Я первый раз попробовала чёрную икру в детстве и была сильно разочарована. Но потом конечно, став постарше распробовала. Когда мама принесла двухлитровую банку икры и поставила в холодильник, я частенько лазила туда и с удовольствием её лопала с белым хлебом с маслом.
18 историй, где необычное мышление богачей стало спонсором смеха у окружающих
1 час назад
Обычным людям сложно понять, зачем ставить в доме 27 рождественских елок или выбрасывать почти новые вещи, но у богатых своя логика. В этой статье мы собрали истории тех, кого состоятельные люди повеселили своими странными поступками. Почитайте только.
- 9-летний сын поехал в летний лагерь. На 2-й день звонит и шепчет: «Мам, я влюбился в одну девочку, она такая классная! А еще, представляешь, у нее есть слуги — целых 6!» Через 3 дня звоню ему, интересуюсь, как поживает его возлюбленная. Он говорит: «Ой, я ее уже разлюбил. Она тут всеми командовала и кричала, что не будет жить в комнате с другими девочками. Ее домой забрали».
- Дочь вернулась с каникул у отца и говорит: «Мам, приготовь пасту с грибами». Я в недоумении: она грибы терпеть не может. И тут она выдает фразу, по которой я понимаю, что у бывшего нет проблем с деньгами: «А ты много и не добавляй. Достаточно двух маленьких трюфелей». © mariia.sevidova
- Мы не супербогатые, но родители обеспечили нам комфортную жизнь. И вот как-то едем с сестренкой в машине, и я ее спрашиваю: «А ты когда-нибудь ездила на автобусе?» А она как выдаст: «Естественно, каждый раз, когда в аэропорту ехали, чтобы на самолет сесть». © ctvmz_
- Мне было чуть больше 20-ти, я работала кондитером за 10 долларов в час, этого едва хватало на аренду жилья. Как-то раз моя старая потрепанная машина сломалась на парковке возле работы. Я была расстроена, и мой босс (владелец компании) решил меня утешить: «Это всего лишь машина! Просто купи себе другую!» Я даже не смогла ничего ответить. © Princess_Coldheart / Reddit
- Знакомая работала в жилищном комплексе в богатом районе. Там жили знаменитости и профессиональные спортсмены. Один из жильцов спросил ее, можно ли изменить траекторию полета самолетов, чтобы они не пролетали над его домом. © jtho78 / Reddit
- Я росла в обеспеченной семье. В холодильнике всегда стояла большая банка черной икры. Захотел, намазал на хлеб с маслом и ешь. А мечтала я о маргарине из рекламы. Но мама запрещала и не покупала. Как-то я вышла во двор с бутербродом из черной икры, смотрю — соседский мальчишка с хлебом, на котором маргарин с сахаром. Я уговорила его поменяться. Были счастливы все. © men_saltanat
- Когда меня обидела учительница, папа не только пошел разбираться в школу, а на следующий год я уже училась в своем собственном лицее — папа открыл первый в городе частный лицей. На 3 класса. Я в 3-м классе была, и в первый год нас было только три человека в классе, потом потихоньку набрали детей. © s_detmi_doma
- Есть у моих родителей очень обеспеченные друзья. Из тех людей, которые летают в отпуск 4 раза в год и покупают квартиру в каждом городе, куда им хочется приезжать почаще. Были мы как-то у них в гостях, и мне показалось, что стаканы странные какие-то. Присмотрелась — а это банки из-под джема. © Тревожное Пирожное / ADME
- Я работала в салоне в центре столицы, и ко мне на стрижку пришел мой любимый 7-летний малыш-клиент. В тот день был сильный снегопад, и он сказал: «Сегодня так много снега! Правда, здорово?» Я со смехом ответила: «Нет, я целый час откапывала машину из сугроба!» А он выдал: «Какой ужас, а водитель твой что в это время делал?!» © katelovi
Для большинства детей снег, как праздник. Если конечно это не Северный Полюс.
