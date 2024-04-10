15 неожиданных историй о том, как живут люди, у которых денег куры не клюют
Ох, уж эти богачи! Столько клише о них ходит в народе, а вот о том, как они живут на самом деле, знают немногие. Но вот вам подборка историй от очевидцев, которые были приятно или не очень удивлены привычками и делами тех, кого считают баловнями судьбы.
- Был у меня знакомый Даня из очень богатой семьи. На 18 лет ему подарили шикарную квартиру. Ну и в целом Даню полностью обеспечивали и любую его хотелку сразу исполняли. При этом он был на удивление простым в общении и щедрым, вечно всех водил по дорогим заведениям и угощал, дарил дорогие подарки даже шапочным знакомым и разбрасывался деньгами. Так вот, про квартиру. Он переписал ее на какого-то мужика, который оказался без крыши над головой. Мужика этого он встретил на улице, они разговорились и все такое. Все говорили, мол, не спеши, вдруг это аферист. На что Данечка ответил: «Ой, да ладно, это же мелочи».
- Общалась в универе с девочкой из состоятельной семьи. У нее уже была норковая шуба и золотые украшения. Она, как и ее мать, обладала суперспособностью узнать все про человека при первом знакомстве: на кого он учится, кем работают его родители, есть ли квартира. Люди им как-то все сами это рассказывали. Когда я это заметила, почувствовала отвращение.
- В 60-х я работала в универе. Когда начальник узнал, что я не только конным спортом занимаюсь, но и рисую лошадей, он ввел меня в круг очень состоятельных людей. Я рисовала портреты их лошадей. Ну а что еще дарить миллионерам, у которых и так все есть? Также я посещала скачки и однажды попала в одну ложу с нефтяным магнатом. Он посмотрел на меня очень неприязненно. Возможно, молодые женщины вешались на него пачками, и он опасался, что и я так буду себя вести. Ну, было неловко. © Ramey Zamora / Quora
- Есть у меня знакомый, общаемся около года. У него очень богатые родители, владеют фирмой по производству мебели. Недавно зашел разговор о его наступающем дне рождения. Он прямо сказал, что лучший подарок для него — деньги. Я ответила, что это не проблема, деньги так деньги. В тот же день пишет мне снова:
— Какой подарок я получу?
— Тыщу.
И он со мной перестал общаться. © Подслушано / Ideer
- У моей подруги очень богатый муж. Врач в собственной частной клинике, владеет сетью аптек, еще преподает. Полгода назад его дорогущую тачку поцарапал пенсионер на велосипеде. Так теперь этот пенсионер каждый месяц получает от мужа подруги напоминание о долге. Ущерб оценили в $ 220, каждый месяц пенсионер платит $ 20. А въехал он потому, что ему стало плохо из-за диабета. © Подслушано / Ideer
- В соседнюю квартиру въехала девушка. Я помог ей перенести вещи, так и познакомились. Она работала флористом в цветочном. Пару раз она брала у меня деньги в долг, чтобы заплатить за аренду квартиры. В итоге она все же решила съехать и вернуться к отцу. А батя у нее, как я узнал позже, владел нескользкими автосалонами. Просто девушка хотела всего добиться сама, но поняла, что как-то не выходит. © Tom Davis / Quora
От диабета не становится плохо резко,хорошо это знаю,это не сердце!затормозить можно было в что-то более дешевое
- Моя двоюродная сестра вышла замуж за очень богатого иностранца. Переехала к нему, живет в роскоши, родила сына. Мальчику уже 3 года. Недавно я была у них в гостях, разговор зашел о воспитании детей. Они сказали, что ребенка совсем не балуют, несмотря на их возможности, и что у него уже есть обязанности по дому — мыть посуду. Я еще подумала, мол, как он, такой маленький, с этим справляется. Позже выяснилось, что «мыть посуду» — это отнести ее в посудомоечную машину. © Подслушано / Ideer
- У подружки из универа (назовем ее Таней) были богатые родители, а муж ее сестры владел бизнесом. Сами родители жили в соседнем городе, а сестра — в моем, где мы с Таней и учились. Подруга моя сначала снимала комнату, а потом сестра позвала ее к себе жить — места-то полно! Далее я узнала, что Таня стала у сестры бесплатной уборщицей, поварихой и нянькой. Даже учиться времени не было. Съехала она от сестры в итоге.
- Знакомый реально хорошо зарабатывает, у него крутая тачка, 2 раза в год летает в ОАЭ на море. И тут он хвастается, что нашел магазин с просрочкой и покупает там чипсы и прочую мелочевку. Я в шоке.
Знаете, для трёхлетнего загрузить посуду в посудомойку - это вполне себе ответственная работа. Откуда обесценивание?
- У меня были очень состоятельные клиенты. В какой-то момент я понял, что никто не знает, как они на самом деле живут за закрытыми дверями. Например, один очень богатый и известный юрист купил у нас самый дешевый пол на кухню. © Thomas Buzzi / Quora
- В 70-х я работал в компании, производившей оборудование для преподавания естественных наук. Мне позвонил один миллионер, известный бизнесмен, который хотел купить устройство, демонстрирующее оптические иллюзии. Он притащил его на собрание, чтобы донести до своих сотрудников мысль о том, что все не всегда оказывается тем, чем кажется. © Jim Skelton / Quora
- Есть у меня очень богатый знакомый. Он заводит себе подружку, возит ее на курорты, в рестораны водит, машину выделяет, заселяет ее в свободную квартиру. Очень забавно, когда его пытаются такие девчули развести. То присылают фотки люксовых сумочек, мол, дорогой, хожу по магазинам, эта сумочка идеально подойдет к моим глазам. То намекают, что с подружками хотят отдохнуть. Он им денег не дает, а когда очередная девица надоедает, он под предлогом ремонта забирает у нее машину и просто говорит охране не впускать дамочку в квартиру. © Подслушано / Ideer
Подонок. Если ты лох, тебя будут разводить. А если ты знаешь, что это будет и чисто поиздеваться, это схоже извращению. Сам то не чаек пьет с девками. Фуууууу!
- Я видел, как человек, чье состояние оценивалось в миллиард долларов, устроил рождественскую вечеринку для своих сотрудников. Ближе к концу застолья он взял оставшуюся еду и упаковал ее в контейнеры. Сказал, что теперь им с женой не придется готовить на следующей неделе. © Bull / Quora
- Сейчас мне 73 года, а тогда было 7 лет. Однажды я заметил грустного старика, сидящего на скамейке. Он был похож на бродягу. Я все же решился подойти к нему и спросил, что случилось. Он рассказал, что жена умерла, а остальное семейство с ним не общается, ему очень одиноко. Мы сидели в парке рядом с банком и он сказал, что его сын работает там управляющим. Я не поверил, но виду не подал. А потом мои родители все подтвердили! Старик владел и этим банком, и большинством коммерческих зданий в городе. Но, несмотря на все его деньги, он чувствовал себя таким одиноким. © Mike Connelly / Quora
- Живем в Калифорнии, тут у многих богачей есть ранчо. На одном из них мой муж видел деревянных коров. Думаю, владельцы не хотели держать настоящих животных, но им нужна была такая вот атмосфера деревни. Но самое странное в этой истории то, что они платили людям, чтобы те периодически перемещали коров. Сотрудники бегали весь день и передвигали деревянные фигуры, чтобы казалось, что «животные» пасутся в поле. © Danielle Jaramillo / Quora
Кто-то реально богат, иные же пускают пыль в глаза. Но есть как минимум 11 особенностей, которые отличают по-настоящему богатых людей от притворщиков.