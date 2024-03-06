15+ человек, которым попались такие соседи, что и в цирк ходить не надо
Народное творчество
10 минут назад
Соседи — люди непредсказуемые, а взаимодействие с ними — всегда лотерея. Причем зачастую это даже не зависит от того, имеем ли мы дело с новыми людьми или с теми, с кем живем под боком уже много лет. Не удивительно, что в сети на соседскую тему гуляет множество колоритных историй. Вот мы и не удержались, и собрали самые яркие из них.
- Звонит как-то раз соседка, нервно шепотом лопочет, что у них с мужем какое-то семейное застолье и срочно нужна помощь. Я подумала, может, салатик порезать надо. Отлично с обоими общаюсь, почему бы не помочь. Захожу — и внезапно оказываюсь в эпицентре бразильского сериала: все гости собрались полукругом вокруг ее мужа, который в ярости пытается выломать дверь ванной комнаты. Оказалось, она пригласила на свой день рождения коллегу, а этот балбес собрался с духом и именно сейчас решил признаться ей в чувствах прямо при ее муже. Муж, конечно же, вспылил и пошел на него, а тот испугался и заперся в ванной. Когда я в этой суматохе спросила, мол, а я-то чем тут могу помочь, она выдала то, от чего до сих пор хохочу в голос: слезно этого бедолагу попросила увести в какое-нибудь кафе, когда она мужа отвлечет, и провести «разъяснительную беседу». Видать, она решила, что у меня это хорошо получится, потому что я учитель в младших классах.
- Подруга делала ремонт, вызвала рабочих, сделали все хорошо. Проходит 2 дня, к ней приходит сосед и информирует ее о том, что рабочие украли у него коврик. И что она должна заплатить ему 1000. Она заплатила, так как очень неконфликтная и муж такой же. На следующий день ее будит дверной звонок. Пришла жена соседа и вернула ту тысячу со словами: «Ты его больше слушай». © Подслушано / Ideer
- Недавно к моим родителям заглянул Леня, их сосед сверху. Леня предупредил, что у него скоро день рождения. Придут гости и они будут шуметь, вы уж, мол, поймите и простите, пожалуйста. Вот молодец Леня, только к родителям он пришел в 3 часа ночи! Объяснил это тем, что хотел 100% их дома застать. © Kiborgviborg / Pikabu
- На площадке три квартиры. В одной я с мужем и годовалым ребенком, в другой — супружеская пара с сыном 19-ти лет, в третьей — две бабки. У обеих здоровье не очень, в основном сидят дома и перемывают кости соседям. На днях лифт сломался. Соседский сын помог мне затащить детскую коляску по лестнице. В итоге одна из бабок заявилась ко мне, чтобы выяснить, не от него ли у меня ребенок. © Подслушано / Ideer
- Однажды прихожу с работы и слышу в туалете какой-то грохот. Захожу, а там сосед пробил в стене дыру, смотрит на мои круглые глаза и говорит: «О, привет! Я сейчас зайду». Зашел. Объясняет: «Я тут в квартире решил второй туалет сделать и слив подсоединить к вам. Можно?» Я ошалела немного. Сначала пробил дыру, а потом пришел спросить? Нет, я не разрешила. Дыру закрыл пенопластом. © Подслушано / Ideer
- Был у меня странный сосед снизу. Однажды я спускался по ступенькам, а он в этот момент вышел на балкон и выбросил целую тарелку спагетти в кусты под домом. Я удивленно посмотрел на него, а он такой: «Приготовил слишком много». И вернулся в квартиру. © ursois / Reddit
- Сын иногда забывает закрывать входную дверь. А кот любит шуршать пакетами по ночам. Ночью проснулась от шороха. Грозно крикнула на кота: «Да что же это такое?» И вдруг слышу быстрые шаги и скрип входной двери. Я вскочила, выбежала в прихожую. Дверь открыта, а у соседа наискосок слышен звук закрываемой двери и лай его собаки. То есть вместо того, чтобы постучать и предупредить меня об открытой двери, сосед решил поживиться в моей квартире. До утра не могла заснуть, обдумывала план мести. © garogar / Pikabu
- Сосед заявился в 4 утра и попросил меня пойти с ним, потому что возникла чрезвычайная ситуация. Я вышел, а он подвел меня к своей машине и начал с гордым видом спрашивать, что я о ней думаю. Короче, сосед в такую рань позвонил в каждую квартиру, чтобы люди посмотрели на его новую машину. © Unknown author / Reddit
- Живем в квартире в новостройке. Поползли тараканы: то на кухне поймаю усатого, то в ванной, возле вытяжки. Ясно, что от соседей. Пошла к соседке, спрашиваю: «У вас тараканы?» На что она говорит так гордо: «Да, у нас! А вы зато в 12-м часу ночи пылесосите!» Ну я-то хоть пылесошу... Все ходы запенили, больше таракашек не ловили, но это сравнение меня до сих пор убивает. © Подслушано / Ideer
- Услышал, что у меня включилась вода на улице. Вышел. Увидел, что сосед подключил шланг к моему крану и наполнял с его помощью промышленный резервуар для воды. Воду он хотел использовать для своего бизнеса — мойка у него. Стоит сказать, что этот сосед — здоровенный мужик, которого все у нас на районе уважают. Но я попросил его не делать так больше, и он все отключил. Правда, не факт, что не подключится снова. © surprisefaceclown / Reddit
- Я понимаю, когда соседи заходят за солью, сахаром или еще за какими-то специями. Но сегодня молодая пара пришла и так требовательно спросила, есть ли у меня клубника, банан и сливки, и не могла бы я их одолжить. Где я вам клубнику откопаю? © Подслушано / Ideer
- У моего брата был день рождения, и тетя отправила моей маме цветы по такому поводу. Их доставили до двери, а сосед сорвал записку с поздравлением, позвонил в нашу квартиру и подарил маме букет будто от него. Мама очень удивилась, но цветы взяла и соседа поблагодарила. А через неделю тетя спросила, получила ли мама цветы. По описанию букета все поняли, что произошло. © chi_town_85 / Reddit
- Был у меня сосед снизу. Постоянно созывал друзей и громко включал музыку. Однажды мне это надоело, после начала очередного «раунда» я просто начал громко топать по полу. Соседушка тут же примчался ко мне:
— Перестань шуметь! Я пытаюсь работать!
