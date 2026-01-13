Если нет денег, зачем идти в кафе? Мы с парнем просто гуляли по районам и болтали обо всем
15 девушек пошли на свидание, а попали в чистый анекдот
Свидание — это всегда лотерея. Можно встретить любовь всей жизни, а можно час стоять под подъездом, пока кавалер наслаждается мамиными сырниками. Мы собрали 15 историй от девушек, чьи встречи превратились в настоящую комедию абсурда. Здесь есть все: от приклеенных ушей и побегов на троллейбусе до внезапных обедов за чужой счет и знакомств с мамой в самом неподходящем месте.
- Лет 30 назад было мне 18 лет, пошла на свидание с милым парнем-студентом. Было видно, что денег у него особо нет, но я сказала, чтобы не переживал, я кофе выпью и все. И тут подходит официант и заявляет, что мы можем заказать все, что хотим, мол, столик уже оплачен. Поворачиваюсь, а в дальнем углу сидят четыре солидных мужика, всем лет под 30-40. Они явно поняли нашу ситуацию и захотели побаловать молодежь. Я потом подошла их поблагодарить, и один из них дал мне свой номер телефона со словами: «Ты очень хорошая девочка, видно, что „не про бабки“, а парень правда нравится, оставайся такой. Если вдруг какие неприятности будут, звони — чем смогу, помогу». © Мамдаринка / VK
- Когда я училась в школе, мне очень нравился чувак, который учился на пару классов старше. И вот он пригласил меня на свидание. Решила не упускать данный судьбой шанс и делать ставку на загадочность. План был такой: мы гуляем вдоль дороги и, подойдя к остановке, я вдруг сяду в первый попавшийся троллейбус, и, ни слова не говоря, его покину. На следующий день он подойдет ко мне и спросит, почему я уехала, а я отвечу, мол, да так, захотелось. После этого он, конечно же, поймет, какая я таинственная и влюбится в меня по уши. Идеальный план, ага...
Но он пошел не по сценарию. Во-первых, троллейбуса долго не было и мой кавалер никак не мог уговорить меня отойти от остановки. Во-вторых, когда троллейбус все-таки подошел и я в него залезла, загадочно уехать не получилось, потому что водитель никак не хотел закрывать двери, набирая побольше пассажиров. И вот мы просто смотрели друг на друга. Он, обалдевший, на меня, а я, вся такая таинственная, из троллейбуса на него. Наконец, двери закрылись и я умчалась вдаль. Ну как вдаль, на следующей остановке вышла и потопала в обратном направлении домой. Ни на следующий день, ни вообще больше никогда парень ко мне не подошел. © OlgaOlgina / Pikabu
Не зря мне в школе нравились девушки постарше, эту дурь они уже попробовали в свое время на сверстниках и мне доставались адекватными. Ну и фигуры конечно, у тех кто постарше, интересней.
- Познакомилась я как-то с парнем, 32 года ему. Начали встречаться, гуляли, играли у него дома, ели пироженки в кафешке, все супер. И вот пошли мы с ним гулять в очередной раз и решили за шаурмой зайти. Он что-то замялся перед входом, кому-то начал звонить. Я спросила, мол, что случилось? А он говорит: «Слушай, а ничего, если мы за твой счет посидим? Просто мою зарплатную карту мама забрала, она сказала, что я деньги не умею тратить. И когда мне что-то надо, я ей звоню и, если действительно нужная трата, мама мне переводит денег. Но сейчас она трубку не берет». © Radostnya / Pikabu
- Лет в 15 очень нравился парень один. И вот он позвал на свидание, я намарафетилась, сделала высокий модный хвост. И еще уши на клей приклеила, чтобы не торчали. Ну и пошла. Сидим на скамейке, болтаем, взаимный интерес и все такое. Вдруг — чпонькс! — правое ухо отклеилось. Встала к нему левой стороной, что-то рассказываю, смеемся, и тут чувствую: вот-вот и второе отклеится. Разворачиваюсь, кричу «пока» — и убегаю. Парень потом подходил, спрашивал, что не так, а я сказала что меня мама домой позвала. Мы гуляли в трех остановках от дома. © crazyEmpress / Pikabu
О, оказывается не у одного меня была такая изобретательная знакомая. Сам в детстве был ушастый, но не додумался до такого "финта ушами". Хотя, я же не делал "высокий хвост"...
