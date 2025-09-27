16 свиданий, после которых хотелось просто стереть себе память

Свидания — это почти как экзамен: готовишься, волнуешься, а в итоге списать все равно не у кого. И даже если вечер пошел совсем не по плану и заставил то краснеть, то нервно хихикать, со временем это превращается в крутую историю, которую можно знакомым вместо анекдота рассказывать.

  • У жены была незамужняя подруга, а у брата — неженатый друг. И вот брат решил их познакомить, позвали нас за компанию. Посидели, поговорили, потом к нам зашли, чай попили. Пошел парень подругу провожать, а на следующий день та в слезах жалуется: «Довел он меня до угла дома, сказал „до свидания!“ и убежал. Наверное, не понравилась я ему...» А оказалось, что очень даже понравилась, просто парень постеснялся у нас в туалет сходить, а потом ему приспичило конкретно. Уже 15 лет они вместе, двое детей, ржем до сих пор с этой истории. © Александр / Dzen
  • Ладно молодые парни чудят, но ведь и взрослые мужчины выдают такое... Было мне 46 лет, мужчина пригласил на свидание в торговый центр. Зашли в кафе, я попросила воды, так как была жара. Мне принесли бутылочку. Он себе ничего не брал. После кафе решили в кинотеатр пойти. Пока я смотрела расписание, он подумал и выдал: «А давай просто в магазин зайдем, что-нибудь купим и ко мне поедем!» Рядом был эскалатор. Я встала на лестницу-чудесницу и уехала. Такого свидания никогда больше в моей жизни не было! © Таро. История любви / Dzen
  • Познакомилась с парнем. Поели пиццы, он позвал домой смотреть фотки из Египта. Ну, пошли. Там везде был слой пыли, какие-то чемоданы, вещи. А когда я засобиралась домой, заметила в коридоре зеркало, а на обоях над ним было накарябано: «Не звони ей». Я обратила внимание парня на эту надпись, он стал что-то бормотать про бывшую. Тут очень кстати подъехало мое такси, он проводил меня до машины, призывая созвониться и встретиться еще. Что-то мне не захотелось повторять это свидание. © inflatableu / Pikabu
  • Приятель на сайте познакомился с девушкой. Она ему пишет: «Пойдем в кафе! Не бойся, я не тарелочница. Каждый платит за себя». Ну, пошли. Заказали пиццу, суши, роллы. Все было хорошо, пока не принесли счет. И тут дева такая: «Лови!» И легко так перечисляет ему чуть меньше 10% от суммы счета. Он ей: «Погоди. Мы заказывали все вместе, а тут две пиццы, сеты роллов, напитки». Она: «Ну я ничего не пила особо. И пиццы всего кусочек съела. Ну, а роллы мне не понравились». Приятель не стал разбираться, сказал, мол, ладно, не парься, оплатил счет. А когда приехал домой, получил от нее сообщение: «Спасибо за вечер. Извини, ты мне не подходишь. Не люблю жадных». © PetrLevin / Pikabu
  • После свидания проводил девушку до подъезда. Стоим, целуемся, и тут я слышу позади себя крик бабульки: «Тьфу, срамота!» А мне было так хорошо, что я повернулся и выдал: «Бабуль, иди сюда, я сейчас и тебя поцелую!» И тут бабка, увидев, как я уверенно зашагал в ее сторону, завизжала и поспешила ретироваться. Но, так как на улице был гололед, а у нее в руке была авоська, она замахала руками, пытаясь не поскользнуться, и заехала мне авоськой по голове. Ох, и больно было! Я даже упал. После такого девушка предложила мне подняться к ней. К слову, мы встречались потом несколько месяцев. © mypocketuniverse / Pikabu
  • Один знакомый предложил встретиться. Осень, вечер, темно, фонари. Романтика. Я прошла через свой двор, вышла к магазинчику в торце, там встретились, постояли, пошагали мимо местной помойки. А ведь это центр города, 10 метров влево — и нормальный проспект. Но нет, он рвался в темноту — там романтичнее, там фонари и мало прохожих. Ну, ок. После помойки мы прошли 5 метров, и мой кавалер, увидев темный переулок, сказал, что там наверняка собаки, они его укусят, и иди-ка ты домой. Ну, я и пошла. Меня не было дома минут 5-6. Что это было, я не поняла до сих пор. Мой папа долго ржал над тем моим свиданием, потому что я дольше собиралась, чем гуляла. © Инна Грузлева-Перегоедова / Dzen
  • За мной парень ухлестывал 5 месяцев. Так достал, что я все же пошла с ним на свидание в кафе. Говорит: «Заказывай, что хочешь!» Я взяла салат с креветками. Так он этот салат сам сожрал, а мне лишь одна креветка досталась. И я-то промолчала, а он вдруг заявил: «Я плачу — я все и ем!» Ну, я там же в кафе послала его куда подальше и ушла домой. © zarinaumarova446
  • Пошел на свидание с девушкой. Общение не задалось с самого начала. Сколько ни пытался ее разговорить — все без толку. Она отвечала короткими фразами, вопросов не задавала. Когда моя спутница отошла в туалет, ко мне наклонилась женщина за соседним столиком и прошептала: «Эта девушка — кошмар! Я действительно восхищаюсь твоим терпением». Та женщина потом стала моей женой. © Realistic-Whereas865 / Reddit
  • Парень, с которым я работал, однажды пошел на свидание с девушкой. Он предполагал, что с ней и еще несколькими ее друзьями они пойдут на вечеринку. Оказалось, что на вечеринке была эта девушка и еще пятеро парней. То есть она просто устроила мини-версию «Холостяка». По ее мнению, лучше было встретиться с 6 парнями за один вечер и решить, кого она хочет увидеть снова, чем встречаться с 6 разными парнями в 6 разных вечеров. © slytherinprolly / Reddit