— Я не шумел.
— А что ты делал?
— Я танцевал под твою ужасную музыку. Выключи ее, и это больше никогда не повторится.
И да, это больше никогда не повторялось. © error785 / Reddit
- Много месяцев в одном из соседних домов воет собака. Воет сутки напролет. Видимо, хозяева много работают. Не спасают ни закрытые окна, ни жалюзи. Что же придумали хозяева? Они купили вторую собаку, чтобы первой не было скучно. Теперь собаки воют дуэтом. © victoria222 / Pikabu
- Строители строят мне дом. Завез куба 4 пиломатериалов на крышу и перекрытия. Проверяю работы. Каждые 10 минут останавливается рядом кто-нибудь из соседей и донимает одним и тем же вопросом: «Ой... Я у тебя видел доску такой-то толщины. Тебе она нужна?» Я под конец уже стал отвечать: «Нет, блин, я ее просто так привез, чтобы лежала!» © d.mityaev / Pikabu
- Спокойно сижу и смотрю фильм. Вдруг звонок в дверь.
— Здоров, сосед. Есть мясо или какие-то вкусняшки?
Немного завис, но тут мужик объясняет:
— Пришел домой, разгружаю на кухне пакеты. Купил всякую фигню: картошку, гречку, рис, горох, лук, перец. Мой кот спокойно сидит и смотрит. Но когда он понял, что в пакетах больше ничего нет, то демонстративно фыркнул и ушел в комнату, а мне стало стыдно. Вот и хожу теперь по соседям, вдруг кто-то что-то одолжит, а то до магазина далеко идти... © mavkanema / Pikabu
- Новый сосед вечно готовит что-то вкусненькое, такие ароматы, аж слюнки текут. Как-то раз собралась с духом и спустилась к нему, когда он закончил мясо на мангале жарить и уже заходил домой. Он посмотрел на меня оценивающе: «Хочешь познакомиться?» Я киваю в ответ. А он так смачно: «Да ты уже четвертая, которая напрашивается ко мне на ужин. Иди гуляй, как и остальные», — и хлопнул дверью перед носом. © Подслушано / Ideer
- Мои соседи по даче очень своеобразные люди. Однажды их младший сын (6 лет) пошел гулять по деревне и куда-то пропал. Глава семейства принялся искать дитятко по всей округе. Там-сям поискал и устроил грандиознейший скандал у соседей на краю улицы. Ребенок-то нашелся на заднем дворе своего же дома, но это не столь важно. Интересно другое — в качестве аргумента для наезда на соседей мужик сказал просто гениальную фразу: «Я смотрю, сын пропал. Пошел искать, а у Воронковых печка топится. Что я еще мог подумать?» © ErwinVonGrau / Pikabu
- Делаем ремонт в квартире. Как-то замечаю, что возле квартиры вечно крутится соседка, пытается зайти. Однажды не выдержала и спросила, что ей надо. На что она выдала: «Вы тут такой ремонт богатый затеяли, а что мне будет с того, что мимо моей квартиры люди туда-сюда ходят?» Я честно ей пообещала, что если она исчезнет с моего порога и больше не появится, то ей ничего не будет. Обиделась почему-то. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 человек, которые решили поэкспериментировать с образом, но все зашло слишком далеко
Народное творчество
1 год назад
18 твитов о малышах, чья своенравность обескуражит даже самого опытного родителя
Народное творчество
8 месяцев назад
16 загадочных штуковин, предназначение которых не разгадали бы даже знатоки из «Что? Где? Когда?»
Дизайн
1 год назад
Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать
Семья
5 месяцев назад
Как выглядели 15 знаменитых див в детстве, на пике карьеры и сейчас. Некоторых из них сложно узнать
Культура
1 год назад
18 историй, после прочтения которых так и тянет сказать: «Вот это поворот»
Народное творчество
1 год назад
13 знаменитых женщин, которые носят антитренды и выглядят шикарно
Кино
7 месяцев назад
10+ пар фотографий, которые наглядно демонстрируют, как по-разному выглядели мы и наши предки в одном возрасте
Культура
11 месяцев назад
История о том, как квартирный вопрос вывел членов семьи на чистую воду
Авторские колонки
1 год назад
«Пожалуйста, не заводите детей». Текст о том, что мудрым родителем становится не каждый
Семья
1 год назад
Толковый текст о тех, чье эго раздулось настолько, что хочется крикнуть: «Да будьте вы проще!»
Авторские колонки
1 год назад
12 звезд, которые решили больше не улучшать внешность с помощью пластики и филлеров
Кино
2 года назад
Не люблю оставлять такие комментарии, но блин, почти вся статья, не считая двух историй, уже была((