- Познакомились с парнем на сайте знакомств, пошли гулять. Вдруг у него телефон зазвонил, он отошел в сторону, поговорил. Потом мне такой:
— Слушай, мне сейчас мама позвонила, попросила кое-что купить срочно. Я тут недалеко живу, не против, если заскочим, я куплю и занесу?
Ну ладно, говорю, без проблем. Около дома он зашел в магазин, купил, что просили, и такой мне, мол, подожди меня у подъезда, я быстро. И вот стою жду. Жду и жду, уже задолбалась. Звоню ему, потому что уже прошло почти полчаса, я начала замерзать. Он говорит, что сейчас спуститься. Опять жду стою. Да е-мое, думаю, он что там, спать лег, что ли? Жду еще 20 минут. Звоню:
— Ты долго там еще, я замерзла тебя ждать!
Парень:
— Не думал, что ты такая нервная. Просто я тоже немного замерз, а мама нажарила сырников, вот сел попить горячего чайку с сырниками, это что, преступление?
Послала его на небо за звездочкой и пошла к метро. Он потом мне писал, мол, так и не понял, что случилось. © Lampa****** / Pikabu
Погодьте.... это ж не сырники... или сырники работы Юлии Высоцкой?
- Ночь, река позади деревни, я еще только университет окончила, гуляю с мальчиком. Он мне что-то увлеченно рассказывает, я иду на шаг позади и вдруг съезжаю по мокрой от росы траве в овраг. Глубенько так. Слышу, молодой человек еще минуту что-то рассказывает, потом замолкает на минуту. Наконец, решается и робко зовет: «Ира-а-а...» Достал, обошлось, подумал, а вдруг сбежала. Мне тоже на миг страшно стало, что не заметит и уйдет. © irina.777 / Pikabu
- В 10 классе парень мечты позвал меня на свидание. Я, счастливая, надела самое красивое платье, туфельки, набрызгалась мамиными духами — и пошла. Мы отправились в кино, а сеанс был поздний, вышли уже в сумерках. Промышленные корпуса, половина — заброшенные, выглядели не очень приветливо, и я порадовалась, что пойду через эти места с парнем. Однако в этот момент к кинотеатру подъехала машина. Парень моей мечты вежливо поблагодарил за вечер, сказал, что его забирает мать — и попрощался. А я осталась на ступенях кинотеатра вглядываться в ночную тьму. © Elanora / Pikabu
Что там за мать у парня, за которым заехала поздно вечером в кинотеатр, а девушку не подвезла ? И какое она могла дать воспитание своему сыну ? Подобие себя вырастила 100 %, раз он не переживал, как его спутница будет добираться домой одна так поздно.
- Когда подружка еще училась в школе, в старших классах, семья ее жила не очень богато, мама работала на двух работах. Вторая работа заключалась в продаже компакт-дисков в небольшом загончике старенького торгового центра. Ну и иногда подружка подменяла маму в качестве продавца. И вот, в один прекрасный день, позвонила мама дочке и сказала, чтобы та летела ее подменить, у мамы дела на второй работе. Девонька возражать не стала, но расстроилась, ибо познакомилась недавно с парнем, и сегодня у них должно было быть свидание. Она ему позвонила, объяснила ситуацию, предложила приехать посидеть на работе вместе с ней. Тот согласился, они провели несколько потрясающих часов; болтали, смеялись, обсудили все и вся. А в конце дня, когда они уже расходились, парень спросил:
— Ну что, деньги пополам?
— Деньги? — не поняла подруга.
