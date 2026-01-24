19 историй о людях, которые живут не по инструкции (и за их смелость ими хочется восхищаться)
Истории
43 минуты назад
Мы живем в мире, где нам с детства показывают, какими нужно быть, и когда кто-то вдруг начинает жить «не по инструкции», это может вызвать улыбку. Героям нашей статьи оказалось важнее быть собой, чем вписываться в чужие ожидания. И именно это решение сделало их по-настоящему счастливыми.
- В городе, где я вырос, есть парень, который повсюду ездит на лодке! Серьезно, старая лодка, которую поставили на колеса, оснастили автомобильным двигателем, гудком и фарами. Верха нет, а внутри много места. Он легенда. © Climbin_in_yo_window / Reddit
- В 90-х в моем городе был парень, который одевался как Эйс Вентура. Он ездил на потрепанной белой машине, и всегда был в образе. Он не был агрессивным или что-то в этом роде. Просто драматично декламировал строки из фильма. Он всегда появлялся на городских фестивалях. Это продолжалось около 2-3 лет, а потом он просто прекратил. © VotumSeparatum / Reddit
- У меня есть одна странность: мой любимый запах — это запах хозяйственного мыла. На Новый Год или 8 марта я у всех прошу в подарок именно его. А вчера у нас с парнем была годовщина, и он преподнес мне самый лучший подарок, который он только мог сделать. Букет из хозяйственного мыла! Моих эмоций в тот момент просто не описать словами, я была безумно счастлива! © Карамель / VK
- Звоню деду, спрашиваю, как дела, а он такой: «Да нормально, только поясницу потянул». Ну, естественно, интересуюсь, что случилось. А он абсолютно спокойно отвечает: «Да решил вспомнить молодость, попробовать сальто назад. Только батут, оказывается, зимой жесткий, как бетон». Деду, на секундочку, 72 года. © Палата № 6 / VK
- Я с детства очень люблю точные науки, на экзаменах физику сдавала, поступила на техническую специальность. Спокойно могу починить электрический чайник, компьютер, розетку. То есть с электричеством и законами физики я на ты. Но! Я боюсь переходить трамвайные рельсы и вовсе не из-за литературного произведения. Я боюсь, что меня ударит током! Вот вам и технарь. © Подслушано / Ideer
- Иду как-то вечером домой, возле супермаркета привязан рыжий пес, маленький такой, ушастый. А рядом огромный ворон, прыгает вокруг, пытается клюнуть пса. Думаю, ну все, сейчас начнется, собака либо заорет, либо драпать начнет. Тут из магазина выходит мужик, берет поводок, а ворон спокойно взлетает ему на плечо. Идет он такой: в одной руке пакет, в другой собака, а на плече коршун этот черный, как пиратский попугай, только страшнее. Я так и зависла на месте, глядя им вслед. © Палата № 6 / VK
- Была как-то в гостях у друга и совершенно случайно узнала, что он со странностями. Все было прекрасно, но только до того момента, пока он не захотел поесть и не пошел готовить. Я пошла за ним, чтобы помочь, и увидела такую картину: на столе лежала пачка пельменей, которую он заранее выложил, чтобы они растаяли. Потом он высыпал эти пельмени в миску и начал по одной отделать тесто от мяса. Тесто он выкидывал, мясо перекладывал в другую тарелку, перемешивал, и жарил. Посоветовала ему покупать сразу фарш, но он сказал, что это не так интересно. © Палата № 6 / VK
- У нас в городе живет девочка из очень обеспеченной семьи. У ее кота, британца с каким-то королевским именем вроде Лоренцо, был день рождения. И знаете, что она сделала? Нет, не торт и свечки дома. Она купила билеты и улетела с ним... в Париж. Чтобы сводить его в специальный ресторан для животных. Там, как мне рассказывали, меню на несколько страниц, десерты из лосося, вода в хрустальных мисках и даже официанты в перчатках. И все это — ради кота. Она даже сторис выкладывала, как они гуляют по Монмартру, и у Лоренцо — отдельный крошечный чемоданчик. © Карамель / VK
- Лет десять назад меня забанили на одном форуме любителей кактусов. Причина? «Недопустимое поведение в разделе суккулентов». Я тогда знатно поругался с каким-то дедулей, который доказывал, что алоэ не настоящий кактус. В общем, забыл про это надолго, а сегодня вдруг приходит письмо: «Ваш бан истек, добро пожаловать обратно!». Ну что ж, раз так... Захожу, создаю новую тему: «Кактусоводы, которые не любят алоэ, не достойны своих горшков». Через пять минут снова бан. На 20 лет. Ну ничего, увидимся в 2044-м! © Палата № 6 / VK
- Однажды парень вернулся из поездки чуть раньше времени и обнаружил в мусорке упаковку от быстрорастворимой лапши. Он почему-то никак не мог поверить, что это я съела, что я отныне не нежная принцесса. Поэтому гениально решил, что я приводила любовника и его этим кормила. Логика невероятная. До сих пор не убедила его в обратном. © Подслушано / Ideer
- Когда мой парень что-то теряет, начинается целый спектакль. Сначала он нежно уговаривает: «Очки, родные, ну не прячьтесь, я же без вас как крот... Ну давайте по-хорошему». Проходит минута тишины. Потом голос становится раздраженным: «Ну е-мое, очки! Вы что, в Нарнию ушли?!» А когда уже совсем отчаялся, орет в пустоту: «Так, кто здесь главный?! Я или очки?!» И да, в итоге они почти всегда оказываются у него на голове. © Палата № 6 / VK
- Живу, никого не трогаю. И тут ко мне врывается соседка по квартире и сразу же кричать начинает: «Ты что натворила? Зачем ты это сделала?» Я не понимаю, что происходит, а она тащит меня в туалет. Думаю, и где я накосячила? Заходим, а там вроде все в порядке. Говорю: «Ну вот, бумагу повесила новую. Нормально ж все». А она продолжает, все так же на повышенных тонах: «Ты повесила ее свободным краем к стене! Так же нельзя! Все знают, что ее нужно вешать свободным краем от стены». Я спокойно перевесила и пошла по своим делам. Кричать-то зачем нужно было?
