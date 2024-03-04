15 СМС-переписок с таким кульбитом в финале, аж голова кругом
В современном мире мы существенную часть жизни проводим за переписками. В них хранится история наших взаимоотношений с любимыми, коллегами, друзьями и многими другими. И в этих диалогах, конечно же, накапливается огромное количество смешных моментов и непредсказуемых поворотов сюжета. Именно такие примеры мы и собрали в этой статье.
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