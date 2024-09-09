— Гена, давай ты понесешь меня, а я понесу чемодан
— Хорошо, Чебурашка
15+ историй про богатых людей и их своеобразный образ жизни
Если посмотреть некоторые фильмы про богатых людей, то может сложиться впечатление, что они ведут себя высокомерно, неуважительно относятся к помощникам и обслуживающему персоналу и сорят деньгами во все стороны. Однако тут не все так однозначно. Пользователи сети поделились своими историями на эту тему.
- Как-то раз согласилась у молодой мамаши работать. Смотрю, а сын у нее какой-то странный: худощавый, ходит по стеночке. А мама даже не пытается с ним разговаривать. Но один раз она подошла к нему, посидела молча 5 минут, а потом посмотрела на меня и как выдала: «Слушайте, а когда он заговорит?» Я разозлилась и ответила ей: «Никогда! Вы же с ним не говорите!» © Азуми / Яндекс.Дзен
- Приходит как-то парнишка по вакансии курьера. Обсудили все, но внезапно он уточняет: «Только я не пешком буду, а на машине». Спрашиваю: «Молодой же еще, уже есть права и машина?» А он мне как выдаст: «Прав нет! Но у меня есть личный водитель. Просто папа сказал, что я уже здоровый лоб и надо идти работать». © tanri / Pikabu
— Гена, давай ты понесешь меня, а я понесу чемодан
- Я помню, как однажды следила за детьми у бассейна — к мальчикам пришли одноклассники в гости. Они провели 20 минут в бассейне, хвастаясь своим друзьям машинами, которыми владеет их семья, поместьем их деда, частным самолетом их дяди, пляжным клубом, которым они управляли, и так далее. Через час после ухода гостей вижу — один из мальчиков плачет, потому что у его друга в доме есть лифт, а у него нет. В слезах он спрашивает меня: «Я ребенок из бедной семьи?» А он сидит в доме, который стоит кучу денег! Эти дети не имеют представления о деньгах вообще. © Strandedinalimo / Reddit
- Работаю в частной школе. Как-то захожу в класс, а там кучка семиклассниц успокаивают бьющуюся в истерике подругу. Девочка вся в слезах и чуть ли не ультразвуком жалуется на своих родителей: «Я не понимаю! Неужели им сложно купить мне новую лошадь?!» Двумя днями позднее она была уже довольная и хвалилась, что дошантажировала родителей. Заявила, что бросит конный спорт, и ту лошадь ей все-таки купили — на каникулах они поедут за ней в Дубай. © LlamaDelGrey / Pikabu
- Нам поступил индивидуальный заказ на шкафы. Все сделали и установили. Но вскоре шкафы выбросили на помойку, потому что владельцы решили, что им не нравится цвет. © Kitty_Styles / Reddit
- Мой отец — плотник. Один мужик нанял его, чтобы установить у себя на кухне печь для пиццы. Папа все сделал, получил деньги и спросил клиента, мол, а как часто они вообще готовят дома пиццу. Тот ответил: «Редко. Просто моей жене нужно место, в котором можно подогревать остывшую пиццу, которую привозят из ресторанов». © HowDoIGetTo******** / Reddit
И что такого? Имеют возможность поставить печь, плюс, пицца подогретая в микроволновке невкусная. Не особо понимаю в чем проблема.
