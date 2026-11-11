8 легких способов устроить дома маленькое лето, когда за окном темно и холодно

Лето полно свежих, ярких цветов и оттенков, поэтому имеет смысл добавить их в интерьер. Можно заменить текстиль, постельное белье или плед или повесить подходящий дизайнерский постер или картину. Добавьте тропические принты: пальмовые листья на подушках, ананасы или апельсины на скатерти. А классическое сочетание морского синего с белым, особенно хорошо смотрится рядом с натуральными материалами: деревом, льном, хлопком и тростником.

Замените плотные темные шторы на светлые, положите на диван яркие подушки. Выберите один-два цвета и повторите их в нескольких местах, например, в подушке, вазе и картине: тогда комната будет выглядеть цельно.