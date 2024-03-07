20+ бедолаг, которые на своей работе давно заслужили доплату за вредность

Как было бы хорошо просто приходить на работу, выполнять свои обязанности и спокойненько уходить домой. Но на практике такие безмятежные трудовые будни бывают довольно редко. И доказательство тому — огромное количество историй о форс-мажорах на рабочих местах и очень непростых отношениях с боссами и коллегами.