17 каминов и печей в квартирах и домах, у которых хочется греться всю зиму

Всего лишь столетие назад невозможно было представить дом без печи! А в наши дни печь или камин — это роскошь, и контакты хорошего мастера-печника передаются из рук в руки. К сожалению, в обычной квартире печь не поставишь, даже если очень хочется. Но душа все же просит уюта и тепла, и многие авторы в этой подборке подошли к делу творчески и создали камин буквально из ничего! А я, в свою очередь, покажу в конце статьи кота, который точно знает, где в доме самое теплое место.

В Центральной детской библиотеке Санкт-Петербурга хранится настоящий шедевр Михаила Врубеля — майоликовый камин «Микула Селянинович и Вольга»

rain_maitreya Rose1 только что А это камин из зала Врубеля в Третьяковской галерее

Каминов несколько экземпляров, и если не ошибаюсь, большинство из них - в Питере Ответить

Кому-то печь нужна для тепла, а кому-то — для уютного лежбища. Эти три кота устроились внутри так, будто она их собственная. Главное — проверять, прежде чем топить

Хозяева дома 1900 года постройки решили, что серая краска старинному камину совсем не идет, и вернули ему исходный вид — теплый кирпич и дерево

В парадных на Бородинской улице в Петербурге синие изразцовые печи были закрашены и частично разбиты. Мастера смыли краску, залечили сколы и вернули им былую красоту

Всю ночь в печи томилась пшенная каша на молоке. Встав в пять утра, хозяин встретил полный надежды взгляд и не удержался — отдал котику молочную пенку

В съемной квартире о настоящем камине можно только мечтать. Но если очень хочется, достаточно разметить место на стене и смастерить фальшкамин своими руками

Настоящая печь и румяные пирожки прямо из нее — от такого фото сразу хочется оказаться на бабушкиной деревенской кухне

Зал в старом петербургском доме долго делила перегородка. После расселения ее снесли, и спустя сто лет комната снова предстала в первозданном виде

unf_spb Elenaki Kavardaki только что Сразу видно, в какой половине комнаты курили. Ответить

Хозяйка старого дома сама сделала фальшкамин из гипсокартона: отлила плитку под кирпич и отделала корпус декоративной штукатуркой по собственному рецепту

Печь новая, а домовой старый. Похоже, без проверки черного кота здесь ничего топить не начнут

Иногда старый камин хранит не только тепло, но и тайны. В этом, например, нашелся спрятанный сейф

© ohn031113 / Imgur Elenaki Kavardaki только что Прям сейф. Где видно, что сейф? У нас тоже в камине есть выемка. Со стороны топки она закрыта решеткой, а со стороны фасада - металлической заглушкой. Дрова горят в топке, зола падает сквозь решетку и не мешает горению. А когда все прогорит и остынет, открываем заглушку и выгребаем из-под топки золу. Ответить

Под слоями дешевой краски скрывались узорная чугунная решетка и изумрудные изразцы. Сколько же терпения понадобилось, чтобы все это отчистить!

Печное дело — работа кропотливая, но результат того стоит. Только посмотрите на эту белоснежную красавицу!

Хозяйка решила украсить дом к празднику и смастерила фальшкамин из обрезков реек и фанеры, которые нашлись дома

В уютной питерской мансарде поселился новенький изразцовый камин. Над тем, как уложить на него изразцы, мастерам пришлось изрядно поломать голову

© YuraOsinin / Pikabu Ёжик в авокадо только что Жутко напугало сочетание этого массивного сооружения и слова "мансарда". Оказалось, камин не из кирпича выложен, что, конечно, улучшает ситуацию.. Но топочная камера неизвестно какого веса, и как в этом доме с перекрытиями-тоже..

Сам камин похож на гигантскую кофеварку) Ответить

Камин в доме — это тепло и уют. А если он сделан своими руками, вечера у огня становятся вдвойне приятнее

Старый камин в доме 1985 года сильно дымил и почти не грел, хозяин заменил его на современный

Досталась мне в наследство старая квартира в Петербурге. Затеяли ремонт, добрались до камина, которым не пользовались лет сто. На дне нащупали металлическую вкладку. Сейф! Я уже мысленно нарядилась в фамильные драгоценности. Вскрыли — а там стопка старых писем, перевязанных лентой, и театральные билеты 1950-х. Оказалось, прежняя хозяйка прятала там переписку с будущим мужем. Романтика! ADME

От автора: кот, который знает самое теплое место в доме

ADME

У меня, к сожалению, нет камина, у которого так приятно погреться зимой. Но иногда я сбегаю от забот к подруге, которая живет в частном доме в маленьком городке. Мы целые выходные валяемся на диване, смотрим всякую глупость (любимые девчачьи сериалы) и едим всякую гадость.

А компанию нам составляют три пушистых кота, которые вечно соперничают за право лежать на краю дивана, поближе к камину. Хрень обычно выигрывает. Только не думайте, что его в этом доме не любят! Первоначально его назвали Мерлином. Потом Бальтазаром. Но красивые имена к нему никак не прилипали. А это — прилипло. Ну, так бывает.