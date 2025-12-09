15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион

Представила себе условную Клавку, которая пришла на чайную церемонию, но тыкает пальцем и ржет, как у себя в Гадюкино)
1 час назад
Отпуск — время восхитительных приключений. То в чужой номер по ошибке забредешь, то палаточный лагерь спутаешь и чужую еду съешь, а то и свою судьбу встретишь. Героям и героиням нашей сегодняшней подборки удалось съездить в такую поездку, которую они нескоро забудут.
- Мы с подругой были в Японии, и нам устроили классический ритуал чаепития. Заходим обе в красивых кимоно, а там уже сидят три японки. Я пальцем на чайник показываю — ноль реакции. Говорю подруге: «Да что с ними такое?» И тут одна из них вдруг на нашем родном, но ломаном языке выдает: «Девушка, от вас мой мозг болеть. Шшш!» — и показывает на дверь. Оказалось, эти три японки были такими же гостями, как и мы. Мы потом ржали до слез!
- Сдавала в Испании анализы. На ресепшен девушка очень громко говорит: «Это для какас». Сует мне 2-литровую бутылку и просит наполнять ее 24 часа. Я пялюсь на эту канистру и думаю, что даже еды столько за сутки не съем. Тут мужик из очереди вдруг говорит: «Не пугайся, моя хорошая, это не для того, о чем ты подумала». В общем, это для жидкости, оказывается. © bonny_dutchess
- Мы с лучшей подругой путешествовали по тропикам. Пейзаж был потрясающий, и мы отлично проводили время. Вдруг я услышала визг, смотрю — а подруга застряла в паутине. Это была не просто паутина — она была около 2 метров в высоту и простиралась между двумя большими деревьями на расстоянии полутора метров. Все ее тело было в паутине. К счастью, паука, который ее сплел, мы не увидели. © Unknown author / Reddit
- Ужинали с девушкой в тихом местечке на севере Вьетнама. Хозяева начали накрывать на стол. Вынесли торт, еду и другие праздничные атрибуты — стало очевидно, что это для дня рождения их ребенка. Поскольку мы были единственными посетителями, то решили уйти, чтобы не мешать. Но они настояли, чтобы мы остались. Поделились своей едой, налили нам напитков и совсем ничего не ждали взамен. Языковой барьер был настолько велик, что все, что мы могли сказать друг другу, это «ура». Просто улыбались и смеялись. Обожаю такие моменты. © Creamy*** / Reddit
- Поехала я в Японию, села в кафе, с подругой по телефону болтаю. Тут замечаю, что японец на меня засмотрелся, аж рот открыл. Подруга советует ему глазки построить, а я артачусь. Волосы у него растрепаны, да и рубашка мятая. И тут он внезапно подходит к моему столику и говорит: «Девушка, у вас на щеке пятно». Хорошо, что глазки строить не стала...
- Уезжали всей семьей на отдых за границу, в аэропорту нужно было пройти паспортный контроль. Строгий офицер сказал сначала моему мужу снять обложку с паспорта, а через пару минут уже и меня попросил. Затем очередь дошла до нашей 4-летней дочери, у которой обложка была самодельная. Она ее сделала из плотного картона, разукрасила сама, склеила. Офицер покрутил паспорт в руках, понял, что если попытается снять обложку, то она порвется. Проверил так, не снимая. Мелочь вроде бы, а приятно, что даже на своей сложной работе он остается человеком. © Мамдаринка / VK
- Мы однажды поехали с палатками на остров. Пока переправились, пока до места дошли, уже стемнело. Ну, мы в темноте уже поставили палатки, костерок развели, ужин сготовили и спать легли. Утром слышу снаружи голоса и как кто-то топчется. Выглядываю, а через нашу стоянку идут бабки с ведрами и рюкзаками, какие-то люди с сумками. Оказалось, мы в темноте палатки прямо на тропе поставили, по которой дачники с кораблика на свои участки ходят. © samopal_art
- Мы с другом ехали на поезде в Париже. Я ела лапшу быстрого приготовления. И тут один очаровательный джентльмен встал, чтобы выйти из поезда, поклонился мне и очень нежно и вежливо забрал мою лапшу. Несколько раз сказал «мерси» и вышел из поезда. Я даже не разозлилась. Как он забрал эту лапшу — просто великолепие. Одно из моих любимых воспоминаний о поездке. © Unknown author / Reddit
- Мы с мужем отдыхали в Португалии, и он там подхватил ОРВИ. Позвонили в свою страховую, нам сказали адрес местной больницы с отделением скорой помощи. Приезжаем туда. Муж сидит в очереди и нервно думает, как он будет с температурой под 39 объяснять все на своем и без того плохом английском португальскому врачу. Какое же счастье было, когда он зашел в кабинет, а там ему: «Здравствуйте, Вадим. Проходите, присаживайтесь».
