"Муж просто достал с едой..." Что за странные установки в голове у этой барышни? Пусть муж при таком раскладе сам себе готовит, вот и всё решение.
15 человек, которым в партнеры достались такие кадры, что хочется просто похлопать по плечу с сочувствием
Когда влюбляешься в человека, то не видишь никаких его недостатков и странностей, или он пытается их скрывать поначалу, но со временем они все равно выходят наружу. Некоторые «особенности» кажутся милыми и смешными, а бывают привычки, которые потом доводят до белого каления.
- Мой муж мне завидует. У меня очень обеспеченные родители, которые подарили мне квартиру, а раньше часто дарили технику всякую и путешествия. При этом папа не считает нужным даже что-то символическое дарить моему супругу на праздники. Отцу мы от нас двоих регулярно дарим подарки. Вот и получается, что каждый мой день рождения я, получив крутой гаджет или путевку, начинаю оправдываться, а муж бесится и требует, чтобы я не брала подарки вообще. © Подслушано / Ideer
- Муж просто достал с едой. Сам говорит, мол, не привередливый и ест все, а на деле: «Это не хочу, то не хочу». Если остается молоко или кефир, то готовлю из них блины, оладьи, пирожки, пончики. В итоге 2 съест, а остальное в мусор. Уже спрашиваю, что бы он хотел, чтобы точно ел нормально, а в ответ: «Что-нибудь». Я уже запарилась постоянно ломать голову, проще развестись. К готовке уже отвращение. © Подслушано / VK
- Встречалась два года с парнем, он предложил съехаться. Я, конечно, радовалась, пока он не сказал, что жить мы будем в квартире с его родителями и братом. Я сразу отказалась, предложила переехать ко мне и платить за аренду пополам. Он наотрез отказался, там же мама, которая всегда приготовит и постирает, если что, да и вообще, жалко деньги на съем тратить. В итоге мы разругались, оказалось, что я зажралась. Он пытался меня прессовать на пару с матерью. Вылилось все в то, что я сама должна платить за квартиру, и за себя, и за него!
Конечно же, мы расстались, и тут ко мне на порог заявляется его брат, и у него в руках букет. Говорит, что любил меня все это время, а теперь, раз мы расстались с его родственником, то я могу попробовать с ним. Обещал и жениться, но ни жить со мной, ни снимать жилье не готов. Видите ли, пока стоит повстречаться так, а когда захотим создать семью, будем жить у моих родителей. Теперь они оба по очереди достают меня и обивают мой порог. Буду менять квартиру. © Подслушано / VK
- Давным-давно меня в мой день рождения уволили с работы. Я позвонила своему нынешнему мужу ночью в слезах, а он утешал меня. Вскоре мы начали встречаться, а потом поженились. И вот спустя два года после свадьбы, я случайно узнала, что это он был причастен к моему увольнению, а затеял он это для того, чтобы мы начали встречаться. © Sophrosyne1 / Reddit
- Моя девушка обиделась на меня за то, что я купил ей черный телефон предпоследней модели, а не самый новый и белый. Я пошел, вернул его обратно в магазин, чтобы в интернете купить ей тот, который она хочет, а она еще сильнее обиделась. Чтобы извиниться непонятно за что, я купил ей большой букет белых роз. Что дальше? Она обиделась на то, что розы не красные. Еще истерику мне закатила. © Подслушано / VK
- Женаты почти 10 лет, живем в общей ипотечной квартире. На покупку скидывались пополам и оплачиваем кредит тоже поровну. У меня есть еще одна квартира, которая была у меня до брака, я ее сдаю, а деньги трачу по своему усмотрению. И тут муж ошарашил, что я должна ее продать и погасить этими деньгами ипотеку, а сам присматривает себе машину. Именно себе, потому что я не вожу и не собираюсь, мне проще на метро.