  • Подошел на улице парень с розой: «Возьмите, пожалуйста!» Взяла с радостью, поблагодарила, тоже ему всего нажелала. Стоим, обмениваемся любезностями изо всех сил. Вторая серия марлезонского балета: «А можно Вас обнять?» Выглядит очень прилично, стильно одетый, симпатичный, хорошо пахнущий парфюмом. Да, давай обнимемся. Обнялись. Третья серия: «А дайте денег!» И начинает что-то про то, что он волонтер. И вот тут меня на ржач пробило, я, наивная, в обнимашки с ним от всей души, а он за деньги. Сказала ему, что лучше б не на цветы тратился, а на детей, если уж им деньги собирает. Ушла. Правда потом мысль посетила, что я не знаю, где он цветы-то брал. © Наталья Иванова / Dzen
  • Когда мне было 16, я пошла на парное свидание. Там были две устоявшиеся пары, а я своего спутника впервые видела. Мы отправились в боулинг. Все это время мой кавалер очень старался выпендриться. Он пошел бросать шар для боулинга своему другу, потому что был таким крутым и сильным. Но промахнулся и в итоге шар попал мне в плечо, в моего друга, а затем упал на ногу еще одному человеку. Мой кавалер неловко извинился, а затем сказал, что ему нужно в туалет. Больше я его не видела. © Puzzleheaded_Storm79 / Reddit
  • Было дело довольно много лет назад. Познакомились с парнем в интернете, он нормально сначала общался, правда кое-какие странности я все же про себя отметила. Ну, думаю, ладно, может быть показалось. Тут первое свидание — пошли есть фаст-фуд, там выяснилось, что у него уже есть 10-летний сын, лет самому кадру не столько, сколько он заявлял ранее, а намного больше, и вообще вел он себя довольно нагло и развязно. Я решила, что это первая и последняя встреча, но, видимо, он так не думал. На следующий день я получаю сообщение, где кавалер, решивший сразу перейти к делу, мне заявляет что-то такого рода: «Заяц, в связи в холодной погодой предлагаю собраться сразу у меня». На что я ответила, что я не «заяц», а меня зовут Рина. После этого он сказал, что тогда лучше никогда больше не встречаться. Я долго потом еще смеялась. © Rina Korneva
  • Было мне лет 16. Пошла на свидание, была приятно удивлена, он оказался высоким и симпатичным. Предложил пойти в ресторан. Приходим, оказывается, там работает его друг. Так он подсел к нам и они завели душевную беседу о своем. Я думала минут на пять, но он сидел 2 часа! Я пыталась влиться в беседу, но они так были увлечены, что меня не замечали. Потом этот товарищ проводил меня до дома, ехали на маршрутке. И возле дома он мне сказал, дай мне, пожалуйста, часть денег на такси, а то я тебе мороженое покупал. Я отдала и в шоке ушла. Я до сих пор в шоке. На следующий день он позвонил, но я его отшила. Если бы это случилось сейчас, то я бы ушла через 15 минут, но в 16 лет, к сожалению, мозги были не те. © Kris Tall / ADME
  • Знакомая недавно рассказала. У нее был день рождения, сидит она на работе, делами занимается. Тут звонит один безуспешный ухажер, жуткий скряга, поздравляет, и предлагает угостить обедом. Именинница удивилась такой щедрости, но согласилась. Сели в машину, и он привез ее в какую-то рабочую столовую, где надо себе еду на поднос собирать. И такой: «Угощайся, дорогая! Бери что хочешь! А я есть не буду, я дома поел». © Тревожное Пирожное / ADME
  • История не моя — подружки. Ей было лет 17, познакомилась с парнем, сходила на свидание и поняла, что не ее. Он пригласил на второе, а она, вместо того, чтобы все прямо сказать, соврала, что завтра едет к бабушке за город. Он выспросил все детали и назавтра позвонил ей, сказал, что едет на вокзал провожать. Еще и друга зачем-то захватил. Ну что ж, пришлось ей покупать билеты на автобус и отчаливать от вокзала, пока ей махали ручкой. Где-то за городом сошла и полдня домой возвращалась. Вот тогда я и убедилась, что врать — себе дороже. © Летающий пингвин / ADME
  • Подружке соседка сосватала своего знакомого. Мол, работает с ее мужем, положительный, есть квартира. Только почему-то называла его Санремо. Подружка спросила: «Поет хорошо, что ли?» Соседка: «А как же!» Видели бы вы ее лицо, когда на встречу пришел мужичок под 50 с драной сумкой, из которой торчали разводные ключи. А Санремо — потому что в ЖЭКе сантехником работает, санремонт. Хорошо хоть, что заранее договорились с подругой: если кавалер не понравится и будет неудобно уйти, она мне позвонит и я приеду, как будто у нас курсы и мне просто по дороге. Приехала, они меня ждут: моя 20-летняя подруга с перекошенным лицом и мужичок, который смотрит победоносно. Ой, вот это попали! И ничего плохого ведь не делает, как вежливо отказать человеку? Сказала, что очень приятно познакомиться, но нам срочно надо на занятия ехать — предложил проводить. Подружка говорит, мол, мы такси вызовем, а он — так у вас еще есть время, пошли посидим. Зашли в ближайшую французскую кофейню, а этот кадр там достал из сумки свою заначку. В общем, 10 минут позора, мы расплатились и побежали ловить такси, он еще пытался сесть нам на хвост, еле отвертелись. Спросила потом подружку, почему она сразу не сбежала, говорит, растерялась. Соседка ей потом еще высказала, что такого хорошего человека обидела. © Татьяна Лобанова / ADME
