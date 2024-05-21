20 женщин, с которыми живешь как вулкане

Кажется, что знаешь близкого человека как облупленного, но он все равно может выкинуть что-нибудь эдакое. Но за эту непосредственность любишь семейную жизнь и женщин еще сильнее.

«Попросил свою жену, мать моих детей, написать мое имя на бутылке, которую я ношу в спортзал»

«Папочка»

Вот живешь себе спокойно и даже не подозреваешь, что прилететь может за простой смайлик

От девушки пришло сообщение, мол, купи тампоны. В ответ я ей отправил: «:))». Так она в ту же секунду позвонила мне, наехала за то, что я считаю ее толстой, что я ее не ценю и вообще. Долго не понимал, с чего это? И только на следующее утро она выдала, что :)) - это улыбка толстого человека со вторым подбородком. Женская логика. © Палата 6 / VK

«Моя жена хотела испытать новые детские качели. По крайней мере мы знаем, что коту они нравится»

«Моя жена думала, что я сплю, и вышла из ванной в таком виде»

Это твой демон сонного паралича. © CaryKerryLoudermilk / Reddit

«Мы с женой занимаемся собиранием втулок уже несколько месяцев и до сих пор это не обсудили»

«Я сказал своей девушке, что сегодня мы должны посмотреть «Дюну-2», а она ответила: «У нас дома есть своя „Дюна-2“. И показала это»

«Моя дочь теряет все свои правые перчатки»

На стрессе куда только звонить не начнешь

Начались схватки. Мужа дома не было, решила, что сначала позвоню в скорую, потом мужу, а там кто быстрее приедет. Набираю номер и ору в трубку: «Я рожаю, приезжайте!» А оттуда мне так спокойно: «Ух ты, новорожденных у нас еще не было». А потом они внезапно так выдают, что я вообще-то в полицию позвонила. В итоге в роддом ехали кортежем, дяденьки полицейские даже на выписку приехали. © Подслушано / Ideer

«Свозил свою беременную жену в приют для животных. В итоге мы вернулись домой с еще двумя пушистиками. Теперь их у нас 8»

© TheMostWildRaccoon / Reddit Рамбацамба 1 день назад Очень люблю кошек, и собак в принципе тоже... Но... Это же запах?? В прошлом году у нас была кошка и 5 котят, хотя и убирали несколько раз в день, запах зверинца стоял ещё тот. - - Ответить

Жена плохого не посоветует

«Его девушка забыла снять обертку с сыра»

Когда прочувствовал все оттенки стыда

«Моя дочь совершенно не беспокоится о таких вопросах»

«- Расскажите, как вы это решили.

— Я просто знаю, что так правильно.»

«Когда просишь свою японскую жену сделать бутерброды вместо обычного ланчбокса бенто»

У беременных свои заморочки

Ждем с женой ребенка. Недавно было УЗИ. Я ждал супругу в коридоре. Выходит в слезах. У меня сразу испуг, вопросы, что с ребенком. Выяснилось, что с ребенком все хорошо. Только вот будет мальчик, а не девочка, как хотела жена. Рыдает второй день. Аргументы не действуют. © Подслушано / Ideer

«Как моя жена хранит праздничный торт в холодильнике»

«Помогите найти жену»

Да ну ее, эту йогу

На 38-й неделе беременности резко решила записаться на йогу. Ну типа интернет-мамы прям до родов спортом занимаются, а я чем хуже? На первом занятии так старательно йогилась, что спину сильно защемило. А тут еще и схватки начались. В общем, родила действительно по всем канонам соцсетей — молча (офигевая от происходящего), в модной йога-студии и в позе «собака мордой вниз». © Палата № 6 / VK

«Моя жена вынимает сливную сеточку, потому что «вода не уходит, когда она находится внутри»

«Моя девушка случайно сделала заказ без начинки вместо «с дополнительной начинкой»