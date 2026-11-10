10 известных выражений, которые изначально имели совсем другой смысл
Устойчивые выражения, афоризмы и поговорки, которыми мы обогащаем нашу речь, могут преподносить сюрпризы: некоторые из них мы, оказывается, употребляем неправильно. Такое происходит потому, что фраза могла быть ошибочно переведена или со временем ее смысл просто исказился. А кое-какие из них так вообще теряют свое окончание.
1. Скатертью дорога
Эту фразу употребляют в ироническом смысле, ее говорят тем, кого не жалко отпустить. Но изначально это выражение было напутствием перед долгой дорогой. Говоря «скатертью дорога», люди желали легкого и безопасного пути, такого же гладкого и ровного, как скатерть.
- Приезжала закрывать дачу, поцапалась с соседкой — моя собака чуть подрыла ее забор. И вот уезжаем, а она с крыльца мне кричит: «Валька, скатертью дорога!» Я сижу в машине, закипаю, а муж мне с усмешкой, мол, тише ты, у них тут до сих пор так говорят, чтобы пожелать хорошей дороги и чтобы машина не застряла в осенней распутице. Она уж и думать забыла про тот забор! Я гляжу — а соседка и правда радушно улыбается, может, и правда я зря раскипятилась?
2. Делу время, потехе час
Это выражение, ставшее фразеологизмом, сейчас у потребляют, имея в виду, что сначала нужно сделать все дела, поработать, а уж потом развлекаться. Но это современное толкование. Изначально эта фраза появилась в книге царя Алексея Михайловича (1629–1676) о правилах соколиной охоты. В конце он приписал «...не забывайте: делу время и потехе час». Но слово «час» в ту пору означало время вообще. Поэтому смысл фразы был таким: всему свое время. То есть нужно выделять время и на дела, и на отдых.
3. Растекаться мыслью по древу
Мы так говорим о человеке, который рассказывает долго и путано, описывая ненужные подробности. Но есть мнения, что первоначально у фразы был совершенно иной смысл — она означала, что человек смотрит на вопрос с разных точек зрения. Фраза была взята из «Слова о полку Игореве»: «Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мысию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками» («Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснѣ творити, то растекашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы»).
Н. А. Полевой предположил, что под «мыслію» следует понимать какого-то зверя или птицу, так как в последующем тексте идут сравнения с волком и орлом. Н. П. Корелкин тоже считал перевод ошибочным, предполагая, что в тексте была описка, и на самом деле там стояло слово «мысь». А мысью же в Псковской губернии называют белку. То есть Боян говорил не запутанно, а принимал во внимание все аспекты вопроса.
4. Жизнь коротка, искусство вечно
Жизнь коротка, искусство вечно — «Vita brevis, ars longa». Сегодня эту фразу понимают так: настоящее искусство останется в истории навсегда и переживет своего создателя. Это первый афоризм Гиппократа, и полностью он звучит так: «Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно».
Греческое слово «τέχνη» обозначало и «науку», и «искусство», как и латинское «ars». А «longa» переводится как «длинно». То есть искусство, наука не вечные, а «длинные». И смысл фразы совершенно другой: жизни не хватит на то, чтобы освоить все грани мастерства.
5. Притча во языцех
Выражение «притча во языцех» часто ошибочно используется, когда хотят сказать о каком-то человеке или событии, которое стало легендарным. К примеру: «Работоспособность нашего главбуха стала притчей во языцех». Но на самом деле это выражение означает предмет всеобщих пересудов, разговоров.
Так тут вроде ничего и не поменялось. Если событие было "легендарным" - о нем много говорили.
6. Краеугольный камень
Так нередко называют главную проблему или предмет споров, путая выражение с «камнем преткновения». Но краеугольный камень — это основание, фундамент, а в переносном смысле основа или главная идея чего-либо. Первоначально это камень, лежащий в основании постройки: в селах большие камни и сейчас кладут под угол дома.
Ну так когда ошибочно применяют - это одно, а когда изначальное выражение поменяло смысл - это другое.
- Муж сказал, что краеугольный камень нашего ремонта — это цвет плитки в ванной. Я объяснила, что краеугольный камень — это основа, а споры из-за плитки скорее камень преткновения. Он подумал и сказал, что тогда основа нашего ремонта — это терпение. Плитку мы выбрали серую.
7. Гол как сокол
Так говорят о человеке, у которого совсем нет денег. По одной из версий сокол (с ударением на последнем слоге) здесь — это стенобитный таран в форме бревна. Поверхность его была гладкой.
Но мало кто знает, что это лишь часть выражения. Полностью оно звучит так: «Гол как сокол, а остер, как бритва». Согласитесь, смысл несколько меняется.
8. Кисейная барышня
В наше время кисейными барышнями называют изнеженных девушек, не приспособленных к труду. А вот в XIX веке, когда появилось выражение, так, в едко-ироническом ключе, говорили о недалеких, но модных девушках, которые носили наряды из кисеи — дорогой и чрезвычайно тонкой ткани. Впервые «кисейная девушка» появилась в повести Николая Помяловского «Мещанское счастье» (1861): героиня говорит о них: «поразительная неразвитость и пустота». А критик Дмитрий Писарев в статье «Роман кисейной девушки» (1865) относил к этому типу женщин, не получивших порядочного образования.
9. Лес рубят — щепки летят
Эту поговорку понимают так: при крупных, серьезных делах неизбежно приходится мириться с неудобствами. Но в сборнике Владимира Даля зафиксирована другая форма: «В лесу рубят, а к нам щепки летят». То есть щепки — это вести, которые долетают до нас оттуда, где что-то происходит. Пример можно встретить в произведении Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы»: «Малодушный народ пошел ноньче. А мы и о вас наслышаны были, Сергей Александрыч. Хоть и в лесу живем, а когда в городе дрова рубят — и к нам щепки летят».
10. Любви все возрасты покорны
Эту фразу употребляют, когда хотят сказать, что влюбиться и полюбить можно в любом возрасте. Но фраза вырвана из контекста. Вот что полностью написано у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине»:
«Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти *** след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг».
То есть поэт говорил, что юным любовь идет на пользу, а в зрелые годы она оставляет печальный след.
Стоит ли верить человеку, который не дожил до почтенных седин, вопрос, пожалуй, спорный 🤔
- Моей тете Гале 65 лет, этим летом она впервые поехала в санаторий. И мы с мамой поехали вместе с ней. Заметили, что ей явно нравится один отдыхающий, мужчина примерно ее возраста. Как-то сидим за столом, и я, заметив, что Галя смотрит на этого мужчину, говорю как бы невзначай: «Любви все возрасты покорны». А она посмотрела на меня и отвечает: «А ты сначала почитай, что там дальше Пушкин пишет, а потом уже классиков цитируй».
тю. пушкин "онегина" к тридцати годам уже закончил. а молодежь всегда думает, что "старикам" влюбляться неприлично )))