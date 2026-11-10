10 известных выражений, которые изначально имели совсем другой смысл

Жизнь коротка, искусство вечно — «Vita brevis, ars longa». Сегодня эту фразу понимают так: настоящее искусство останется в истории навсегда и переживет своего создателя. Это первый афоризм Гиппократа, и полностью он звучит так: «Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно».

Греческое слово «τέχνη» обозначало и «науку», и «искусство», как и латинское «ars». А «longa» переводится как «длинно». То есть искусство, наука не вечные, а «длинные». И смысл фразы совершенно другой: жизни не хватит на то, чтобы освоить все грани мастерства.