Считаю это невероятной наглостью, ведь когда мы поженились, у него ничего не было. Он бы без меня не взял бы даже эту нашу ипотеку. И вот он хочет лишить меня собственности, давит на то, что мы семья и у нас все общее. Наигранно обижается, что не хочу потакать его хотелкам. © Как мы расстались... / VK
- Мой парень сидел на диване и снял очки, положив их рядом с собой. Я не заметила и села на них. Естественно, они сломались. Очки брендовые, я не знала, сколько такие стоят, и предложила парню денег. Он их взял, но вместо того, чтобы купить себе новые, он починил сломанные, а остальные деньги просто забрал себе. © Подслушано / Ideer
- У меня жена, как оказалось, жуткая неряха. Поженились по любви, до свадьбы вместе не жили, после заключения брака привел ее в свою почти стерильную холостяцкую берлогу. Я, когда жил один, выработал стратегию ведения быта, и меня этот вопрос совсем не напрягал, все шло на автомате. Привел супругу и в течение месяца понял, что она не стремится поддерживать чистоту. Почти год живем вместе, и она по своей инициативе ни разу не взяла швабру в руки. Обычно или я в свой единственный выходной намывал квартиру, или после жуткого скандала она могла с недовольным видом взять веник. Она также и не готовит, еду заказываю в кулинарии или покупаю полуфабрикаты. По этому вопросу ничего ей не говорю. Но чистота - это другое, надоело жить в грязище. Похоже на то, что придется принимать кардинальные меры. © Как мы расстались... / VK
- Преподавательница рассказывала, как ее знакомая бесилась, что муж не закручивает колпачки на зубной пасте. Я посмеялась, мол, что за глупости. Однако прошло время, живу с мужем. Стала замечать незакрученные колпачки на зубной пасте, затем крышки на подсолнечном масле, на банках с вареньем, икрой. Сначала делала замечания, а теперь это тоже дико бесит! Постоянно теперь закручиваю за ним, с газировкой самое печальное. Слышу пшик бутылки на кухне — лечу туда, чтоб проверить, как он ее закроет. © Подслушано / Ideer
- У жены какой-то бзик. Она не сдружилась с моей мамой. У нас с матерью были всегда уважительные отношения и без лишних сюсюканий, но с проявлением заботы. Я ей звоню раз в неделю, заезжаю примерно раз в 3-4 недели. Она живет с младшим братом и сестренкой. Поэтому не переживаю, что одна.
После звонков жена постоянно называет меня маменькиным сынком. Говорит, что я с ней секретничаю. Хотя по факту я только узнать, как дела, звоню и спросить, не надо ли чем помочь. Реально так. Беседы длятся секунд 30-40. Даже показывал жене статистику звонков. Мама — человек ненавязчивый. Тоже может позвонить раз в пару недель и то, если я эти пару недель не звонил. © Аноним / Pikabu
- Муж достал чистое белье из стиралки и разорался, что я не умею ею пользоваться. А все потому, что все вещи оказались плотно скомканы внутри пододеяльника. Про «эффект пододеяльника» он никогда не слышал и наблюдал такое впервые. Пришлось в интернете искать и доказывать, что я не специально сложила все таким образом. © Подслушано / Ideer
- Я была в шоке, когда узнала, что мой парень совершенно серьезно считал, что слово «тонкий» имеет абсолютно противоположное значение реальному. Я все годы думала, что он просто прикалывается. Потом еще и оказалось, что он путает слова «горизонтально» и «вертикально». Например, после длинного дня он падал на кровать и говорил: «Ох, как приятно, наконец, принять вертикальное положение». © MrsStoneBones / Reddit
- У мужа привычка называть всех людей, независимо от пола, «человек»: он с «человеком» провел собеседование, «человек» позвал его на день рождения, «человек» просил помочь с переездом. Поначалу жутко бесило! А потом я устала и тоже начала обобщать все подряд: еда, возможно, нуждающаяся в термической обработке, находится в квартире; счет за что-то где-то ждет действия; некто оставил послание. Весело, однако. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа какая-то мания выбрасывать все подряд, даже то, что не следует. Он может взять и выбросить половину масла и открыть новую упаковку. Он может выбросить любую вещь, которая, по его мнению, создает беспорядок. Так он избавился от коллекции наших дисков, новой одежды, которую еще никто не успел поносить, одеяла, полотенца, обуви. А еще я узнала, что он не может сказать что-то строго нашей собаке, чтобы ее не обидеть. © a_cat_named_zephyr / Reddit
- Моя мама сказала отцу, что она на несколько месяцев моложе его. А спустя полгода после свадьбы он был ошарашен тем, что она на три года старше. Прошло уже 25 лет спустя, а он все еще вспоминает, как с ним обошлись. © idip / Reddit
Комментарии
Прочла и задумалась 🤔 в браке 28 лет, четверо детей, а были ли у меня такие проблемы 🤔скорее всего были, но многие из них такие мелочи, что на них не стоит обращать внимание ( колпачки и пробки , разбросанные вещи) 😅 закрути и живи спокойно, это же секунда, и абсолютный мир в семье 😅 у нас всегда было чисто, приготовлено и уютно 😅 отсюда делаю вывод - не парьтесь по пустякам и будет вам счастье 😘
"Прошло уже 25 лет спустя..." 😂😂😂 ИИ так и не выбрал, какой речевой оборот лучше, и оставил оба?
Мдя, статьи таки никто не вычитывает...