19 фото и историй о жизни на Камчатке, где за окном пахнет океанским бризом, хвоей и морошкой

На Камчатке грань между привычной рутиной и первозданной природой почти стерта. Пока в одних регионах обсуждают пробки и капризы дождя, здесь по пути на работу любуются рассветом над Авачинской сопкой, встречают куропаток у загородных трасс и знают на вкус настоящую тихоокеанскую рыбу. Вот снимки и живые истории о том, как выглядит обычная жизнь в месте, которое весь остальной мир считает экзотикой.

«Камчатка. Вот что происходит спустя два года после окончания извержения вулкана Толбачик. В недрах лавовых полей все еще очень жарко»

«Извините, но я на Камчатке»

popova.julyy Кот только что Ой ни когда бы туда не поехала Ответить

«Фото с работы. Инструктор пешего туризма, спуск с вулкана Плоский Толбачик, Камчатка»

Просто краткий факт: живу на Камчатке и не люблю красную икру. Обычно, когда люди об этом узнают, очень удивляются. bazhenova.blog Котёнок по имени Кусь только что Мне бы ваши проблемы... И вашу икру 😁 Ответить

«Мыльные пузыри на морозе −37. Быстро морозятся, не успеваешь схватить узор»

«Меня занесло волонтером на Камчатку в заповедник. Много евражек и куропаток, под крыльцом домика жил горностай, а ребята, ходившие с гидрологами к дальнему концу кальдеры, видели даже росомаху»

Живу на Камчатке больше 20 лет. После университета хотела улететь отсюда, ибо, как в песне поется «здесь нечего ловить нам», но не смогла. Это нормально, 90% камчатцев либо улетают, но, в конце концов, возвращаются, либо не возвращаются, но очень тоскуют по родному краю. У нас мало солнца и чаще всего холодно. Вода в ручьях кристально чистая. Вода — чрезвычайно «мягкая», то есть содержит минимум растворенных солей (накипь на чайнике вообще не образуется). Наша гордость — Тихий океан со своим черным песком в 30 минутах езды от города, кстати, благодаря которому летом — не особо жарко, а зимой — не особо холодно. Почему песок черный? Потому что это когда-то застывшая магма, размолотая в песок. Причем он по составу примерно на треть состоит из титаномагнетита — вы видели когда-нибудь магнитный песок? © DashaKam / Pikabu Кот только что Блин там наверное много рыбы Ответить

«Чтобы понять масштаб, нужно учесть, что желтые точки на фотографии — это большие березы, а „зеленая травка“ — это заросли кедрача»

Извержение гейзера Большой. Извергается он как по часам — через 80-90 минут. Первые 5 минут вода хлещет на 15 метров, затем поспокойнее еще минут 10, пока все не уйдет в реку, потом гейзер начинает снова наполняться. Красотища! Фото не передает даже части впечатлений. Первые 5 минут вообще ничего не получилось: все в клубах пара, оптика потеет. © Kirilltos / Pikabu

Камчатка омывается Тихим океаном и Охотским морем. Были и там, и там. На фото — Халактырский пляж Тихого океана с черным вулканическим песком. Вода не прогревается: в Тихом океане около 8 °C, в Охотском море уже теплее — 12–15 °C. Местные не купаются, только серферы в гидрокостюмах, но загорающих и просто отдыхающих на пляже хватало. © Kirilltos / Pikabu

Чистый воздух создает потрясающую видимость: с какого-нибудь вулкана все видно до самого горизонта, были бы зоркие глаза или бинокль, и ясная погода. Зато здесь почти нет насекомых, правда, комары бывают наглыми. У подножия вулкана Толбачик есть испытательная площадка. Там на большом вулканическом плато испытывают космическую технику, в том числе луноходы и марсоходы. © DashaKam / Pikabu

«Откопал место, не займут точно. До весны»

Перевелась по работе в Петропавловск-Камчатский. В пятницу начальница объявляет: «Завтра выезд всем отделом, не забудьте купальники». На улице январь, минус двадцать. Я решила, что это местный юмор, и приехала в пуховике и сапогах. Коллеги посмотрели на меня, переглянулись и рассмеялись: «Новенькая!» Через час мы всем отделом сидели в горячем источнике под открытым небом. Вода +40, вокруг сугробы, над паром летит снег. Купальник мне одолжила бухгалтер, у нее оказался запасной «как раз для новеньких». Теперь я сама держу запасной в машине. ADME

«Ох, Камчатка. Даже для нас это слишком! Вход в подъезд. Настоящий снежный лабиринт у подъезда — местные к таким сугробам давно привыкли»

«Камчатка. Вид из окна офиса. И это не подвал. А впереди еще три месяца зимы»

Центр города, где проходят все праздники и гуляния, находится прямо на берегу Авачинской губы — одной из крупнейших бухт в мире. Способна вместить все корабли мира. Очень много грибов, ягод (жимолость, шикша, брусника, голубика, клюква, морошка, княженика, красника, костяника). Огромное количество снега, кататься можно на вулканах, начиная с ноября на сноуборде и лыжах. Снег тоже чистый. В городе, конечно, на него довольно быстро садится всякая грязь, но буквально 1–2 километра за город — и девственная белизна всю зиму. Большое количество водопадов, еще не до конца открытых! В 2013 году обнаружили ранее неизвестные три водопада в районе вулкана Горелый. Один из них уже изучили и даже дали ему название — Серебряный призрак. © DashaKam / Pikabu

«На Камчатке мне пришлось прожить 1,5 месяца, будучи в командировке. Вот так в жилых домах находятся различные магазины, типа „Мир компьютеров“. Очень сложно было найти нужный магазин»

Приехали с мужем на вахту в Петропавловск. Сосед в первый же день торжественно вручил нам тарелку с крабом и старый веник. С крабом понятно, а веник-то нафига? Гадали весь вечер. Ночью муж меня расталкивает: «Пошли, покажу». Сонная, в тапках, выглядываю в окно, а там облако над сопкой, а с неба тихо сыплется что-то серое, как снег. К утру весь двор был будто присыпан цементом. Смотрю, сосед уже вовсю сметает с машины пепел и кричит нам: «Ну что, пригодился веник?» До конца вахты мы им пользовались чаще, чем пылесосом. ADME