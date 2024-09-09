15+ историй про богатых людей и их своеобразный образ жизни

Если посмотреть некоторые фильмы про богатых людей, то может сложиться впечатление, что они ведут себя высокомерно, неуважительно относятся к помощникам и обслуживающему персоналу и сорят деньгами во все стороны. Однако тут не все так однозначно. Пользователи сети поделились своими историями на эту тему.