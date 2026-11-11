Ремонтирую кухню. Нужен совет
В общем, поздравьте меня. Или пожалейте. Я недавно переехала и наконец-то добралась до ремонта кухни. Сижу и думаю, что с этим делать. Имеем мы вот что: стандартная шестиметровая кухня в хрущевке с окошечком из ванной и так называемым холодильником под окном. Проводку уже поменяла, пришло время определяться, как будет выглядеть моя новая кухня.
В первую очередь хотелось бы убрать это окошечко. Вроде бы решилась закрыть его кухонными шкафчиками, внизу протянуть столешницу и поставить кое-какую кухонную технику. Даже розетки под это дело уже готовы. Но вот думаю, не зря же раньше такие окошки делали. Значит, для чего оно было нужно. Вдруг потом в ванной плесень появится?
А вот и новые розетки. Вернее, место под них. В верхнюю я планировала включать микроволновку, которая будет стоять в одном из отсеков кухонного гарнитура. Нижние делались под чайник и еще что-нибудь типа электровафельницы. Чайник у меня, конечно, уже есть, а вафельницу только хочу купить. Или, может, кофеварку на это место поставлю.
Еще один привет из прошлого — холодильник под окном. Сам подоконник мне нравится — хороший деревянный, он еще лет тридцать точно прослужит. Но с пространством под ним все-таки что-то надо делать. То ли совсем закрыть, чтобы обычная стена была. То ли утеплить и оборудовать как дополнительный шкафчик под хранение. На маленькой кухне, знаете ли, каждый квадратный сантиметр на счету.
Кстати, предыдущие хозяева уже пытались его немножко утеплить. Задняя стенка прикрыта пенопластом. Но это не особо помогло, и оттуда все равно поддувает.
Короче, я запуталась. Нужен взгляд со стороны.