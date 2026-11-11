Ремонтирую кухню. Нужен совет

Еще один привет из прошлого — холодильник под окном. Сам подоконник мне нравится — хороший деревянный, он еще лет тридцать точно прослужит. Но с пространством под ним все-таки что-то надо делать. То ли совсем закрыть, чтобы обычная стена была. То ли утеплить и оборудовать как дополнительный шкафчик под хранение. На маленькой кухне, знаете ли, каждый квадратный сантиметр на счету.