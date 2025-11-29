18 историй, где необычное мышление богачей стало спонсором смеха у окружающих

Я первый раз попробовала чёрную икру в детстве и была сильно разочарована. Но потом конечно, став постарше распробовала. Когда мама принесла двухлитровую банку икры и поставила в холодильник, я частенько лазила туда и с удовольствием её лопала с белым хлебом с маслом.