- Стою в отеле на завтраке и вижу девчулю — макияж, укладка, губки. Разглядывает она мужика за соседним столом. Ему под 50, но моложавый. Тут к нему подплывает недовольная жена. А я все пялюсь на мужика, пытаясь понять, что в нем такого, и вдруг поднимаю глаза и упираюсь взглядом в его нахмуренную жену, смотрящую на меня в упор. Занавес. © kseni_k
- Несколько лет не была в отпуске. Прошлым летом выбралась со своим 13-летним сыном в Испанию. У меня масса впечатлений: волшебная архитектура Гауди, узкие улочки средневековых городов, крутые горки «Порт Авентура», море, солнце, золотой песок и постоянная атмосфера праздника. Спросила сына, что ему больше всего понравилось. Ответил: «Баскетбольная площадка рядом с пляжем». Реально облегчил мне выбор места для следующего отпуска. © Подслушано / Ideer
- Как-то мы поставили палатки у озера. Там всегда достаточно много групп останавливается. Ушли в поход на весь день и планировали вернуться к вечеру, но добрели до стоянки уже под утро. Часть группы, которая осталась в лагере, позаботилась о нас: у костра оставили нам целый котелок каши и тушенку. Мы были настолько голодные, что съели все. И только когда рассвело, я понял, что лагерь не наш. © nikolay.strizhov
- Окончил музыкальную школу. Играю чаще дома, жене моей нравится. А тут поехали в Турцию. В отеле стоит рояль, да такой красивый, что я не смог удержаться и сел играть. Отрываю взгляд от клавиш, а вокруг меня куча народу. Все смотрят, кто-то стал подходить в мою пляжную сумку доллары кидать. Так я первый раз заработал $ 197. Потом еще раз играл. Нет, не ради денег, для души, снова собрал толпу, заработал за час игры $ 208 долларов. А за день до отъезда меня позвали на ресепшен и попросили сыграть в ресторане. За 2 часа игры заплатили $ 500 долларов. Жена шутит, мол, давай каждый отпуск будем выбирать отели с роялем. Все тратят деньги, а мы будем зарабатывать. © Рабочие истории / VK
- Расскажу, как я затупил в отеле в Египте. Рубашка в чемодане помялась, нужно было погладить. Утюга в номере нет. Иду на ресепшен просить утюг, английского почти не знаю. Стоит девушка за стойкой, я ей жестом показываю, будто глажу, и говорю: «Пшш-пшш-пшш», ну типа как утюг делает. Говорю ей: «Мисс, айрон, айрон!» Смотрю, а администратор начинает вдруг ржать и такая: «Мужчина, вам утюг дать?» Я покраснел сильнее свеклы, наверное. © Рабочие истории / VK
- Однажды поехали мы с подружкой в Хорватию на три дня, жили в апартаментах. Там была стиралка, и подруге понадобилось постирать кофту в первый же вечер. Она запустила машину, и та полночи прыгала по ванной и не давала нам спать. Когда она наконец достирала, то подружка нажала случайно не на ту кнопку и машина снова начала стирку. © elenavinko
- Полетели мы в Турцию отдыхать. Не помню точно, о чем шла речь, но мы стояли с женой около ресепшена и что-то обсуждали. И тут она мне говорит, мол, при турках о таком разговаривать нельзя, это неприлично, давай в номере продолжим. Я ж ей отвечаю: «Зай, да они все равно нифига не понимают!» Стоящий за стойкой парень на ломаном, но нашем родном языке: «Очень даже фига мы понимаем!» Неудобно получилось, но кто ж знал? Впредь я стал умнее и вел себя потише. © Рабочие истории / VK
