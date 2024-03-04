15 СМС-переписок с таким кульбитом в финале, аж голова кругом

В современном мире мы существенную часть жизни проводим за переписками. В них хранится история наших взаимоотношений с любимыми, коллегами, друзьями и многими другими. И в этих диалогах, конечно же, накапливается огромное количество смешных моментов и непредсказуемых поворотов сюжета. Именно такие примеры мы и собрали в этой статье.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: humortranslate / Twitter

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: LVTV_02 / Twitter

13.

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

15.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.