- Друг работал охранником у пожилой вдовы нефтяного магната. У нее был личный повар и кухонный персонал, хотя жила она одна. Шеф-повар каждый день готовил жаркое из говядины, индейку, грудинку и другие блюда, чтобы были под рукой на случай, если старушка что-то захочет. Но старушка ела очень мало. Персоналу не разрешали забирать себе остатки еды или кому-то ее отдавать, все приходилось выбрасывать каждый божий день. Зато старушка любила лимонад со льдом. Но если хоть на одном кубике льда были трещины, она заставляла все вылить и готовить заново. © NiteGard / Reddit
- Гендиректор крупной телекомпании играл в гольф на поле и увидел вышку сотовой связи, которая, по его мнению, портила вид. В следующий раз, когда он пришел играть, вышка стояла в другом месте. © Colforbin_43 / Reddit
- Мы сидели за столом с одним бизнесменом и собирались подписать контракт, но его помощница забыла ручку. Судя по всему, именно этой ручкой он подписывал все успешные сделки, которые дали старт его карьере. Мужик велел помощнице сесть в самолет и привезти ручку. Он извинился за неудобства и накинул мне 20%. © Who_Dat_1guy / Reddit
- Я работал в престижном отеле в Нью-Йорке. Знаменитостей там можно было видеть каждый божий день. Особенно мне запомнился момент, когда гость арендовал шикарный номер для молодоженов и поселил туда свою кошку. Знаю, что звучит как выдумка, но богатые люди странные. © Unknown author / Reddit
- Жена знакомого работала поваром на частной яхте одного бизнесмена. В основном мужик селил туда членов семьи или друзей, приезжавших в город. Так они экономили на отеле. За все время работы женщина видела владельца на яхте один раз. Вы можете себе представить, что у вас есть такие сумасшедшие деньги, чтобы купить яхту, а потом просто не использовать ее?! © LongrodVonHugedong86 / Reddit
- Отец дружил с богатым испанцем на почве увлечения старыми машинами. У моего отца была одна, у богатого чувака — много. Так вот, в той семье была горничная. Родителей парня никогда не было рядом, поэтому именно она воспитывала его. Кормила, водила в школу, делала все, что обычные родители делают для своих детей. Она проработала в этом доме более 30 лет, а другие сотрудники приходили и уходили. Мы думали, что она была там чуть ли не как член семьи. Но однажды богатый парень решил переехать и продать дом. Что он сделал с горничной? Уволил ее по телефону. Он даже не попрощался с женщиной, которая его вырастила! © KalzK / Reddit
- Работала няней у банкира в Лондоне. У мужика был особняк, но он носил рваное нижнее белье. Его дети ели лапшу быстрого приготовления. Однажды 10-летний сын мешал банкиру разговаривать по телефону. Когда тот рявкнул: «Чего тебе?», — сынок ответил: «Если ты дашь мне деньги, я отстану». Отец вернулся к разговору, но вытащил из бумажника деньги. Это прекрасно описывает его отношения с детьми. © visualthings / Reddit
- Мой знакомый работает на огромной яхте. Владелец там почти не появляется, зато часто можно видеть его 5-ю жену, которая на 10 лет моложе его младшей дочери. Жена плачет у себя в каюте целый час перед обедом. Каждый день. Весь персонал уже привык. Один нюанс: яхта названа в честь первой жены владельца. © Cotford / Reddit
Хозяин яхты использовал ее, просто не так как хотелось автору. Селил же туда друзей и родных, нормано.
Вообще кому какое дело как человек пользуется своей собственностью? Пусть хоть сожжет по приколу
- Я знаю женщину, которая купила своему ребенку лошадь. Потом они подумали, что лошадке будет скучно, и приобрели ей подружку. Далее решили, что можно построить свою конюшню. Сейчас у них около 8 лошадей и конная школа. Представьте, что у вас есть деньги, чтобы превратить детскую прихоть в бизнес! © TheLordofthething / Reddit
- Одна очень богатая дама владела несколькими огромными особняками. Она находила бездомных собак и селила каждую в отдельную комнату. И собакам нанимали нянь. Я как раз работала одной из них, пока была подростком. Дама наняла поваров, которые готовили еду для питомцев с нуля. Меню корректировал диетолог. У собак было расписание. Например, утром они занимались с тренерами, учили команды и забавные трюки. Собаки-инвалиды проходили физиотерапию. Потом был обед, а после — свободное время на игровой площадке размером с футбольное поле. Там была милая овчарка, которая помогала нам загонять собак обратно в дом, если они слишком уж задерживались. Эх, те собачки жили лучше меня. © narkySeahorse1103 / Reddit
- В молодости я работала официанткой, и к нам ходил очень богатый парень. Он хотел со мной встречаться, но я все отказывала. Сказала «нет» даже после $ 500 на чай. Прихожу как-то работу, а там он со своим адвокатом. Заявляет мне: «Я купил это место, теперь оно мое». Короче, мы сошлись. Он всегда говорил, что у каждого человека или вещи есть цена. Он возил меня в поездки, купил машину и небольшую квартиру. Но характер у него был не сахар, он творил дикие вещи, расстались мы очень плохо. © Generous_Hustler / Reddit
Не все богатые люди заработали свое состояние одинаково. Например, одни просто получили все в наследство, а другие разбогатели благодаря долгой и упорной работе. Но если заглянуть закулисье неприлично богатых людей, то порой можно узнать много интересного.
Комментарии
Мне нравится женщина, устроившая собакам райскую жизнь. Красотка).
А последняя история напомнила как Моника Геллер начала встречаться с миллионером, тоже без хэппи энда😁
мне тоже понравилась предпоследняя история про собак. женщина хоть и со странностями, но эти странности сделали счастливыми кучу бездомных собак, а вдобавок дали много непыльных рабочих мест собачьим поварам и няням)