— Ну, за полсмены. Я же с тобой сидел, так что половину заработанного — мне! © axuta.** / Pikabu
- Впервые за долгое время мне понравился молодой человек. Мы сидели в кафе и мило разговаривали, я думала, как круто, у нас столько общего, невероятно! Но примерно через час он просто уснул, и я подстелила свою джинсовку ему под голову. В тот день он защитил диплом и очень мало спал! Я долго смеялась и не могла остановиться, такое было со мной впервые. © Saturn99999 / Pikabu
- Коллега пригласил на свидание. Намарафетилась вся. Поначалу видела, что очень ему нравлюсь, но постепенно его энтузиазм начал утихать. Мы шли по парку, а я не понимала в чем дело. Через час ко мне подошла бабушка и сказала: «Иди домой. Ты сейчас весь парк зальешь». У меня начались эти дни, а платье было белым. Парню было стыдно мне об этом сказать, я в ужасе побежала домой. Теперь он не звонит и на работе даже не здоровается. © Не все поймут / VK
- Парень пригласил на свидание в парк. На улице 24 °C градуса, мне жутко захотелось пить. Пока покупала себе газировку, спросила, может и ему что надо. В ответ он посмотрел на меня как на больную и как заорал: «Я так не могу! Мама не разрешит мне встречаться с девушкой, которая пьет эту гадость». Он убежал. А ведь человеку 27 лет, он живет один, а родители вообще в другом городе. Такого эпичного свидания у меня еще не было. © Карамель / VK
У меня тоже один раз нa первом свидании неожиданно начались «критические дни». Парень просто снял рубашку, бывшую у него поверх футболки, повязал мне вокруг талии, проводил до общественного туалета, чтобы я могла воспользоваться аварийным запасом из сумочки, а потом проводил домой. Рубашку нa следующем свидании вернула.
- Однажды была на свидании с мужчиной и его мамой. Тихонько изумилась, когда какая-то тетка подошла к столику, за которым мы уже минут 20 сидели, чмокнула «мальчика» в макушку и молча села рядом. Мальчик продолжал беседу как ни в чем не бывало, однако отреагировал на мое выражение лица и сказал, что это мама. Та при этом была холодна и молчалива, как февральский карп. Я им не подошла, к счастью. © fur red coat / ADME
- Нахожусь в активном поиске. Свиданий было много, смешных еще больше. Один кавалер был очень забавным. Однажды я проводила его до дома ночью, была зима. Во второй раз заплатила за нас на катке. На третьей встрече ухажер позвал в парк и предложил зайти в блинную. Он купил там чай, вышел на улицу и достал из кармана куртки блины. Похвалился тем, что взял их с утра из дома. Они были без пакета и, судя по виду, уже «без жизни». Он ел и чавкал, а я думала, как сбежать. © Подслушано / VK
- Решили меня свести с мужичком. Встретились в кафешке, он сухо поздоровался и сел. Молчит и даже не моргает. Потом минут пять что-то печатает в телефоне. И вдруг выдает: «Вы меня обманули. Вы — шаромыжница». Встал и ушел. Оказалось, что его смутила длина волос. На фото они были значительно короче. © The***girlfrien / Pikabu
- Познакомилась на пляже с парнем. Пригласил меня в театр, а билетов в ту пору туда было не достать, поэтому пришлось пойти, хотя парень мне не очень понравился. Приезжаю к театру — он стоит вместе с какой-то тетушкой. Я подошла, он представил — это была его мама. Она со мной поздоровалась, быстро попрощалась и ушла. Я, к слову, так и не поняла, зачем она туда приезжала. А в театре он все первое действие громким шепотом рассказывал, как в отряде собирал капусту. На второе действие я не осталась.
Кажется, после таких историй понимаешь, что фраза «мама домой позвала» — это всё еще лучший способ спастись от неудачной встречи. А какое свидание в вашей жизни было самым странным? Случалось ли вам убегать через остановку или платить за двоих на катке? Делитесь своими эпичными историями в комментариях!
Давно так не хохотала) спасибо)
А девушке, у которой начались месячные, нужно было спокойно сказать: "я переоденусь, подождёшь?" и продолжить свидание. Парень который промолчал, конечно, страннее.
Все истории о прибабахнутых: то девицы стараются что-то из себя изобразить, то парни-эгоисты и маменькины сынки. Где нормальные люди?
А вот с парнем с сырниками я бы поступила так: создала бы симметричную ситуацию. После долгой прогулки попросила бы подождать, пока я на секунду домой сбегаю. Потом бы через полчаса вышла и сказала: "Мама такой торт испекла, я просто не могла удержаться и съела кусок. Да ещё и вкусную конфету дала. Смотри, какую". Развернула бы перед ним конфету и целиком запихнула бы себе в рот.