 году психологи из из Ратгерского Университета выяснили, что цветы быстро поднимают настроение: женщины, которым подарили букет, искренне улыбались, а через три дня говорили, что чувствуют себя лучше. Поставьте вазу туда, где бываете чаще всего, например, на кухонный стол или рядом с диваном, и меняйте воду каждые два дня, чтобы букет простоял дольше.
Заведите огород на подоконнике
В дополнение к цветам — принесите в свой дом природу. Отличным вариантом станет домашний огород. Свежий базилик и лук прямо на подоконнике — это маленький кусочек грядки и, конечно же, лета. Начните с самых неприхотливых растений: шнитт-лука, петрушки, мяты. Базилик любит больше света, поэтому ему лучше отдать самое светлое окно.
По данным университета штата Айова, базилик, шнитт-лук и тимьян неплохо переносят комнатные условия: невысокую освещенность, сухой воздух и прохладу. Главным ограничителем остается свет, поэтому растениям понадобится фитолампа. Срывайте свежие листья прямо в омлет, салат или бутерброд, и обычный ужин станет почти летним.
- Мое любимое место в доме — большое окно в гостиной. Обожаю завалиться туда с эклерами и книжкой. Уезжала к маме на неделю, возвращаюсь, а муж с порога подлетает ко мне: «Заюш, ты только не сердись, но у меня для тебя сюрприз! Я у нас в гостиной устроил огород». Захожу и вижу, что по всему подоконнику стоят деревянные стеллажи с лотками и над ними фитолампа. Я хотела было возмутиться, но муж начал в красках описывать, как здорово будет добавлять в чай свежую мяту, а в салат — только что сорванный укроп. В итоге мы решили просто купить стеллаж специально для его затей, а подоконник вернуть мне.
Из меня садовод не особо хороший, поэтому вместо огорода у меня комнатные растения. Обожаю их и неплохо с ними справляюсь. В некоторых уголках у меня миниджунгли. Растения — это ведь тоже кусочек лета, поэтому я стараюсь завести их как можно больше.
Сделайте расхламление
Лето ассоциируется с простором: светлые комнаты, много воздуха, ничего лишнего. Осенью и зимой, как ни крути, вещей появляется больше. Но чем меньше предметов на виду, тем больше чувствуется легкость. Поэтому хорошо бы сделать внеочередное расхламление и освободить от нагромождения вещей хотя бы один какой-то угол, например, подоконник или тумбочку. Не обязательно выбрасывать все подряд: достаточно выбрать одну полку и оставить там только то, что радует вас.
Это прекрасный совет. У меня в доме любая горизонтальная поверхность буквально за день обрастает всякой фигнёй. Можно расхламляться в непрерывном режиме, по кругу)
- Это мне очень близко. Я хочу, чтобы мой дом был местом мира и гармонии, наполненным вещами, которые мне действительно нужны, которыми я пользуюсь и которые мне нравятся. Дело не в том, чтобы иметь меньше вещей, а в том, чтобы испытывать больше радости от того, что у меня уже есть.
Добавьте в дом больше света
У нас солнце жарит так, что я наоборот - опускаю жалюзи и задергиваю шторы.
Только для утреннего света исключение)
Зимой нам больше всего не хватает солнца, а летом оно заливает комнату с самого утра. Верните это ощущение: раздвигайте шторы, как только проснетесь, вымойте окна, чтобы стекла пропускали больше света, и уберите с подоконника все, что загораживает свет. Также замените холодный белый свет на теплый и установите дополнительные источники освещения. Например, повесьте гирлянду или поставьте лампу с мягким светом. Лучше, если источников света будет несколько, хотя бы три. Расположите их на разных уровнях.
Мой личный лайфхак — лампы, имитирующие определенный свет. Я обожаю закаты, поэтому купила себе лампу с имитацией закатного света. Думаю, надо приобрести еще и с эффектом солнечного света.
Заварите горячий напиток с ягодами, фруктами и мятой
Зимний чай легко превратить в летний: достаточно добавить ягоды, цитрус и мяту. Положите в кружку несколько ягод малины, смородины или клубники, дольку апельсина или лимона и листик мяты, залейте горячим чаем и подождите пять минут. Ягоды отдадут яркий цвет и кисловатый вкус, а в руках будет не просто теплая кружка, а почти домашний морс. А если мята растет на вашем подоконнике, то напиток получится особенно летним.
Включите звуки лета
Лето звучит по-особенному: шелест листвы, пение птиц, стрекот кузнечиков, шум прибоя. Зимой этих звуков нам не хватает, а в квартире слышны в основном холодильник и соседи. Составьте плейлист со звуками природы и включайте его фоном: шум дождя по листве, птичий хор на рассвете, стрекот цикад. А к ним добавьте любимые летние песни.
Исследователи из Медицинской школы Брайтона и Сассекса в небольшом эксперименте обнаружили: когда участникам включали записи природных звуков, их внимание переключалось на окружающий мир, а тело расслаблялось. Так что плейлист с летними звуками работает не только как декорация, но и как способ немного выдохнуть после долгого дня.
Комментарии
Надо сказать, что, несмотря на мою безмерную любовь к лету, мной уже начинают овладевать новогодние настроения. У нас уже зима. И потихоньку появляются мысли, как я украшу дом к Новому году, что купить в подарок, не купить ли лыжи))