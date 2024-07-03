14 женских историй про бывших, которым вслед только и хочется облегченно сказать: «Ну и катись колбаской!»

Неловко подменять Конфуз на боeвом посту, но во многих историях вопросы не только к тем самым бывшим, но и к женщинам. Ни за что не поверю, что муж, который обиделся на годовалого ребенка (!), не проявлял дичaйших тарaканов до этого, потому что никак не мелочь, а очень показательно болен на всю головушку. Или та, что долго встречалась с мужчиной, который истерил, что она не всю еду записала и не за всю расплатилась. Не вижу проблем в оплате пополам, но мужики-истeрички и крохоборы буээээ, тут и раза хватит, но она с упорством, достойным лучшего применения, только складировала дикие истории, продолжая встречаться. Зачем? Ну, или та, у которой муж лежит на диване, ждет ее с работы, чтобы она его обслужила, да не поверю я, что не было кричащих признаков домостроевца. Мужики в историях неадекваты, но на что расчитывают женщины, которые с такими связываются, мне тоже не понять. Конечно, есть такое, что не сразу проявится, но в большинстве историй явно не об этом, а о нежелании видеть очевидное.