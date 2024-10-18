16 историй про несносных бывших, которых хочется забыть, да не получается

Не всех бывших можно легко забыть. Некоторые из них оставляют нам настолько яркие впечатления о себе, что только одно и остается — превращать их в истории и рассказывать в сети, чтобы и другие люди подивились, что за экземпляр вам достался.

Позаботился, называется

Бывший муж приехал к ребенку. Говорит, мол, зима близко, ребенку сапоги зимние нужны, пойдем купим. Пошли, говорю. В магазине выбрали сапоги, стоим на кассе. Говорю: «Ну, плати». А он такой: «У меня сейчас денег нет, заплати сама». © MistyMiara / Pikabu



Прощальная фраза

Ну и что, что жена — бывшая

Через два года после того, как мы развелись, бывший позвонил мне и попросил разбудить его в 5 утра на следующий день, потому что он летит в командировку и у него ранний рейс. Я ответила, что не сделаю этого — мы больше не женаты, и ему стоит купить будильник. Он проспал, опоздал, а потом позвонил мне и накричал на меня из-за того, что я его не разбудила. © ArtemisCoco / Reddit

Самый терпеливый муж в мире

Я думала, что мы с бывшим мужем на одной волне, но когда я уже была глубоко беременна, выяснилось, что он ненавидит, когда в фильмах поют (а я люблю мюзиклы, и мы вместе их смотрели не раз), не читает книг (а я когда себе брала книги в библиотеке, брала и ему, он говорил, что любит исторические романы), не любит, как я готовлю и т.д. То есть человек пару лет изображал другого человека. Я была в шоке, когда в пылу ссоры он мне выдал, что он, бедный, это все терпел столько времени. Зачем притворялся, зачем сделал предложение, уговорил завести ребенка — сам не смог ответить. © Unknown author / Pikabu



«Мое любимое»

Кот — это святое

Мой друг при разводе отсудил у бывшей жены право на еженедельное посещение кота. Кот мейнкун — таких царских кровей, что даже судья на слушании загляделся на фотку. О как! © wagthedog / Pikabu

Когда знаешь, кому звонить в случае чего

Неисправимая

Мой бывший муж, когда мы начинали встречаться, говорил, что я красивая, оригинальная и смелая. А через год заявил, что его бесят мои рыжие волосы, мой пирсинг, моя рок-музыка в наушниках, и то, что у меня есть на все свое мнение. Спросила, зачем надо было семью со мной создавать. Сказал, что думал, что я «исправлюсь». © MoonlightTish / Pikabu

«Что делать с этой инфой?»

«Бывший прислал фото кошки, которую дарил мне, но оставил себе»

Когда немного запоздал с осознанием

Старая любовь не забывается

«Мой бывший парень прислал фото своих новых котят»

Месть бывшему — блюдо, которое нужно подавать мокрым

Когда знаешь, что делать