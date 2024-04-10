15 неожиданных историй о том, как живут люди, у которых денег куры не клюют

Ох, уж эти богачи! Столько клише о них ходит в народе, а вот о том, как они живут на самом деле, знают немногие. Но вот вам подборка историй от очевидцев, которые были приятно или не очень удивлены привычками и делами тех, кого считают баловнями судьбы.