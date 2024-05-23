15 человек, которым в партнеры достались такие кадры, что хочется просто похлопать по плечу с сочувствием

Прочла и задумалась 🤔 в браке 28 лет, четверо детей, а были ли у меня такие проблемы 🤔скорее всего были, но многие из них такие мелочи, что на них не стоит обращать внимание ( колпачки и пробки , разбросанные вещи) 😅 закрути и живи спокойно, это же секунда, и абсолютный мир в семье 😅 у нас всегда было чисто, приготовлено и уютно 😅 отсюда делаю вывод - не парьтесь по пустякам и будет вам счастье 😘