- Я живу в довольно маленьком городке, и у нас есть один старичок со странностями. Он всегда ездит на велосипеде повсюду со какими-то флагами, развевающимися за ним. Но он сделал кое-что очень крутое. В городе была девушка, которой нужны были деньги на операцию. Судя по всему, было пожертвование в размере более 15 000 долларов от анонимного донора, которым в итоге оказался этот старичок. А еще он также носит крутые солнцезащитные очки. © sehrill / Reddit
- В моем городе была одна дама, которая постоянно ходила везде с наушниками. Она танцевала повсюду. Она выходила посреди движения и танцевала на улицах. Она была довольно странной, но, я думаю, можно восхищаться ее смелостью хотя бы потому, что у нее была страсть и она ей наслаждалась. © Unknown author / Reddit
- Живу с недавних пор одна. Прихожу домой на обед, а на моем диване лежит незнакомый мужик. Я чуть со страху не померла, стою с открытой дверью и кричу на весь подъезд. Тут гость встает, обращается ко мне по имени и отчеству и, как ни в чем не бывало отдает мне ключи. Чудик оказался братом бывшей владелицы квартиры, ему почему-то взбрело в голову отдать мне комплект ключей вот таким неожиданным образом. Замки я, конечно, в тот же день поменяла.
- Недалеко от места, где я работаю, есть «местная знаменитость». Парень повсюду разгуливает в собственных доспехах. И называет себя рыцарем этого города. На самом деле у него даже есть фанаты. © uhm_yeah / Reddit
- Жила с парнем, первые месяцы совместной жизни. Однажды смотрю, пропала моя любимая юбка. Где только ни искала, не могу найти. Спросила его — говорит, мол, без понятия. Как-то открыла его шкаф, а там моя юбка! Но каково было мое удивление, когда увидела, что там помимо моего лежат еще и какие-то чужие. Зову его, спрашиваю: «Что за фигня вообще?» А он такой: «Извини, у меня коллекция юбок бывших». И как на это вообще реагировать?!
- Не могу объяснить, зачем я это делаю, но уже много лет подряд я считаю каждый раз, когда чихаю. Понятное дело, что не могу посчитать свои чихи, начиная с младенчества, но хорошо помню, что с восьми лет я начал их подсчитывать, а сейчас мне уже 29. В среднем я чихаю около 250 раз в год, в прошлом году эта цифра увеличилась почти до 300 раз, потому что я много болел. К тому же, частенько бывает так, что я могу чихнуть и пять и десять раз подряд. Кое-что, конечно, забываю записывать, иногда просто лень, иногда чихаю во сне, но с 8 и до 29 лет я чихнул примерно 5280 раз. © Палата № 6 / VK
- Нравился коллега, и хотелось подкатить. На его столе стояли 2 коробки с какими-то камнями. Подумав, что это некая коллекция, я решила сделать приятное и принесла ему красивый камень. Он рассмеялся и объяснил: «Я это собираю для того, чтобы в конце квартала понять, оставаться ли мне на этой работе или нет. Я перед работой поднимаю камень с улицы, и распределяю их по настроению, если хорошее — то в эту коробку, а если плохое — в эту».
А вот еще наши статьи про людей, которые не стесняются себя:
Комментарии
Уведомления
Как относиться к парню с юбками бывших? Как к бывшему, разумеется. Он же её юбку в свою коллекцию добавил . Юбку забрать и уходить резво. Пока не выяснилось, что он ещё и головы бывших в морозилке хранит
-
-
Ответить
Похожее
15 девушек пошли на свидание, а попали в чистый анекдот
14 семей, у которых что ни день — то комедийный сериал
Народное творчество
1 месяц назад
15 случаев, когда «встречают по одежке» обернулось приятным сюрпризом
15 пар показали, что совместный быт — это вечный стендап
Фотоподборки
2 недели назад
19 историй с таким финалом, что в голове так и крутится: «Вот это поворот!»
Истории
1 месяц назад
20 историй о старичках, чье ехидство и чувство юмора — это отдельный вид искусства
Истории
1 месяц назад
20+ человек рассказали, как у них начался год. И это согревает лучше чая с бабушкиным вареньем
Истории
3 дня назад
15 человек, у которых на бестактные вопросы всегда найдутся бесподобные ответы
Истории
3 дня назад
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
2 недели назад
18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Интересное
1 неделя назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
2 дня назад