16 свиданий, после которых хотелось просто стереть себе память

Свидания — это почти как экзамен: готовишься, волнуешься, а в итоге списать все равно не у кого. И даже если вечер пошел совсем не по плану и заставил то краснеть, то нервно хихикать, со временем это превращается в крутую историю, которую можно знакомым вместо анекдота рассказывать.