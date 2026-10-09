20+ историй о родных людях, чья забота радует сердце, как чай с чабрецом в дождливый вечер

С одной стороны я не понимаю, с чего выполнение домашних обязанностей на общей жилплощади воспринимается как нечто особенное. С другой стороны, в нынешней ситуации многие склонны видеть в этом и подвиг…

Нет, это всё нудная, хотя обычно и не сильно тяжёлая работа (сами по себе задачи обычно нетрудные, просто их, блин, очень много постоянно, поэтому, конечно, тяжело и утомляет), но это в любом случае действительно нечто само собой разумеющееся - вести совместный быт совместно…

Что касается поездок на работу и с работы и иных упомянутых проявлений заботы, это действительно романтично и очень трогательно, что такие вещи сохранились в браке))