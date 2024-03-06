15+ человек, которым попались такие соседи, что и в цирк ходить не надо

Соседи — люди непредсказуемые, а взаимодействие с ними — всегда лотерея. Причем зачастую это даже не зависит от того, имеем ли мы дело с новыми людьми или с теми, с кем живем под боком уже много лет. Не удивительно, что в сети на соседскую тему гуляет множество колоритных историй. Вот мы и не удержались, и собрали самые яркие из них.