- Однажды мне пришлось бежать за человеком, который на благотворительном мероприятии заплатил за электроэнергию для нуждающейся семьи. Нужно было вернуть ему деньги, так как он вместо $ 2200 отдал $ 22 тыс. Он сказал мне, что просто ослышался. © cantpanick86 / Reddit
- Клиенты моей подруги — очень богатые люди. Они отправляют своих детей учиться за границу, а ее нанимают в качестве опекуна: она следит за их успеваемостью, решает бытовые проблемы, организует развлекательные поездки и т.д. Однажды одна из ее подопечных в такой поездке накупила гору брендовой одежды и сумок. Когда нужно было ехать в аэропорт, чтобы успеть на обратный рейс, оказалось, что ее вещи не влезают в чемодан. Девочка просто пожала плечами и швырнула все свои старые вещи (тоже дорогие и брендовые) в мусорную корзину в номере отеля.
- Я работаю в элитном загородном клубе. Как-то раз шел дождь, поэтому мы закрыли площадки для тенниса и баскетбола. И тут приходят какие-то подростки и спрашивают, можно ли им поиграть в баскетбол. Я ответила, что площадка мокрая и скользкая, играть нельзя. А один из них сказал: «В раздевалке есть полотенца, возьмите и вытрите!» Когда он это сказал, лил проливной дождь. © SpazSpazBoBaz / Reddit
- Я работал в магазине мобильных телефонов. Однажды к нам пришла женщина и купила сразу 4 дорогущих смартфона по $ 1000 за каждый. Я предложил ей приобрести страховку на случай, если они сломаются или кто-то уронит их. Женщина отказалась. Я настаивал, и она так разозлилась из-за этого, что купила еще 4 телефона на замену, просто чтобы доказать, что страховка ей не нужна. © Curlybengali / Reddit
- Знакомая решила выйти замуж. Местом для церемонии жених с невестой выбрали заведение, где снимался известный фильм о мальчике-волшебнике. И вот за месяц до свадьбы им звонят организаторы и просят перенести свадьбу на месяц. Естественно, они отказываются: приглашения разосланы, билеты и жилье для гостей забронированы. А потом раз — и все-таки переносят свадьбу. Почему? Потому что ребенок какого-то богача был без ума от мальчика-волшебника и захотел отпраздновать свой день рождения именно в этом месте. И его папа оплатил этим знакомым все расходы на свадьбу: перелеты, проживание, флористов, фотографов и все остальное. И закрыл ипотеку за дом, недавно купленный женихом и невестой. Это были сотни тысяч, но этому человеку все было как с гуся вода. © Sorbicol / Reddit
- У одной местной пары был дом. Так вот, пока они его строили, жена нашла отделочную плитку, которая ей очень понравилась. Чтобы плитка не закончилась, она купила карьер, где ее добывали, и компанию, которая ее производила. © No-Offer826 / Reddit
- Я несколько месяцев работал на миллиардера. Он и его семья купили целую деревню и сдали в аренду работникам, которые строили их основной дом. Им не нужны были соседи, поэтому они скупили все дома и участки земли в радиусе 5 миль вокруг! © rhaeofsunlight / Reddit
- Мои начальники рассказывали мне о своем друге, владевшем несколькими зданиями. И у него была большая яхта. Яхта всегда была готова к плаванию. Это означало, что на ней был полный штат персонала, включая поваров и официантов, с полной оплатой. По сути, это был отель на море. Дело в том, что этот парень редко ей пользовался. Так что у него была полная лодка скучающих людей, которым было нечем заняться. © KarmicPotato / Reddit
- Я работаю в косметологической клинике. Раз в полгода к нам приходит клиентка, филлеры колоть. В прошлый раз мы заговорили о праздничном оформлении, и она рассказала, что на Рождество нанимает 10–15 человек, которые помогают ей украшать 27 живых елок. Я спросила: «У вас дома?!» Она: «Да». В каждой комнате у нее стоят 1-2 елки, и каждая украшена в соответствии с тематикой комнаты. Например, в ее домашнем кинотеатре елка украшена кинопленками, попкорном и другими атрибутами кино. Я и так знала, что у нее есть деньги, но рассказ о ее особняке и елках просто снес мне крышу. © Optimal-Bag-5918 / Reddit
Бонус
- Наша мама заказывает нам кашу за $ 350 за 1,5 кг, игрушки из-за границы по $ 20 и самые дорогие фрукты и орехи. Когда она улетает в отпуск, она оплачивает няню за $ 8 в час, чтобы та покормила и убрала за нами. Мы не знаем, что такое деньги и нужда в них. Какаду Мася и Кеша. © i_diamond_8
Все рассказы, как всегда, с Reddit. Истории пронизаны чёрной завистью и ненавистью. Какое-то тошнотворное ощущение после прочтения.
